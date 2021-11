První česká nula! Puk mi na památku zarámují, jásal Vladař po bitvě Tkachuků

Je to pro našince tuze příjemný pohled. Mezi nejlepší desítkou gólmanů podle úspěšnosti zákroků a brankového průměru najdete i Čecha! Je jím čahoun z Prahy, Dan Vladař. Dvojka calgarských Plamenů se prochytala mezi elitu díky dvěma náramným víkendovým vystoupením proti ontarijským rivalům. Nejdřív Vladař lapil 35 ze 37 torontských střel, načež vynuloval Ottawu 27 zákroky. Zrodila se tak první česká nula v této sezoně!

Na tiskové konferenci seděl po triumfu 4:0 vedle Matthewa Tkachuka, střelce jednoho z gólů, a místo kotoučů odrážel poklony.

"Měl jsem to snadné, byli jsme jednoduše lepší a soustředěnější tým," odváděl pozornost od svého bezchybného výkonu. "Nemusel jsem řešit žádné dorážky, byl to pro mě jednoduchý mač."

Jasně, Flames skutečně Senátory přehráli, nicméně Vladař se místy dost oháněl. Vždyť měl ke třicítce zásahů, takový Šimon Hrubec jich potřeboval minulý týden v KHL na čisté konto pouze deset.

Vladař obstál v zatěžkávací zkoušce, výtečně zvládl dvě partie ve dvou dnech.

Že by byl překvapený z toho, že dvakrát dostal přednost před švédskou jedničkou Jacobem Markströmem? "Musím být pokaždé připravený na to, že budu chytat. Je to moje práce," prohodil.

Zatímco Tkachuk před novináři vtipkoval o tom, že poprvé viděl mladšího sourozence Bradyho s kapitánským céčkem a že v létě, až se oba sejdou doma u rodičů, bude stejně kapitánem jejich máma, Vladař byl tradičně pokorný a uctivý.

Chválil spoluhráče, zůstával nohama na zemi. "Nesmím teď usnout na vavřínech, je potřeba dál makat," povídal. V jednu chvíli ale přece jen jeho výraz dokonalého profíka lehce povolil, to když přišla otázka na kotouč na památku.

Vladař se ušklíbl, uchechtl se a poté zajásal: "Slyšel jsem, že mi puk zarámují. Mám z toho velkou radost." Stejné pocity měl i calgarský kouč Darryl Sutter. Moc se mu zamlouvalo, co český nováček v kleci předvedl.

"Proti Torontu a Ottawě to byly těžké zápasy. A Dan si poradil. Dvojky to v NHL mají složité, ale je dobré, že si tím Dan prochází. Dospívá díky tomu v gólmana pro NHL, " chválil Sutter talentovaného borce, kterého si vybral za Markströmova náhradníka.

Risk Flames s neostřílenou dvojkou zatím vychází. A to je skvělá zpráva pro český hokej.

