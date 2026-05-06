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NHL

První bitva patří Vegas! V závěru rozhodl Tomáš Hertl

3. června 6:37

Jan Šlapáček

Úvodní utkání finálové série rozhodně nenudilo. Na ledě Caroliny padlo hned devět gólů a ten klíčový vstřelil v závěru třetí třetiny Tomáš Hertl, jenž posunul Golden Knights k první výhře.

Reklama na finále Stanley Cupu? Úvodní utkání série přineslo dramatickou bitvu s devíti vstřelenými góly, během níž se opravdu nikdo nenudil.

Carolina měla raketový vstup do zápasu, když se hned v pětadvacáté sekundě prosadil Nikolaj Ehlers. Dánský útočník byl při chuti a o necelých dvanáct minut později se prosadil znovu a dal svému týmu dvoubrankové vedení.

Golden Knights se ze špatného startu dokázali poměrně rychle oklepat, do konce první třetiny snížili a po skvělém vstupu do druhé části ve 24. minutě dokonali obrat. Po druhé třetině se nicméně šlo do šaten za remízového stavu 3:3, protože krátce po polovině utkání vyrovnal kapitán Hurricanes Jordan Staal.

Drama pokračovalo i v posledních dvaceti minutách. Nejdříve vrátil vedení Golden Knights útočník Brett Howden, aby následně v 52. minutě vyrovnal Shayne Gostisbehere. Do prodloužení se úvodní duel finálové série ale nedostal. Necelé čtyři minuty před koncem si dokázal udělat v útočném pásmu prostor Tomáš Hertl a střelou z mezikruží vystřelil Vegas první vítězství.

Druhé utkání finálové série se hraje v noci na pátek ve 2:00.

Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights
4:5 (2:1, 1:2, 1:2)
Stav série: 0:1

Branky a nahrávky
1. Ehlers (Chatfield), 13. Ehlers (Chatfield), 33. Staal (K. Miller, Martinook), 52. Gostisbehere – 14. Theodore (McNabb, C. Smith), 21. Barbašov (Eichel), 25. W. Karlsson (Marner, Howden), 42. Howden (Theodore, McNabb), 57. Hertl (Sissons, Theodore).

Statistika
Střely na bránu: 27 – 23 | Přesilová hra: 0/2 – 0/3 | Trestné minuty: 4 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?
Frederik Andersen (CAR) – 18 zákroků, 5 OG, úspěšnost 78,3 %, odchytal 58:14
Carter Hart (VGK) – 23 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,2 %, odchytal 00:00

Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VGK) – 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:10

Tři hvězdy utkání
1. Shea Theodore (VGK) - 1+2
2. Nikolaj Ehlers (CAR) - 2+0
3. Brett Howden (VGK) - 1+1

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