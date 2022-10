První bitva o Albertu pro Calgary! Pittsburgh si poradil s Tampou

Čtrnáct zajímavých zápasů je minulostí. Hlavním šlágrem programu byla bitva o Albertu, která rozhodně nezklamala. Po jednoznačném začátku nebylo o vítězi rozhodnuto až do posledních sekund, nakonec ale Calgary těsný náskok udrželo a může slavit. Skvěle si počínal i Pittsburgh, který šesti góly zničil Tampu.

BUFFALO SABRES - FLORIDA PANTHERS

3:4 (2:2, 1:2, 0:0)

Florida udolala vzdorující Sabres

Florida dokázala na ledě Buffala potvrdit roli favorita a dokráčela k vítězství, nicméně se pořádně nadřela. Sabres hráli velmi dobře po všech směrech a byli po celý duel rovnocenným soupeřem. Vyrovnat se jim ale ve třetí části nepodařilo. První hvězdou duelu byl vyhlášen Matthew Tkachuk.

Branky a nahrávky

11. Tuch (Jokiharju, Comrie), 19. Girgensons (Peterka, Dahlin), 40. Dahlin (Tuch) – 15. White (Luostarinen, Lundell), 19. M. Tkachuk (Forsling), 23. Ekblad (Barkov, Reinhart), 38. Montour (Barkov, M. Tkachuk).

Statistiky

Střely na bránu: 27 – 37 | Přesilová hra: 0/4 – 2/6 | Trestné minuty: 16 – 12

Kdo se postavil do brankoviště?

Eric Comrie (BUF) – 33 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89,2 %, odchytal 59:40

Spencer Knight (FLA) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Radko Gudas (FLA) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:43

Tři hvězdy utkání

1. Matthew Tkachuk (FLA) – 1+1

2. Aleksander Barkov (FLA) – 0+2

3. Eric Comrie (BUF) – 33 zákroků

PHILADELPHIA FLYERS - VANCOUVER CANUCKS

3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

Vancouver znovu ztratil vedení

Vancouver i ve druhém zápase ztratil vedení o více než jeden gól a nebodoval. Flyers po špatném vstupu do zápasu zabrali a postupně duel otočili. Rozhodující trefu si na své konto připsal Travis Konecny. Philadelphia má překvapivě na svém kontě dvě vítězství.

Branky a nahrávky

31. DeAngelo (J. van Riemsdyk, Hayes), 38. Laughton (Konecny), 54. Konecny (Provorov) – 2. Burroughs (Boeser, Pearson), 15. Garland (Podkolzin, L. Schenn).

Statistiky

Střely na bránu: 31 – 30 | Přesilová hra: 1/5 – 0/5 | Trestné minuty: 17 – 17

Kdo se postavil do brankoviště?

Carter Hart (PHI) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 60:00

Thatcher Demko (VAN) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 57:27



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti

Tři hvězdy utkání

1. Travis Konecny (PHI) – 1+1

2. Scott Laughton (PHI) – 1+0

3. Tony DeAngelo (PHI) – 1+0

BOSTON BRUINS - ARIZONA COYOTES

6:3 (2:0, 1:1, 3:2)

Boston se pořádně nadřel

Boston byl v zápase podle očekávání lepším týmem, ale vítězství rozhodně nedostal zadarmo. Arizona na začátku třetí části dokázala vstřelit dva slepené góly a srovnala stav utkání, Bruins však dokázali dobře zareagovat a nakonec dokráčeli k výhře 6:3. Z gólu se radoval i Pavel Zacha, jenž otevíral skóre duelu.

Branky a nahrávky

5. Zacha (N. Foligno, Cr. Smith), 19. Coyle (Frederic, Greer), 35. N. Foligno (Clifton), 50. Forbort (Krejčí, Zacha), 53. Greer (H. Lindholm), 58. Greer (Coyle) – 27. Keller (Boyd, Maccelli), 43. J. Brown (Bjugstad, Guenther), 46. Gostisbehere.

Statistiky

Střely na bránu: 43 – 24 | Přesilová hra: 1/3 – 1/3 | Trestné minuty: 13 – 11

Kdo se postavil do brankoviště?

Jeremy Swayman (BOS) – 21 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 59:55

Karel Vejmelka (ARI) – 37 zákroků, 5 OG, úspěšnost 88,1 %, odchytal 59:28



Československá stopa v utkání

David Pastrňák (BOS) – 0+0, -1 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:26

David Krejčí (BOS) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:40

Pavel Zacha (BOS) – 1+1, -1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:36

Tomáš Nosek (BOS) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 14:34

Jakub Lauko (BOS) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:40

Jakub Zbořil (BOS) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:08

Karel Vejmelka (ARI) – 37 zákroků, 5 OG, úspěšnost 88,1 %, odchytal 59:28

Tři hvězdy utkání

1. A. J. Greer (BOS) – 2+1

2. Charlie Coyle (BOS) – 1+1

3. Nick Foligno (BOS) – 1+1

NEW JERSEY DEVILS - DETROIT RED WINGS

2:5 (1:0, 1:4, 0:1)

Detroit vykradl New Jersey

Hokejistům New Jersey první domácí zápas sezóny pořádně zhořkl. Devils byli v zápase jednoznačně střelecky aktivnější, ale hosté svého soupeře vyškolili z produktivity. Výraznou stopu v zápase zanechali i Češi, když se prvních gólů v sezóně dočkali Jakub Vrána i Dominik Kubalík. Skvělý výkon podal Alex Nedeljkovic, jenž si připsal sedmatřicet zákroků.

Branky a nahrávky

5. Hamilton (Bratt, Siegenthaler), 25. Wood (Zetterlund, Hamilton) – 22. Chiarot (Larkin, Bertuzzi), 25. Vrána (Raymond, Chiarot), 38. Perron (Vrána, Määttä), 40. Larkin (Copp, Hronek), 51. Kubalík (Raymond, Larkin).

Statistiky

Střely na bránu: 39 – 22 | Přesilová hra: 0/3 – 0/4 | Trestné minuty: 12 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Vítek Vaněček (NJD) – 17 zákroků, 5 OG, úspěšnost 77,3 %, odchytal 60:00

Alex Nedeljkovic (DET) – 37 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,9 %, odchytal 59:31



Československá stopa v utkání

Vítek Vaněček (NJD) – 17 zákroků, 5 OG, úspěšnost 77,3%, odchytal 60:00

Ondřej Palát (NJD) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:02

Tomáš Tatar (NJD) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 4, čas na ledě 14:57

Filip Hronek (DET) – 0+1, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 20:25

Dominik Kubalík (DET) – 1+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:43

Jakub Vrána (DET) – 1+1, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:09

Tři hvězdy utkání

1. Alex Nedeljkovic (DET) - 37 zákroků

2. Dylan Larkin (DET) - 1+2

3. Ben Chiarot (DET) - 1+1

WASHINGTON CAPITALS - MONTREAL CANADIENS

3:1 (0:0, 3:1, 0:0)

Washington našel cestu k vítězství

Po dvou porážkách v řadě bylo na domácích znát, že chtějí tuhle sérii přerušit. O celém zápase nakonec rozhodla prostřední třetina, ve které se sice po brance Suzukiho dostal Montreal do vedení, nicméně Capitals využili po vyrovnávací brance ve 30. minutě svého nabuzení a otočili výsledek na 3:1.

Branky a nahrávky

30. Sheary (Jensen, T. van Riemsdyk), 32. Mantha (Kuzněcov, Oshie), 36. Oshie (Ovečkin, D. Strome) – 23. Suzuki (Xhekaj, Caufield).

Statistiky

Střely na bránu: 29 – 22 | Přesilová hra: 1/2 – 0/3 | Trestné minuty: 13 – 13

Kdo se postavil do brankoviště?

Darcy Kuemper (WSH) – 21 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,5 %, odchytal 60:00

Sam Montembeault (MTL) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 58:25



Československá stopa v utkání

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:41

Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:41

Tři hvězdy utkání

1. Darcy Kuemper (WSH) – 21 zákroků

2. TJ Oshie (WSH) – 1+1

3. Nick Suzuki (MTL) – 1+0

TORONTO MAPLE LEAFS - OTTAWA SENATORS

3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Dramatický závěr ve prospěch Toronta

Byla to bitva do posledních sekund zápasu, která nakonec skončila lépe pro Toronto. Na gól Nylandera z 54. minuty dokázal svým prvním gólem v barvách Senators reagovat Giroux, na gól Holla z 59. minuty ale hosté již odpověď nenašli. Maple Leafs získali druhé vítězství v sezóně, skvělý výkon opět podal Ilja Samsonov.

Branky a nahrávky

40. Kämpf (Muzzin, Järnkrok), 54. Nylander (Matthews, Tavares), 59. Holl (Bunting, Marner) – 10. Pinto (Giroux, Sanderson), 55. Giroux (DeBrincat, Chabot).

Statistiky

Střely na bránu: 32 – 28 | Přesilová hra: 1/2 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Samsonov (TOR) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 60:00

Anton Forsberg (OTT) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

David Kämpf (TOR) – 1+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 12:00

Tři hvězdy utkání

1. Jason Holl (TOR) - 1+0

2. William Nylander (TOR) - 1+0

3. Claude Giroux (OTT) - 1+1

PITTSBURGH PENGUINS - TAMPA BAY LIGHTNING

6:2 (1:1, 1:0, 4:1)

Crosby režíroval výhru Penguins

Sidney Crosby má po dvou zápasech na svém kontě šest kanadských bodů a je hlavním důvodem, proč Penguins zvládli i utkání s Tampu. Vyrovnané utkání se lámalo na začátku třetí třetiny, kde si Pittsburgh udělal vytvořil tříbrankové vedení a zbytek duelu si velmi dobře pohlídal.

Branky a nahrávky

17. Crosby (Guentzel, Dumoulin), 25. Heinen (Zucker, Carter), 43. Guentzel (Letang, Crosby), 44. Carter (Kapanen, Joseph), 54. Rust (Crosby, Malkin), 56. Rakell – 5. Stamkos (Hedman, Kučerov), 55. Point (Kučerov, Stamkos).

Statistiky

Střely na bránu: 45 – 36 | Přesilové hry: 2/4 – 1/4 |Trestné minuty: 8 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Brian Elliott (TBL) - 39 zákroků, 5 OG, úspěšnost 88,6 %, odchytal 59:26

Tristan Jarry (PIT) - 34 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 59:43



Československá stopa v utkání

Jan Rutta (PIT) - 0+1, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 15:09

Erik Černák (TBL) - 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 20:45

Tři hvězdy utkání

1. Jake Guentzel (PIT) – 1+1

2. Sidney Crosby (PIT) – 1+2

3. Jeff Carter (PIT) – 1+1

NEW YORK ISLANDERS - ANAHEIM DUCKS

7:1 (2:0, 3:0, 2:1)

Islanders si s chutí zastříleli

Jednoznačný průběh utkání přinesl i jednoznačný výsledek. Islanders nasázeli Ducks sedm gólů a vyhráli vysoko 7:1. Domácím v tomto zápase vyšlo téměř všechno.

Branky a nahrávky

11. Mayfield (Lee, Beauvillier), 13. Dobson (M. Martin), 26. Wahlstrom (Pageau), 33. Mayfield (Barzal, Parise), 35. Beauvillier (Pulock, Lee), 54. Salo (Barzal, Lee), 60. Salo (Wahlstrom, Nelson) – 42. Terry.

Statistiky

Střely na bránu: 38 – 23 | Přesilová hra: 0/4 – 0/4 | Trestné minuty: 10 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Sorokin (NYI) – 22 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,7 %, odchytal 59:52

John Gibson (ANA) – 22 zákroků, 5 OG, úspěšnost 81,5 %, odchytal 40:00

Anthony Stolarz (ANA) – 9 zákroků, 2 OG, úspěšnost 81,8 %, odchytal 20:00



Československá stopa v utkání

Pavol Regenda (ANA) - 0+0, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:10

Tři hvězdy utkání

1. Scott Mayfield (NYI) – 2+0

2. Anders Lee (NYI) – 0+3

3. Robin Salo (NYI) – 2+0

ST. LOUIS BLUES - COLUMBUS BLUE JACKETS

5:2 (1:0, 1:2, 3:0)

St. Louis začalo vítězstvím

St. Louis jako poslední tým naskočilo do základní části a začalo velmi dobře. Blues sehráli s Blue Jackets vyrovnaný duel, ve třetí třetině ho však dokázali třemi góly přetáhnout na svoji stranu. Dva góly vstřelil ruský útočník Vladimir Tarasenko.

Branky a nahrávky

6. Bučněvič (Krug), 22. Tarasenko (Faulk, Thomas), 51. Barbašev (B. Schenn, Bučněvič), 52. Neighbours (Leddy, B. Schenn), 59. Tarasenko – 23. Nyquist (J. Gaudreau, Gudbranson), 23. Kuraly (Olivier, E. Robinson).

Statistiky

Střely na bránu: 25 – 25 | Přesilová hra: 1/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Jordan Binnington (STL) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 60:00

Elvis Merzlikins (CBJ) – 20 zákroků, 5 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Jakub Voráček (CBJ) – 0+0, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:42

Tři hvězdy utkání

1. Pavel Bučněvič (STL) – 1+1

2. Vladimir Tarasenko (STL) – 2+0

3. Ivan Barbašev (STL) – 1+0

MINNESOTA WILD - LOS ANGELES KINGS

6:7 (2:4, 2:2, 2:1)

Divoká přestřelka v Minnesotě

Třináct gólů! Zápas v Minnesotě rozhodně nenudil a nabídl pořádné gólové hody. Po většinu zápasu měli Kings výhodnější pozici, ale ve 48. minutě o ní po vyrovnávací brance Steela přišli. Los Angeles ale zareagovalo výborně a téměř okamžitě se vrátilo do vedení, které nakonec udrželo.

Branky a nahrávky

13. Middleton (Spurgeon, Boldy), 17. M. Foligno (Eriksson Ek, Dumba), 26. Eriksson Ek (Kaprizov, Zuccarello), 33. Kaprizov (Zuccarello, Gustavsson), 46. Zuccarello (Addison, Boldy), 48. Steel (Hartman, Brodin) – 5. Kempe (Fiala, Mik. Anderson), 9. Vilardi (Iafallo, Byfield), 12. Doughty (Kopitar, Fiala), 19. Iafallo (Vilardi, M. Roy), 30. Fiala (Kempe, Kopitar), 34. M. Roy (Lemieux, Kaliyev), 49. Kempe (Kopitar, Mik. Anderson).

Statistiky

Střely na bránu: 35 – 34 | Přesilová hra: 3/6 – 2/6 | Trestné minuty: 14 – 14

Kdo se postavil do brankoviště?

Marc-André Fleury (MIN) – 10 zákroků, 4 OG, úspěšnost 71,4 %, odchytal 20:00

Filip Gustavsson (MIN) – 17 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,0 %, odchytal 38:20

Cal Petersen (LAK) – 29 zákroků, 6 OG, úspěšnost 82,9 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti

Tři hvězdy utkání

1. Adrian Kempe (LAK) – 2+1

2. Anže Kopitar (LAK) – 0+3

3. Mats Zuccarello (MIN) – 1+2

DALLAS STARS - NASHVILLE PREDATORS

5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Dallas si poradil s Nashvillem

Velmi dobrým výkonem v domácím prostředí se prezentovali hokejisté Dallasu, kteří si dokázali s přehledem poradit s Nashvillem. Domácí zvládli velmi dobře první polovinu utkání a vytvořili si potřebný náskok. Predators se pokoušeli s duelem něco udělat, ale dnes to nebyl jejich nejlepší den.

Branky a nahrávky

5. Hintz (Heiskanen), 21. Hintz (Pavelski, J. Robertson), 28. Heiskanen (J. Robertson), 44. J. Robertson (Hintz, Pavelski), 59. Marchment – 39. Niederreiter (Granlund, F. Forsberg).

Statistiky

Střely na bránu: 22 – 30 | Přesilové hry: 0/2 – 1/4 |Trestné minuty: 10 – 16

Kdo se postavil do brankoviště?

Juuse Saros (NSH) – 17 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81,0 %, odchytal 56:55

Jake Oettinger (DAL) – 29 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,7 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 14:52

Tři hvězdy utkání

1. Roope Hintz (DAL) – 2+1

2. Jake Oettinger (DAL) – 29 zákroků

3. Jason Robertson (DAL) – 1+2

SEATTLE KRAKEN - VEGAS GOLDEN KNIGHTS

2:5 (0:2, 0:3, 2:0)

Zodpovědný výkon Golden Knights

Golden Knights odehráli velmi dobré utkání a zaslouženě ho dovedli do vítězného konce. Rozhodnuto bylo defacto po dvou třetinách, kdy mělo Vegas již pětibrankový náskok. Seattle v závěrečné části dokázal výsledek alespoň kosmeticky upravit.

Branky a nahrávky

54. Schultz (Burakovsky, Beniers), 57. Schwartz (Burakovsky, Dunn) – 1. Kolesar (W. Carrier), 4. Marchessault (N. Roy, Pietrangelo), 34. Re. Smith (Ma. Stone, Eichel), 38. Marchessault (Stephenson, Theodore), 40. Theodore (Kessel, Eichel).

SAN JOSE SHARKS - CHICAGO BLACKHAWKS

2:5 (2:0, 0:3, 0:2)

Chicago otočilo duel v San Jose

Po první třetině se zdálo, že by San Jose mohlo dokráčet k prvnímu vítězství v sezóně. Od druhé části ale začalo úřadovat Chicago, které do konce zápasu vstřelilo pět branek a vysloužilo si dva body do tabulky. Celý zápas odchytal za Blackhawks Petr Mrázek.

Branky a nahrávky

14. Sturm (E. Karlsson, Ferraro), 20. E. Karlsson (Couture, Lorentz) – 28. J. Toews (T. Johnson, Raddysh), 29. Lafferty (Dickinson, J. Johnson), 31. Lafferty (Dickinson, Set. Jones), 46. Raddysh (T. Johnson), 50. Dickinson (Kurashev, Lafferty).

Statistiky

Střely na bránu: 26 – 25 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 18

Kdo se postavil do brankoviště?

Kaapo Kahkonen (SJS) – 20 zákroků, 5 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 59:37

Petr Mrázek (CHI) – 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Tomáš Hertl (SJS) – 0+0, -3 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:34

Radim Šimek (SJS) – 0+0, 0 účast, 0 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:00

Petr Mrázek (CHI) – 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 60:00

Tři hvězdy utkání

1. Sam Lafferty (CHI) - 2+1

2. Jason Dickinson (CHI) - 1+2

3. Jack Johnson (CHI) - 0+1

EDMONTON OILERS - CALGARY FLAMES

3:4 (1:4, 2:0, 0:0)

Skvělý úvod zajistil Flames vítězství

Calgary bylo na tento atraktivní zápas velmi dobře připravené a vstoupilo do něj naprosto dokonale, jelikož v 11. minutě vedlo 4:1. Edmonton se postupně dokázal dostat do zápasu, ve druhé části snížil na rozdíl jednoho gólu a až do závěrečných sekund bojoval o vyrovnání. Flames si však těsný náskok, i díky skvělému výkonu Dana Vladaře, udrželi.

Branky a nahrávky

4. Ceci (Yamamoto, Draisaitl), 31. McDavid (E. Kane, Draisaitl), 35. R. McLeod (R. Murray) – 2. Backlund (Mi. Stone, Coleman), 5. Mi. Stone (Rooney), 8. Kadri (Mi. Stone), 11. Mangiapane (Kadri, C. Tanev).

Statistiky

Střely na bránu: 29 – 42 | Přesilová hra: 1/4 – 1/4 | Trestné minuty: 10 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Jack Campbell (EDM) – 7 zákroků, 4 OG, úspěšnost 63,6 %, odchytal 10:18

Stuart Skinner (EDM) – 31 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 48:44

Daniel Vladař (CGY) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Daniel Vladař (CGY) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 60:00

Tři hvězdy utkání

1. Stuart Skinner (EDM) – 31 zákroků

2. Michael Stone (CGY) – 1+2

3. Nazem Kadri (CGY) – 1+1

