První Američan v Triple Gold Clubu? Na MS míří kontroverzní hvězda ze slavného rodu

9. května 16:00Tomáš Zatloukal
Je uznávaný za hokejový kumšt, ale nemilovaný kvůli různým provokacím, hře na hraně a někdy až zákeřnostem. Kdekoho si rozházel i svými jízlivými poznámkami, které teď trousí ještě častěji než kdy dříve - s mladším bráchou Bradym má vlastní podcast. Matthew Tkachuk, to je zkrátka pro mnohé rozporuplná postava, která vizáží i herním stylem rozhodně svého věhlasného otce Keitha nezapře. Jako nový cíl si vytyčil poslední triumf, co v rodinné sbírce chybí.
Keith kdysi vyhrál Světový pohár.
Matthew má dva prsteny pro šampiona NHL.
S Bradym pak ulovili olympijské zlato.
Ale titul mistra světa? To je pro klan Tkachuků zatím nedobyté území. Změnit se to může na letošním turnaji ve Švýcarsku, ofenzivní hvězda Floridy tam míří jako největší eso amerického výběru.
Výběru, který do akce vstoupí jako obhájce zlatých placek. A to je málokdy vídaná záležitost, vždyť USA se loni vrátily na trůn poprvé od šedesátých let minulého století.
K obhajobě mají pomoci i dva členové loňské zlaté party - Mason Lohrei s Isaacem Howardem. Hodně vidět by měli být Ryan Leonard, Matt Coronato, Tommy Novak či Justin Faulk.
V kleci se bude ohánět Joseph Woll, případně Devin Cooley.
Jasně největší personou je ovšem právě Tkachuk. Na MS ještě nehrál, ale jinak má vícero zkušeností s repre.
Ač u Panterů nenosí céčko, je vůdčím typem, jednoznačně se nabízí, aby mu coby zkušenému a nejkvalitnějšímu hráči na soupisce připadla role kapitána.
Pokud by k tomu došlo, navázal by na Bradyho, který "kapitánoval" na pražském šampionátu v roce 2024.
Letošek je pro staršího ze synů "Big Walta" svým okolnostmi mimořádný. Má totiž nejspíš dost sil si sezonu protáhnout, vždyť hraje až od druhé poloviny ledna. Cats navíc nepostoupili do play-off.
Lákavou je výzva potvrdit nadvládu na hokejovým světem, Spojené státy slavily loni na MS i před pár měsíci na olympiádě.
A k tomu tu je ještě ona možnost se jako první Američan kvalifikovat do Triple Gold Clubu. Výjimečné společnosti vyvolených, kteří vyhráli OH, mistrovství světa i Stanley Cup.
Navrch je Švýcarsko nepochybně atraktivní destinací.
Pro akci v Curychu a Fribourgu je každopádně přínosem, že získává, vedle Macklina Celebriniho či Tkachukova kumpána Saši Barkova, další velké jméno. A top atrakci ve vícero směrech.