Prvně na odpis, teď je zpět. Foligno našel ztracenou formu

Na první sezonu v dresu Bostonu by Nick Foligno rozhodně nejradši zapomněl. Když přicházel, čekalo se od něj hodně. Místo úspěchu z toho ale byla špatná sezona, kterou více než získané body charakterizovala zranění. Lehké to neměl ani teď, ale vypadá to, že je zpět.

Před rokem v létě Foligno podepisoval v Bostonu na dva roky a za velmi slušné peníze. Bruins si v něm malovali lídra a někoho, kdo do týmu přinese novou krev. Avšak nestalo se, první sezona byla opravdu spíše utrpení.

A začátek druhé také nezačal vůbec dobře. Foligno se dokonce objevil na waiver listině. Nikdo si ho však nevzal, a tak v Bostonu zůstal. Vypadá to, že by z toho mohla být mnohem lepší sezona.

„Jako hráč si věřím. To, že jsem se objevil na listině nechtěných, nebylo nic moc, ale je to byznys. O to, jaká padnou rozhodnutí, se nestarám, Mým úkolem je pomoct co nejvíce na ledě,“ povídal po výhře nad Arizonou, ve které zapsal gól i asistenci.

Foligno není typem hráče, co by si začal stěžovat nebo trucovat. Ba naopak, je to rozený lídr, vždyť například v Columbusu dělal šest let kapitána. A i v Bostonu, kde je jinak velice zkušený tým, má velké slovo.

„Vždycky jsem takový byl,“ dodal. „V týmu máme úžasného kapitána Patrice Bergerona. Ale někdy je fajn, když si může trochu odpočinout a slovo si vezmou jiní. Tuhle roli zastávám v kariéře už nějakou dobu.“

Pro českého fanouška je dobré vidět, že ve čtvrté lajně zastává roli mentora pro Tomáše Noska a Jakuba Lauka. Je jasné, že by Foligno radši hrál třeba ve druhém útoku, ale není zbytí, v Bostonu je nabito.

„Cítím se dobře, hlavně jsem zdravý,“ zaklepal. „Naše lajna se mi líbí. Pokaždé, co jdeme na led, tak předvedeme to, co jsme si řekli už v tréninkovém kempu. Jsem rád, že můžu mít po boku zrovna je.“

