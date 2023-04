Průšvihář kritizuje Tortorellu: Bylo k smíchu, že mě nechal na tribuně

Tony DeAngelo už toho stihl ledacos. Třeba v dresu arizonských Kojotů napadnout rozhodčí. Nebo se rozkmotřit se spoluhráčem (ruským gólmanem Alexem Georgijevem) natolik, že NY Rangers dali rtuťovitému Američanovi sbohem. Ještě jako junior opakovaně vyfasoval suspendaci za to, že na ledě vedl rasistické, homofobní či sexistické řeči. Teď si opět pustil pusu na špacír, evidentně si totiž nepadl do oka s Johnem Tortorellou, svým koučem u Letců z Philadelphie.

DeAngelo a Tortorella?

To jsou podobně prudké povahy, možná, odpusťte ten stereotyp, zásluhou dílu italské krve v žilách.

Přitom v italštině jejich příjmení naznačují úplně jiné charaktery. Jenže DeAngelo není žádný andílek a Tortorellův ječák má, ať už v kabině, nebo na střídačce, daleko k hrdliččinu zpěvu.

Bylo vysoce pravděpodobné, že když se ti dva potkají v jednom klubu, že bude o zábavu postaráno. A také že ano.

Tortorella během DeAngelovy premiérové sezony u Flyers nechal sedmadvacetiletého beka opakovaně mezi zdravými náhradníky. Veřejně také apeloval na to, aby DeAngelo zapracoval na hře směrem dozadu.

V dubnu ho pak nenasadil do posledních pěti utkání sezony a to už bylo na borce, co si jednoduše vykoledoval cejch potížisty, zkrátka příliš.

"Jestli souhlasím s tím, co se dělo v posledních pěti zápasech? Rozhodně ne, ani v nejmenším! Přijde mi směšné, že jsem nehrál v posledních pěti duelech," prohodil DeAngelo před zámořskými reportéry.

Za Philly naskočil naposledy 4. dubna, od té doby dřepěl na tribuně, při setkání s médii se na konci sezony se ale dušoval, že na příkoří zapomene: "Celý život jsem chtěl hrát za Flyers a nenechám žádné osobní vztahy či neshody můj sen nabourávat."

Chce s Tortorellou vycházet, jenže spolu prakticky nemluví.

Je veřejným tajemstvím, že si vůbec nesedli a že Tortorellu vytáčí (nejen) DeAngelovo lajdáctví při plnění defenzivních povinností. Podle analytických údajů dokonce bránil nejhůře z celé ligy. Ze všech hráčů!

Tuto neřest těžko převáží fakt, že byl se 42 body neproduktivnějším zadákem Letců.

Ve Philly se budou muset zamyslet nad vícero tématy.

Zaprvé, zda chtějí dávat tolik prostoru mezi mantinely (DeAngelo hrával přes 22 minut za večer). Zadruhé, zda chtějí pokračovat s Tortorellou na střídačce. A zatřetí, zda chtějí kontroverzního plejera s nepopíratelným talentem podepsat.

Příští léto může odejít jako neomezeně volný hráč (UFA).

