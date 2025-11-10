NHL.cz na Facebooku

Průšvih! Jiří Kulich je na dlouho mimo hru

10. listopadu 20:23

Jiří Lacina

Olympiáda se blíží a nedá se říct, že by osud Radimu Rulíkovi zrovna usnadňoval skládání týmu. Čechy do pole v NHL málem spočítáme na prstech. Radko Gudas nedávno pauzíroval, další nemají jistou pozici. Také Jiří Kulich už nějakou dobu nehraje a nyní k němu přišla velmi nepříjemná zpráva.

Podle slov trenéra Lindyho Ruffa vynechá Kulich „významný čas“ kvůli krevní sraženině.

Jednadvacetiletý český útočník hraje druhou sezónu v Buffalu a nevstoupil do ní dobře. Trenér ho kritizoval, hráč se dlouho hledal. Když přišlo pár lepších zápasů a první góly, opět ztratil pozici. Naposledy hrál ve třetí lajně, nenastupoval na přesilovce.

Celkově má na kontě tři branky a dvě nahrávky ve dvanácti utkáních. Od 1. listopadu nehraje vůbec. Tehdy nastoupil proti Washingtonu a odehrál 11 minut. 

„Souvisí to s nalezenou krevní sraženinou,“ řekl Ruff novinářům po tréninku. „Nebudu zacházet do dalších podrobností, ale je to docela vážné.“

Jiri Kulich is dealing with a blood clot issue and is going to miss a significant amount of time, Lindy Ruff said. Ruff said he expects him to return this season but everything depends on how things go in the next three or four weeks.

— Matthew Fairburn (@MatthewFairburn) November 10, 2025

Trenér očekává, že Kulich bude v této sezóně znovu hrát. Poznamenal však, že časový harmonogram „závisí na tom, jak se to tady vyvine v příštích třech nebo čtyřech týdnech“.

Sabres v této sezóně již postrádali nebo stále postrádají útočníky Zacha Bensona, Justina Danfortha, Joshe Norrise a Jasona Zuckera. 7. listopadu oznámili, že kapitán a obránce číslo jedna Rasmus Dahlin si bere volno, aby se připojil ke své snoubence ve Švédsku, která se zotavuje z transplantace srdce. Dahlinův návrat nebyl stanoven.

Čechova absence znamená, že Sabres by mohli i nadále využívat Ryana McLeoda jako centra první lajny, přičemž zbytek sestavy ve středu hřiště doplní Kulichův dlouholetý stín z farmy Noah Östlund, Tyson Kozak a Peyton Krebs. Neštěstí jednoho je vždycky šancí pro druhého.

Ztráta má důsledky jak pro Sabres, tak pro českou reprezentaci, jelikož zimní olympijské hry začínají 11. února v Miláně-Cortině. V zámoří už spekulují, kdo Kulicha v českém národním týmu pro OH nahradí.

K tématu:

Trombóza. Co vlastně hrozí Jiřímu Kulichovi a jak dlouho může být mimo?


