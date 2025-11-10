Průšvih! Jiří Kulich je na dlouho mimo hru

10. listopadu 20:23Jiří Lacina
Olympiáda se blíží a nedá se říct, že by osud Radimu Rulíkovi zrovna usnadňoval skládání týmu. Čechy do pole v NHL málem spočítáme na prstech. Radko Gudas nedávno pauzíroval, další nemají jistou pozici. Také Jiří Kulich už nějakou dobu nehraje a nyní k němu přišla velmi nepříjemná zpráva.
Podle slov trenéra Lindyho Ruffa vynechá Kulich „významný čas“ kvůli krevní sraženině.
Jednadvacetiletý český útočník hraje druhou sezónu v Buffalu a nevstoupil do ní dobře. Trenér ho kritizoval, hráč se dlouho hledal. Když přišlo pár lepších zápasů a první góly, opět ztratil pozici. Naposledy hrál ve třetí lajně, nenastupoval na přesilovce.
Celkově má na kontě tři branky a dvě nahrávky ve dvanácti utkáních. Od 1. listopadu nehraje vůbec. Tehdy nastoupil proti Washingtonu a odehrál 11 minut.
„Souvisí to s nalezenou krevní sraženinou,“ řekl Ruff novinářům po tréninku. „Nebudu zacházet do dalších podrobností, ale je to docela vážné.“
Jiri Kulich is dealing with a blood clot issue and is going to miss a significant amount of time, Lindy Ruff said. Ruff said he expects him to return this season but everything depends on how things go in the next three or four weeks.
Trenér očekává, že Kulich bude v této sezóně znovu hrát. Poznamenal však, že časový harmonogram „závisí na tom, jak se to tady vyvine v příštích třech nebo čtyřech týdnech“.
Sabres v této sezóně již postrádali nebo stále postrádají útočníky Zacha Bensona, Justina Danfortha, Joshe Norrise a Jasona Zuckera. 7. listopadu oznámili, že kapitán a obránce číslo jedna Rasmus Dahlin si bere volno, aby se připojil ke své snoubence ve Švédsku, která se zotavuje z transplantace srdce. Dahlinův návrat nebyl stanoven.
Čechova absence znamená, že Sabres by mohli i nadále využívat Ryana McLeoda jako centra první lajny, přičemž zbytek sestavy ve středu hřiště doplní Kulichův dlouholetý stín z farmy Noah Östlund, Tyson Kozak a Peyton Krebs. Neštěstí jednoho je vždycky šancí pro druhého.
Ztráta má důsledky jak pro Sabres, tak pro českou reprezentaci, jelikož zimní olympijské hry začínají 11. února v Miláně-Cortině. V zámoří už spekulují, kdo Kulicha v českém národním týmu pro OH nahradí.
