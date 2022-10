Prsten jako třešnička na dortu. Posily Flames už řádí, Sutter slaví 700. triumf

Jonathan Huberdeau, Nazem Kadri a MacKenzie Weegar. Trio klíčů k tomu, aby calgarské okno pro zisk Stanley Cup zůstalo otevřené. Alespoň tak si to generální manažer Brad Treliving maloval, když trejdoval Matthewa Tkachuka a úřadoval na hráčském trhu. Na papíře takové řešení vypadalo slibně. A v reálu? První dojem bývá nejsilnější a Plamenům se opravdu povedl. Calgary zkrotilo obhájce stříbrného poháru, přičemž všechny tři nové tváře bodovaly!

Od roku 2009 nevyhráli Flames úvodní mač sezony.

Až letos.

Ve Scotiabank Saddledome si poradili s Coloradem, což bylo mimořádně sladké vítězství hlavně pro Kadriho. S Avalanche dobyl před pár měsíci hokejový grál, načež se coby volný hráč nechal zlákat Trelivingem.

Po přesvědčivém triumfu, k němuž tvořivý a dynamický útočník přispěl jednou asistencí, mu byl předán prsten pro šampiona NHL. "Je to třešnička na dortu," ušklíbl se, když si šperk zalíbeně prohlížel.

Kadri byl vidět, odehrál téměř 18 minut a jeho střílený pas na Tylera Toffoliho měl oči. Střelci stačilo jen nastavit hůl, Pavel Francouz byl i tak bez šance.

Přihrávkou se uvedl v sytě oranžovém dresu s hořícím céčkem i Jonathan Huberdeau a i od něj to byla krásná práce. Neunáhlil se, naopak vylákal Francouze a Elias Lindholm už to měl tuze snadné.

Paradoxně největším bodovým příspěvkem se zaskvěl Weegar. A to dvěma asistencemi.

"Budeme se snažit ze všech sil přispět k týmovým úspěchům. Ano, občas naše jména nenajdete mezi autory branek či přihrávek, ale pokaždé do toho dáme všechno," řekl Kadri za trojici posil.

"Věděli jsme, že to jsou skvělí hráči. A dnes to ukázali," smekl před novými parťáky Rasmus Andersson.

Mimochodem, Weegar zvládl přes 20 minut a stal se teprve pátým bekem, co při debutu za Calgary zaznamenal vícero bodů. Navázal třeba na americkou legendu Phila Housleyho.

Jistě, je to zajímavá piškoška, o zásadní zápis do dějin NHL se ovšem postaral někdo jiný. Kouč Flames Darryl Sutter. Svérázný muž, co dvakrát dovedl ke Stanley Cupu LA Kings, si připsal sedmisté vítězství.

V calgarské kabině zkrátka bylo co slavit.

Share on Google+