Provokatér s DNA šampiona. NHL se loučí s jedním z nejkontroverznějších hráčů ve své historii

29. května 10:00Jiří Lacina
Ve čtvrtek večer našeho času šokovala hokejový svět zpráva o úmrtí Claudea Lemieuxe. Odešel tituly ověnčený hokejista, který se zapsal do dějin ligy jako opakovaný šampión, ale také velmi kontroverzní chlapík. Odešel předčasně. V šedesáti letech se obvykle neumírá přirozenou smrtí.
Oficiálně příčina zveřejněna nebyla. Čím dál víc zdrojů, včetně listu New York Post, nicméně zmiňuje sebevraždu. Claude Lemieux byl nalezen mrtvý ve skladu firmy, které patřila jeho rodině na Floridě. Ve 3.00 ráno jej našel syn, který začal pátrat, proč otec nepřišel domů.
Ještě v pondělí přitom šedesátiletý Lemieux coby hrdý frankofonní Kanaďan nesl v Bell Centru pochodeň a burcoval místní fanoušky. Narodil se v provincii Quebec a k Montrealu měl silný vztah. Právě tenhle klub ho v roce 1983 ve druhém kole draftoval a o tři roky později mu dal ochutnat první šampaňské ze Stanley Cupu.
Lemieux patří co do četnosti a „diverzity“ titulů k nejúspěšnějším hráčům. Pohár vyhrál hned čtyřikrát se třemi týmy, s New Jersey ve dvou různých dobách poté, co si odskočil vyhrát do Colorada!
Opakovaně byl protihráči prohlášen za „nejneoblíbenějšího“ hokejistu ligy. Dokonce i Jaromír Jágr ho ve své první biografii v tomto duchu vzpomíná. Pravděpodobně ani Brad Marchand nedosáhl později takového stupně nenávisti.
Historická rivalita
Slovně provokoval, urážel, fauloval. Brutálním zákrokem na Krise Drapera v play off 1996 zadělal na historickou rivalitu mezi Coloradem a Detroitem. Draper tehdy po nárazu zezadu na mantinel utrpěl zlomeninu čelisti, lícní kosti, očnice a nosu. Obličej měl dlouho pospojovaný drátem.
Lemieux byl ale právě tím hráčem, kterého jste chtěli mít vedle sebe, když o něco šlo. Uměl se dokonale obětovat. Hrál tvrdě, dostával se soupeřům pod kůži, přitom byl produktivní.
Ve 1215 zápasech nasbíral 786 bodů (379+407). Možná ještě výraznější byl v play off, kde zvládl 158 (80+78) bodů ve 234 zápasech, což je dosud 28. nejlepším výkon v historii NHL. První Stanley Cup vyhrál v roce 1986 s Montrealem. Druhý 1995 s New Jersey. Třetí o rok později s Coloradem. Čtvrtý po návratu k Ďáblům v roce 2000 znovu s New Jersey.
Nejlepší hráč play off
„Byl to klíčový hráč, vysoce uznávaný fanoušky Devils. Claudeův vliv na získání prvního Stanley Cupu s New Jersey bude navždy zapsán jako jeden z nejvýznamnějších výkonů v historii týmu,“ uvedl klub v prohlášení po hokejistově smrti.
V roce 1995 New Jersey šokujícím způsobem přejelo ve finále favorita z Detroitu 4:0. Lemieux byl s 18 body ve 20 zápasech nejproduktivnějším hráčem Devils a získal Conn Smythe Trophy. Tým, který byl po základní části bodově až desátý, měl v play off bilanci 16:4. O Lemieuxově vlivu na historicky první pohár pro tento klub nemůže být pochyb.
Svou fyzickou výdrž a dobrý stav potvrdil ve 43 letech, kdy se po více než čtyřech sezónách v hokejovém důchodu úspěšně pokusil o comeback. Jakkoli to znělo v takovém věku a po takové pauze šíleně, Lemieux dokázal San Jose Sharks přesvědčit. Odehrál za ně 18 zápasů, další na farmě.