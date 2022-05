Proti němu nechcete hrát! Yamamoto našel perfektní roli

Jsou hráči, proti kterým hrát je za trest. Do podobné kolonky se začíná dostávat i snaživec z Edmontonu Kailer Yamamoto. V sérii proti Los Angeles zanechává pořádnou stopu a kromě „otravnosti“ je i platný do útoku. Bude nenápadným klíčem k vytouženému úspěchu?

Žádný bitkař z něj nikdy nebude, na to nemá výšku ani váhu, avšak když skloubí svůj nepopíratelný hokejový um s neodbytností a pracovitostí, bude z něj extrémně platný hráč.

Dokázal to i v základní části, ve které nastřádal 41 bodů. V produkci pokračuje i v play off, proti Kings jednou skóroval a jednou se podílel asistencí. V jednom útoku zakotvil s Draisaitlem a Hymanem. Oproti oběma vypadá jako žáček, zmínění borci jsou o pětadvacet kilogramů těžší než on.

„Musí být otrava proti němu hrát,“ usmál se německý střelec Draisaitl. „Vždycky se kolem protihráče nějak motá. Jak je malý, někdy pod ním i projede. Nevím, jak to dělá. Žádný puk pro něj není ztracený. Tak, jak hraje on, bych já nedokázal. Ale potřebujeme, aby pokračoval v tom, co dělá.“

Už ze slov Draisaitla jde poznat, jak cenný pro celý tým je. V play-off se totiž nehraje hokej na okrasu. Hra musí být účinná a je úplně jedno, jak padne gól. Počítá se výsledek na konci.

Přitom takovým typem hráče Yamamoto, jehož dědeček pocházel z Japonska a babička z Havaje, vždycky nebyl. V juniorských kategoriích sypal jeden bod za druhým a skautům připomínal třeba Johnnyho Gaudreaua – i kvůli podobnému vzrůstu. Díky skvělým výkonům v juniorech si ho Oilers vybrali dokonce v prvním kole. Pomalu se ukazuje, že udělali dobře.

Takový hráč totiž Oilers dlouho chyběl. Někdo, kdo poškádlí soupeře a vryje se mu pod kůži, ale zároveň díky svému nadání dokáže přidat i velice potřebnou produktivitu.

„Hraje s obrovskou touhou uspět, což je nakažlivé,“ dodal trenér Woodcroft, pod jehož taktovkou nasbíral Yamamoto 25 bodů v 37 zápasech. „Poslední tři měsíce hraje s úžasnou formou, kterou si přenesl i do play-off. Je to velice důležitý hráč.“

