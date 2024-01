Protas obdržel od Washingtonu kontrakt na dalších pět let! Podepisovala také Ottawa

Washington Capitals si s předstihem zajistil dlouhodobou spolupráci s mladým útočníkem Alexejem Protasem. Běloruský centr, který může stejně obstojně hrát i na obou křídlech, obdržel od vedení nový pětiletý kontrakt, během něhož si vydělá celkem 16,875 milionu dolarů.

Třiadvacetiletý Protas, který je jedním z mladých hokejistů, na kterých chce Washington v budoucnu stavět, a kteří dostávají v této sezoně trochu víc prostoru, se měl po této sezoně stát chráněným volným hráčem. Vypršel by mu totiž jeho vstupní kontrakt, který byl sice podepsán už v roce 2019, ale v platnost vstoupil až v sezoně 2021/22.

Místo toho, aby generální manažer Brian MacLellan čekal do léta a riskoval, že by mohlo dojít k arbitráži, pojistil si služby mladíka z Vitebsku s předstihem. Protas zatíží platový rozpočet Washingtonu v následujících pěti letech částkou 3,375 milionu dolarů.

Tato smlouva se může v budoucnu ukázat jako hodně výhodná. Prozatím je totiž Protas nasazován spíše do třetí formace a nedostává tolik prostoru na ledě, čemuž odpovídají jeho statistiky (ve 42 zápasech zaznamenal tři branky a patnáct asistencí, což z něho i tak dělá šestého nejproduktivnějšího hráče týmu, pozn. redakce). Pokud ale tento univerzální útočník potvrdí svůj progres a dostane se do tzv. top six, jeho produktivita se může výrazně zvednout, a pak by Capitals získali hodně muziky za relativně málo peněz.

Přesně na to pak spoléhá i MacLellan. „Alexej je mladý a talentovaný hráč. Jsme nadšení, že jsme s ním podepsali dlouhodobý kontrakt. Ve své profesionální kariéře udělal velké pokroky. Očekáváme, že se bude i nadále zlepšovat a bude v tomto týmu hrát klíčovou roli po mnoho příštích let,“ uvedl generální manažer Washingtonu.

Protas, jenž se v minulé sezoně podílel na vítězství Hershey v Calder Cupu, se upsal Washingtonu až do léta 2029, kdy mu bude 28 let.

Pinto dostal smlouvu od Ottawy

To, o čem se hovořilo od konce minulého týdne, se stalo v Ottawě skutečností. Senators podepsali do konce sezony smlouvu se Shanem Pintem, kterému vypršela v sobotu jednačtyřicetizápasová suspendace za porušení pravidel o hazardu. Nic tak nebrání tomu, aby byl Pinto už v nedělním utkání na ledě Philadelphie zařazen do sestavy Senátorů.

Potvrdily se zároveň spekulace, že Pinto přijme do konce sezony nejnižší možnou nabídku. Třiadvacetiletý útočník se dohodl s generálním manažerem Stevem Staiosem na smlouvě v hodnotě 775 tisíc dolarů. Jelikož smlouva vstoupí v platnost v neděli před zápasem s Flyers, Pinto z této částky reálně uvidí 359 245 dolarů před zdaněním. Jedná se o poměrný plat pro zbytek sezony (89 dní).

Pro Ottawu může být návrat Pinta do sestavy oživením. Aktuálně se tento kanadský tým krčí na posledním místě Východní konference.

