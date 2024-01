Proslavil se premiérovým gólem z nájezdu. Reginald Savage zemřel po boji s rakovinou

V kanadsko-americké NHL nezanechal tak velký dopad, jak by si sám přál. Přesto se na něj vzpomínalo a svým způsobem patřil k legendám, jenž má svou stopu i v hokejové síni slávy. Řeč je o Reginaldovi Savageovi, jenž 24. prosince podlehl na Floridě zákeřné nemoci v pouhých 53 letech.

„Až do poslední minuty bojoval o to, aby mohl dál žít,“ cituje Savageho sestru Soniu oficiální web NHL. „Nechtěl, aby to skončilo. Pořád to zkoušel dál a dál. I když měl bolesti, tak neustále říkal, že to bude v pořádku, že všechno bude v pohodě. Ale nezvládl to.“

Savage dle prohlášení rodiny zemřel v neděli 24. prosince. Rodina informaci oficiálně sdělila až ve čtvrtek večer. Informace rozesmutnila spoustu hokejových fanoušků a bývalých spoluhráčů nejen ve Washingtonu, který jej do NHL draftoval. Sympatický Reggie, jak se mu říkalo, měl totiž to kouzlo, že si dokázal udělat přátele z každého.

Byť i on, jako mnoho dalších černošských hokejistů, se potýkal v osmdesátých a devadesátých letech s rasismem. „Táta mu vždy říkal, že na něj nebučí kvůli tomu, že je černý, ale protože je tak dobrý,“ pokračovala Sonia. Její slova potvrdil například trenér John Paris Jr., jenž označil Savageho za jednoho z nejlepších hráčů historie nižších soutěží. Jednoho z nejlepších, kteří nikdy nedostali opravdovou šanci.

„Hokej byl jeho život. Trénoval každý den, jedl to, co měl jíst. Vlastně ani nechodil ven se bavit. Nikdy si nevzal nic zakázaného. Chtěl prostě být hokejistou a obětoval tomu vše, co mohl,“ dodala Sonia Savageová.

Washington Capitals statement on the passing of club alum Reggie Savage: pic.twitter.com/kF9PDZNSuT — Washington Capitals (@Capitals) December 29, 2023

Reggiemu Savageovi ovšem ani tak nebylo dopřáno, aby si užil dlouhou a bohatou kariéru v NHL. Byť o své místo mezi nejlepšími dlouze bojoval, nakonec odehrál 34 zápasů. Zbytek kariéry strávil v nižší AHL či IHL a také v evropských soutěžích. I to málo, co v National Hockey League tento usměvavý chlapík stihnul, mu však stačilo k tomu, aby se zapsal do historie ligy.

Dne 18. listopadu 1992 se tento útočník, jenž má kořeny na Jamajce, coby člen Washingtonu Capitals prosadil ve druhé třetině z trestného střílení, což byl zároveň jeho premiérový gól v NHL. Nejen, že touto trefou pomohl tehdy k vítězství nad Minnesotou North Stars, ale zapsal se také mezi pouhých pět hokejistů, kteří vstřelili první gól v NHL právě z trestného střílení.

Dát premiérový gól v NHL ze samostatného nájezdu se před Savagem povedlo pouze v roce 1934 Ralphovi Bowmanovi, v roce 1973 Philovi Hoeneovi a v roce 1981 Ilkkovi Sinisalovi. Po Savageovi toho dosáhl už jen na začátku sezony 2005/06 Jay McClement.

Právě hokejka, kterou tohoto úspěchu Savage dosáhl, je dnes k vidění v hokejové síni slávy v Torontu.

Přestože toho v NHL neodehrál tolik, kolik si přál, kariéra Reginalda Savage byla celkově velmi bohatá. V roce 1988 byl draftován jako patnáctý v pořadí a zatímco nadále působil v QMJHL, kde v sezoně 1987/88 nasázel 68 branek v 68 zápasech, naskočil na přelomu let 1988 a 1989 do juniorského světového šampionátu.

V dresu Kanady tehdy rodák z Longueuilu v Quebecu zaznamenal v sedmi zápasech bilanci 4+5 a byl druhým nejproduktivnějším hráčem týmu. Za svými zády tehdy zanechal budoucí dlouhodobé hráče NHL v čele s Rodem Brind'Amourem, Mikem Riccim, Martinem Gelinasem či Ericem Desjardinsem.

Jak již bylo zmíněno, v NHL Savage odehrál dohromady 34 zápasů v dresech Washingtonu a Quebecu. Během této kariérní štace posbíral pět branek a sedm asistencí. Drtivou většinu kariéry strávil v AHL, kde coby člen několika organizací odehrál dohromady 481 zápasů s bilancí 259 branek a 183 asistencí. Ani tyto vysoce kvalitní statistiky však jeho zaměstnavatele nepřesvědčily, aby dostal více prostoru na kluzištích nejlepších týmů světa.

Ještě v sezonách 1999/2000 a 2000/01 v dresu Syracuse Crunch přitom sbíral takřka bod na zápas. Od roku 1994 ovšem pozvánku do NHL už nedostal a kariéru posléze dohrával v italské a švýcarské lize a také v nižších zámořských soutěžích UHL a ECHL. Svůj poslední zápas odehrál v roce 2005, kdy ve 35 letech ukončil kariéru.

