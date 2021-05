Promarněný talent? Ještě počkejme, Bemström ukázal záblesky své geniality

Vypadalo to jako další ztracený zápas, kterých Columbus v této sezóně zažil už bezpočet. Blue Jackets doma prohrávali s Nashvillem 0:3 a kráčeli k jasné porážce. Pak ale udeřil nečekaný hrdina Emil Bemström a hattrickem zajistil domácím bod.

Bemström jako náctiletý ovládl tabulku střelců švédské ligy a vždy byl považován za velký talent, před pondělním duelem ale čekal na gól neskutečných 421 dní. Ve své nováčkovské sezóně Emil Bemström ještě nastřílel slušných 10 gólů, letos ale jako by zamrzl.

Rodák z Nyköpingu se potýkal se zraněními, nevyrovnaností výkonů a jistě i s častými výhradami náročného trenéra Johna Tortorelly. Občas hrál, občas byl zdravým náhradníkem, párkrát byl odsunut z prvního týmu mezi cestující náhradníky. Tortorellovi evidentně došla trpělivost, místo Bemströma začali dostávat prostor farmáři Stefan Matteau, Ryan MacInnis či Zac Dalpe. „Čas vypršel. Teď nás čekají důležité zápasy a já musím na led poslat co nejlepší tým," odvětil suše zkušený trenér.

Nutno dodat, že Blue Jackets ony důležité zápasy absolutně nezvládli a rychle vypadli z bojů o postup do play-off. Sezónu dohrávají jen z povinnosti a není na ně vyvíjen žádný tlak, což paradoxně mohlo svázanému Bemströmovi prospět.

„Zrovna jsme se o tom bavili, že až Emil nastoupí, tak dá určitě dva góly," smál se obránce Michael Del Zotto. A nakonec svého parťáka ještě podcenil: Bemström nastřílel čistý hattrick během jedné třetiny!

„Kdybyste po jeho gólech byli na střídačce, viděli byste, jak mu to ostatní chlapi přáli. Letos jsme si moc zábavy neužili, ale tohle bylo dobré. Jsem za něj šťastný," řekl po utkání, které nakonec Blue Jackets ztratili 3:4 po prodloužení, John Tortorella. „Jsem za něj nadšený. Ani nevím, jestli je dost starý na to, aby si mohl dát pivo na oslavu, ale doufám, že je to na večer v plánu," pobavil novináře Del Zotto. A nebyl daleko od pravdy: Emilu Bemströmovi je sotva 21 let, a když se v NHL trefil naposledy (v březnu 2020), ještě si ve Spojených státech nemohl legálně koupit alkohol.

První Bemströmův gól padl po jeho důrazu na brankovišti, druhý a třetí padly po milimetrově přesných střelách z pravého kruhu jako přes kopírák. Po dvou trefách švédský útočník dostal prostor i na přesilovce, během které mu jeho spoluhráči tak dlouho přihrávali puk, až ho Bemström napálil za záda Juuseho Sarose a zvedl ruce nad hlavu potřetí.

„Je to úleva, konečně jsem vstřelil první tři góly v sezóně," spadl kámen ze srdce Bemströmovi. „Torts si zaslouží asistenci za to, že dal Emila na první přesilovku místo Bjorkyho (Olivera Bjorkstranda, pozn. red.). Dobrá práce, Tortsi," pochválil dost možná končícího trenéra Blue Jackets Michael Del Zotto.

Jednalo se o jednorázový záblesk geniality Emila Bemströma, anebo nevysoký forvard v příštích sezónách naváže na své výkony ze švédské Elitserien?

