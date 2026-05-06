Prokletí zlomeno! Pět věrných z Caroliny se po letech bolestivých konců dočkalo finále

31. května 8:45David Zlomek
Na ledě vypukly divoké oslavy, hráči Caroliny Hurricanes se objímali a slavili dominantní postup do finále Stanley Cupu. Když trenér Rod Brind'Amour gratuloval svým svěřencům, u jednoho se zastavil o chvíli déle. „Skvělá práce, Marty. Dostal jsi nás sem,“ poplácal kouč útočníka Jordana Martinooka.
Dostat organizaci z Raleighu zpátky na vrchol trvalo Brind'Amourovi z pozice hlavního trenéra osm let. Pro pětici hráčů z core týmu, kapitána Jordana Staala, Jordana Martinooka, Sebastiana Aha, Andreje Svečnikova a Jaccoba Slavina, měl ale postup nad Montrealem (4:1 na zápasy) o dost sladší příchuť než pro zbytek kabiny. Právě tito muži totiž v uplynulých sezonách podepsali všechna tři krutá vyřazení ve finále Východní konference.
„Těžko se ty pocity popisují,“ vykládal u své šatní skříňky viditelně dojatý kapitán Jordan Staal. „Byla to neskutečná dřina, prošli jsme si strašnou spoustou pádů a zklamání. Jsem prostě hrdý na to, kde teď jsme, a šíleně se těším na to, co nás čeká.“
Současný úspěch Hurricanes se nezačal rodit letos ani loni, ale už v roce 2018, kdy vedení povýšilo tehdejšího asistenta Brind'Amoura na hlavního trenéra. Carolina tehdy prožívala devítileté období temna bez play-off. Od té doby v něm nechyběla ani jednou a postupně kolem sebe shromáždila klíčové postavy.
Jordan Staal dorazil už v roce 2012 z Pittsburghu a musel přetrpět šest let bez vyřazovacích bojů. Jaccob Slavin (draft 2012) se za ta dvanáct let vypracoval v jednoho z nejlepších defenzivních beků planety. Sebastian Aho (draft 2015) vyrostl v elitního prvního centra. Jordan Martinook přišel z Arizony hned po Brind'Amourově nástupu a se Staalem vytvořil elitní checking-line. Andrej Svečnikov (dvojka draftu 2018) dodal útoku tolik potřebný důraz a dravost.
Výsledky sice přišly okamžitě a hned v první sezoně nového kouče z toho bylo překvapivé finále konference, jenže tam Hurricanes tvrdě narazili na Boston, který je smetl 4:0. Tehdy to vypadalo jako slibný začátek, ze kterého se ale nakonec stala dlouholetá noční můra.
Příběh o tom, že Carolina umí zářit jen v základní části, dostal nejbolestivější kapitoly v letech 2023 a 2025. Nejprve přišla stopka od Floridy (opět 0:4 na zápasy), kdy Hurricanes prohráli všechny duely o jediný gól, a loňská odveta s Panthers dopadla téměř identicky; rychlý pád do ztráty 0:3 a konec v pěti zápasech.
Hráči i trenérský štáb tak v této fázi play-off drželi hrozivou bilanci 1:12 na zápasy. Martinook po postupu přiznal, že kabina byla plná starých jizev, ze kterých ale tým nakonec dokázal načerpat sílu.
„Odedřeli si to tou nejtvrdší možnou cestou a schytali hromadu kritiky za to, že nedokážou přejít přes třetí kolo. Podle mě to k nim bylo nespravedlivé, protože na ledě vždycky nechali duši,“ zastal se svých lídrů Brind'Amour.