Prokletí druhé sezony? Prožívá ho tahoun Seattlu i hvězdička Edmontonu

Propady výkonnosti nejsou v NHL ničím překvapivým. Už vůbec ne u hráčů, kteří se v lize snaží dokázat, že jejich povedená nováčkovská sezona nebyla náhodná. Kterých pět mladíků se podle The Hockey News s tzv. prokletím druhé sezony potýká?

Matty Beniers, Seattle Kraken

Dvojka draftu 2021 získal v minulé sezoně Calder Trophy, a to zcela zaslouženě, kdy měl ze všech nováčků nejvíce gólů (24) i bodů (57). Čtyřicet z jeho bodů přišlo při hře 5 na 5, což je parádní počin. Vynikal i při hře dozadu, nejednou se společně s jeho jménem objevovalo to Patrice Bergerona.

Beniers, kterého vidíme letos, je téměř k nepoznání. Jeho ofenzivní produkce se propadla, když ve 42 zápasech zaznamenal pouhých šest branek a 19 bodů. Propadly se i jeho pokročilé statistiky, nicméně alespoň v obraně je stále spolehlivý.

Kent Johnson, Columbus Blue Jackets

Johnson zaznamenal v minulé sezoně jako nováček 16 gólů a 40 bodů v 79 zápasech a čekalo se, že poletí ještě více nahoru. Nicméně svezl se s bídou celého Columbusu.

Jakmile se za lavičku Columbusu postavil Pascal Vincent a začal mluvit o zodpovědnosti, Johnsonovo využití prudce pokleslo. V prvních osmi zápasech zaznamenal pouhé tři body a dvakrát se ocitl mimo hru, než byl přeřazen do AHL. Tam sice vykazoval, že má na NHL, nicméně ani po návratu do ní se mu nedaří tolik, jak by si všichni v Blue Jackets představovali.

Philip Broberg, Edmonton Oilers

Bylo by krátkozraké považovat krizi Philipa Broberga za něco, co si způsobil sám. Dá se argumentovat tím, že Edmonton na tom má podíl viny.

Vše začalo tím, že byl během své první profesionální sezony přehazován mezi NHL a AHL. Většinu minulého ročníku strávil Broberg v Edmontonu, kde ve 46 utkáních odehrál v průměru 12:36 minut za zápas. Ačkoli byl jako nováček nasazován především jako obránce třetího páru, doufalo se, že v této sezoně udělá krok vpřed.

V deseti zápasech však Broberg strávil na ledě v průměru jen 10:31 minut za utkání, nezaznamenal žádný bod a několikrát se objevil ve spekulacích o výměně. I proto, že byl na začátku prosince přeřazen do AHL.

Rafael Harvey-Pinard, Montreal Canadiens

Rafael Harvey-Pinard byl jedním z mála kladů Montrealu Canadiens v minulém ročníku, a to obzvlášť v druhé polovině základní části. Ve 34 zápasech zaznamenal Harvey-Pinard hned 14 gólů, což mu vyneslo i novou smlouvu.

Zatím se však Harvey-Pinard ani nepřiblížil tomu, aby zopakoval výkony z minulé sezóny. V 18 zápasech této sezóny zaznamenal Harvey-Pinard pouze jeden gól a pět bodů, přičemž průměrně hraje jen 13:46 minut, což je výrazně méně než před rokem, kdy strávil na ledě průměrně přes sedmnáct minut.

Lukas Reichel, Chicago Blackhawks

Na konci minulé sezony se zdálo, že z Lukase Reichela roste více než solidní útočník pro NHL. Poté, co ve 111 zápasech AHL nasbíral 108 bodů, byl Reichel na konci ročníku povolán do prvního týmu. Velmi se mu dařilo, během 23 zápasů zaznamenal sedm gólů a 15 bodů a zdálo se, že je připraven stát se členem první šestky.

Jenže zatím je to velká bída. Ve 45 zápasech zaznamenal pouhé tři góly a šest asistencí. "Rozhodně jsme čekali víc," přiznal šéf Blackhawks Kyle Davidson.

Share on Google+