Prohra, po které se TLESKÁ! Skvělí Češi padli se Švédskem v prodloužení

(HALIFAX, od našeho zpravodaje) Čeští hokejisté v souboji o první místo ve skupině prohráli se Švédskem 2:3 po prodloužení. Góly dali obránci David Jiříček a Jiří Ticháček.

S odvahou a sebevědomím.

Tak vlétli Češi do klíčového souboje ve skupině. Od prvního střídání svého soupeře přehrávali. Byli aktivní, vyhrávali souboje a všude byli rychleji.

Švédové se v podstatě nedostali do útočného pásma. Největší šanci měli díky šťastnému odrazu od rozhodčích, tehdy ale Tomáš Suchánek zachránil Česko od nezaslouženého inkasování.

Bohužel se český nápor neodrazil ve skóre. To – navzdory velkým příležitostem Adama Měchury nebo Jakuba Brabence – zůstalo 0:0.

Odměna za český tlak přišla až ve druhé třetině, ve 24. minutě ukázal David Jiříček ofenzivní instinkty, najel si před bránu a pak poslal střílenou přihrávku přes Carla Lindboma – 0:1. Švédsko inkasovalo vůbec poprvé na turnaji.

Jenže...

Bezprostředně po gólu přišlo něco, co zcela změnilo ráz utkání. Při oslavě branky totiž obránce Aleš Čech příliš agresivně strčil do jednoho ze Švédů a dostal dvě minuty.

Oslabení sice Češi ubránili, sotva ale skončilo, Švédové udeřili. Minelu Tomáše Hamary v rozehrávce potrestal Fabian Wagner – 1:1.

Od té doby pak měly víc ze hry Tre kronor. V 27. minutě zařídil bleskový obrat Ludvig Jansson, jehož střelu od modré nemohl Suchánek přes val clonících hráčů vidět – 2:1.

Češi ustoupili ze svého systému a začali být nedisciplinovaní. Ve třetí třetině se ale dostali zpátky do hry, tlačili se za vyrovnáním.

Carl Lindbom je ale na tomhle turnaji prostě fantastický. Co viděl, to chytil. Nechybělo mu ani potřebné štěstí – třeba šest minut před koncem, kdy se kotouč po střele Hausera kutálel do branky, na poslední chvíli ho ale odpálil švédský obránce.

Přesto Češi nebušili marně! V 55. minutě si od modré čáry vyjel Jiří Ticháček, ťukl si to s parťáky a svižnou střelou překonal švédského fantoma – 2:2.

Závěr si Češi zkomplikovali vyloučením, to ale nakonec přestáli bez úhony. Zápas proto dospěl do prodloužení. V něm měl národní tým několikrát blízko k vítězné brance, hokej je ale krutý sport: bylo to nakonec Švédsko, kdo v nastaveném čase skóroval. Svou druhou trefou v zápase rozhodl Ludwig Jansson – 3:2.

Souboj o průběžné první místo v tabulce tedy výsledkově (už ne tolik herně) patřil Švédsku.

Stále je ale možné, že Češi přece jen skupinu v Halifaxu vyhrají a do Monctonu se na čtvrtfinále stěhovat nebudou. Budou k tomu ovšem potřebovat shodu výsledků. Skóre ze vzájemných utkání se Švédskem a Kanadou ovšem mají slušné a v případné minitabulce by jim mohlo stačit.

Ale to je ještě předčasné. Češi ještě musí na Silvestra porazit nevyzpytatelné Němce se skvělým Nikitou Quappem v brance.

ŠVÉDSKO – ČESKO 3:2 po prodloužení (0:0, 2:1, 0:1 – 1:0)



Branky a nahrávky: 26. Wagner, 27. Jansson (O. Pettersson), 62. Jansson (Lekkerimäki, Östlund) – 24. Jiříček (Hauser, Měchura), 55. Ticháček (Šapovaliv, Jiříček).

Rozhodčí: Menniti (Kanada), Schlittenhardt (USA) – Hautamäki (Finsko), Klouček (Česko).

Vyloučení: 3:4.

Bez využití.

Střely na branku: 24:35 (4:7, 12:14, 7:11 – 1:3).

Diváci: 9 140.

Nejlepší hráči: Ludwig Jansson – David Jiříček.

Švédsko: Lindbom – Engström, Sjöholm, Odelius, Sandin Pellikka, E. Pettersson, Jansson, Norén – Carlsson, Bystedt, Rosén – Öhgren, Östlund, Lysell – Stjernborg, Wagner, Lekkerimäki – Robertsson, Oscarson, O. Pettersson – Strömgren. Trenér: Hävelid.

Česko: Suchánek – Jiříček, Ticháček, Špaček, Svozil, Moravec, Hamara, Čech – Šalé, Šapovaliv, Kulich – Chmelař, Brabenec, Szturc – Ryšavý, Menšík, Kos – Hauser, Marcel, Měchura – Sapoušek. Trenér: Rulík.

