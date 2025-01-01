Prohra 1:8? Nevadí! Huska prodloužil s Calgary o další dva roky

4. října 8:11Adam Čuba
Sešlo se to zvláštně. Calgary Flames v přípravě vybuchli s Vancouverem 1:8, po takovém výplachu se běžně trenéři spíše odvolávají. Jenže v Calgary souhrou okolností zrovna dotahovali nový pakt s trenérem Ryanem Huskou, který v organizaci podškrábl smlouvu na další dvě sezony, a je tak jedním z mála hokejových trenérů v historii, který prodloužil smlouvu den po takovém výsledku.
Samozřejmě jde spíše o úsměvnou náhodu, Flames jsou s Huskou spokojeni. Loni jeho mužstvo bojovalo na hraně play off, do kterého se nakonec těsně nedostalo. Teď má padesátiletý kouč před sebou jasný úkol – vrátit Flames do bojů o Stanleyův Pohár. Od vedení k tomu má důvěru, důkazem budiž kontrakt na další roky, konkrétně do sezony 2027/28, která bude pro Calgary mimochodem první v nové aréně Scotia Place.
Ryan Huska pracuje pro Calgary přes deset let. Nejprve byl čtyři roky hlavním koučem farmářského týmu, poté asistentem v NHL. Před dvěma lety zažil premiéru v nejlepší lize jako „head coach“, letos k tomu přidal první zkušenost se seniorskou reprezentací, které na mistrovství světa pomohl jako asistent trenéra.
Jako hráč rodák z Cranbrooku dokonce třikrát vyhrál prestižní Memorial Cup, v jednom roce měl ve WHL dokonce před bod na utkání. K NHL však i tak přičichl jen okrajově, když v sezoně 1997-1998, dva roky před koncem kariéry, odehrál jeden zápas za Chicago.
Vraťme se každopádně ještě k Flames, které Huska koučuje. Loni jeho tým udělal výrazný progres, když mu postup do play off unikl vskutku o vlásek, poslední postupující – St. Louis – mělo dokonce stejný počet bodů (96) jako Calgary. Jaký posun oproti sezoně předchozí, kdy Flames na postup chybělo téměř dvacet bodů.
V přípravě to každopádně zatím trošku skřípe. Kanadský celek vyhrál tři utkání, pět prohrál.
Mimo jiné Flames hledají novou dvojku po odchodu Dana Vladaře. Hodně měl napovědět zápas s Canucks, který však Flames projeli 1:8, Ivan Prosvětov dostal za půl zápasu pět gólů, Devin Cooley tři. Pomyslnou bitvu o místo nakonec pro tento okamžik vyhrál druhý jmenovaný, Prosvětov zamířil na farmu do AHL.
Jak bude Calgary vypadat v nové sezoně? Vrátí se pod Huskovo taktovkou zpět do vyřazovacích bojů?
