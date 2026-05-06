Prodloužit hned, co to půjde! Vladař čeká na novou smlouvu ve Philly

25. května 12:00David Zlomek
Dan Vladař vstupuje do druhého roku své dvouleté smlouvy na 6,7 milionu dolarů a od 1. července může oficiálně podepsat prodloužení. Sám se po vyřazení netajil tím, že by ve Philadelphii rád zůstal dlouhodobě. „Rád bych věděl, co by na tu samou otázku řekl Danny B,“ usmíval se český gólman s odkazem na generálního manažera Daniela Brierea.
A manažer jeho nadšení sdílí. „V play-off vůbec nepolevil, chytal stejně dobře, ne-li ještě lépe. To je pro nás obrovsky zajímavé a dává nám to víru, že by mohl být naší brankářskou odpovědí na dalších několik let,“ potvrdil Briere.
O detailech nové smlouvy budou nyní jednat Briere a Vladařův agent Dan Milstein. Podle klubových zdrojů portálu The Athletic nemají Flyers obecně zájem o dlouhé kontrakty na sedm nebo osm let. Realistický odhad se pro obě strany pohybuje v rozmezí tří až šesti let. Pokud se dohodnou na kratší variantě, bude to vykoupeno vyšším ročním platem, což si ale klub díky volnému místu pod platovým stropem může dovolit.
Klub navíc neplánuje v nejbližších letech přeplácet brankářskou dvojku, což dává Vladařovu prodloužení ještě větší smysl. Sam Ersson by se mohl po vydařeném závěru sezóny vrátit na jednoletou zkušební smlouvu, přičemž pozici trojky zaujme Aleksej Kolosov, který nedávno podepsal roční kontrakt na 850 tisíc dolarů. V systému navíc na svou šanci čekají mladíci Carson Bjarnason a Egor Zavragin. Vladař si zkrátka vybojoval pozici jasné a respektované jedničky současnosti i blízké budoucnosti.
A to oprávněně. Čisté konto se 42 zákroky v klíčovém šestém zápase proti Penguins pak bylo tou nejlepší možnou tečkou za jeho parádní sezonou, stejně jako skvělá čísla z vyřazovacích bojů (průměr 2,18 a úspěšnost 92,2 %),