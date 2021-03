Prodlouží Hurricanes s Brind’Amourem? Formalita, zní z Caroliny

Trenéři jednoduše nejsou takovými celebritami jako hráči. Avšak jejich role je nedílnou součástí sportu, i když o nich není moc slyšet. Částečně je to i případ trenéra Caroliny Roda Brind’Amoura. Tomu po sezoně vyprší stávající kontrakt. Bude pokračovat?

Zatím ještě není nic oficiálního. Není překvapením, že o tak kvalitního kouče by v lize byl velký zájem. Třeba i v Seattlu, jemuž nyní šéfuje bývalý Brind’Amourův nařízený Ron Francis.

Další možné spojení z let minulých by mohlo vzniknout, kdyby Brind’Amour zamířil do Buffala. Tam plní roli generálního manažera Kevyn Adams. Tihle dva spolu v roce 2006 vyhráli Stanley Cup.

Majitel Hurricanes Tom Dundon má však jasno. Chce, aby jeho trenér zůstal. „Rod tu bude dlouho. Na sto procent,“ řekl v říjnu minulého roku.

Stejné stanovisko zastává i nyní. „Žádná změna, bude tu,“ potvrdil novináři LeBrunovi.

Jestli se ale Brind’Amour s Dundonem domluví, tak změna rozhodně nastane v jeho platu. Ten v současnosti činí 600 tisíc dolarů na rok, čímž se řadí mezi ty nejlevnější trenéry v NHL.

Pravděpodobně nedosáhne na částky, kterých dosahují hvězdy tohoto řemesla. Pro představu, Alain Vigneault, Todd McLellan či Peter Laviolette berou něco kolem pěti milionů dolarů ročně. Nejlépe placeným trenérem je paradoxně Mike Babcock, jemuž Toronto i po vyhazovu stále platí.

Brind’Amour by tak mohl být spokojený s čímkoliv, co bude mít na začátku dvojku.

Sluší se připomenout, že smlouva po konci sezony vyprší také všem Brind’Amourovým asistentům. Dá se tak předpokládat, že Brind’Amour bude pokračovat jenom za podmínky, že se prodlouží smlouva i jim. Pochopitelně i všem ostatním budou značně vylepšeny finanční podmínky.

Zajímavé je, že když se Dundon ujal Hurricanes, řekl, že si myslí, že jsou generální manažeři a trenéři v NHL přeplacení. Uvidíme tedy, jak se domluví s Brind’Amourem.

„Nedokážu si představit, že by to nedopadlo,“ je si ale jistý Brind’Amour.

