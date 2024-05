Prodloužení? Vsaďte výhru Rangers, zase to dokázali!

Z možné pohodlné výhry se nakonec pro New York Rangers zrodilo velké drama. Ale s dobrým koncem – zase! V prodloužení jsou v tomto ročníku stoprocentní, ze čtyř ovládli stejný počet. Ujali se vedení v sérii a chtějí víc.

Rangers vedli ve třetí třetině už o dva góly a pokud tímto rozdílem vedete v play off, musíte ho udržet. Jim se to ale nepodařilo, a tak se muselo do prodloužení. Když zazněla siréna, vypadali, že jim dochází dech. Stále však měli šanci.

Tomuto týmu očividně stačí jediná šance, aby našel způsob, jak vyhrát zápas.

Alex Wennberg vstřelil v čase 5:35 svůj první gól v play off a Rangers uzmuli nesmírně důležitý třetí zápas.

"Třetí třetina neskončila podle našich představ," věděl dobře Wennberg. "Trochu jsme si v šatně něco řekli, ale tenhle tým si věří. Možná nejsme nejhlasitější, ale všichni se na sebe díváme a víme, co se nám honí hlavou. Víme, co máme dělat, a je samozřejmě vidět, že když se dostaneme na led, odvedeme svou práci."

Rangers mají v play off v prodloužení bilanci 4-0, ale toto vítězství bylo nej nepravděpodobnější ze všech na základě všech měřitelných ukazatelů, které mohou být předpovědí úspěchu nebo neúspěchu.

Panthers měli v zápase 108 střeleckých pokusů. Rangers jich měli 44. Ve třetí třetině měli Panteři 41 střeleckých pokusů, Rangers 10. A tak dále, přesilovky, držení puku…

Je tu jedno ALE. Rangers totiž mají Igora Šesterkina… Ten předvedl 33 zákroků, z toho 11 ve třetí třetině a pět v prodloužení. Rangers si připsali 37 zblokovaných střel. Jeden ze dvou gólů Barclayho Goodrowa padl v oslabení. Tenhle tým prostě umí.

"Věděli jsme, že můžeme hrát lépe," řekl obránce Ryan Lindgren. "Trenér přišel a prostě nás uklidnil a řekl nám, že můžeme hrát svou hru, hrát mnohem lépe. Není to snadné. Florida je dobrý tým a ve třetí třetině kontrolovala hru, ale my zároveň víme, jak hrát naši hru."

