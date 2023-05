Prodej Ottawy je na spadnutí. Senators chce Reynolds, Snoop Dogg či The Weeknd

Prodej Ottawy Senators se nezadržitelně blíží. Banka Galatioto Sports Partners, kterou najaly dědičky po Eugenovi Melnykovi, stanovila deadline pro nezávazné nabídky na 15. května. Podle dostupných informací se do honby o kanadský tým zapojilo zatím hned sedm skupin, ve kterých neschází ani celosvětové celebrity.

Vypadá to, že na Annu a Olivii Melnykovy, dědičky po jejich zesnulém otci Eugenovi, čeká pohádkové bohatství. Organizace Ottawa Senators, kterou v roce 2003 Melnyk zakoupil za 92 milionů dolarů, by jim totiž mohla vynést přes miliardu dolarů.

O ottawské Senátory totiž prozatím vyjádřilo zájem sedm skupin, přičemž konečná částka by neměla klesnout právě pod miliardu dolarů. Do poměrně agresivní honby za koupí celku NHL se navíc zapojily i globální hvězdy, což ještě zvyšuje pikantnost plánovaného prodeje.

První superstar, která vyjádřila o Senators zájem, byla kanadská herecká hvězda Ryan Reynolds. Představitel Deadpoola, který má ve svém životopise řadu dalších komerčně úspěšných snímků, vede spolu s Christopherem Brattym skupinu The Remington Group. Tato skupina investorů je podle ottawského novináře Bruce Garriocha připravena zaplatit jednu miliardu dolarů.

Zda tuto částku někdo trumfne, je otázkou. Dá se to ale očekávat. Soupeři The Remington Group jsou totiž poměrně těžké váhy. Řeč je zejména o torontském miliardáři Steveovi Apostolopoulosovi, který nedávno učinil nabídku šesti miliard dolarů za tým NFL Washington Commanders. Rozhodně se tak nejedná o muže, který by se bál rozhazovat peníze.

Ve hře jsou ale pochopitelně i další. Zajímavou akvizici hlásí například investiční skupina Neko Sparks, ke které se připojil známý rapper Snoop Dogg. Toto konsorcium se díky tomu rozrostlo už na 12 investorů a Neko Sparks věří, že právě Snoop Dogg dokáže získat do jejich řad další investory.

V sobotu pak bylo oznámeno, že po Ottawě Senators prahne také kanadský zpěvák Abel Tesfaye. Pokud vám toto jméno nic neříká, není se co divit. Ve světě je tento vítěz čtyř cen Grammy známý pod pseudonymem The Weeknd, což je jeden z nejstreamovanějších autorů na Spotify.

The Weeknd se připojil do Harlo Capital Group, kterou vedou miliardáři Jeffrey a Michael Kimelovi z Toronta. Podle zdroje již zmíněného Garriocha se jedná o velkého hokejového fanouška, který dlouhodobě spolupracuje s lidmi, kteří vyrostli v Ottawě a je si tak rovněž vědom síly trhu v hlavním městě Kanady.

Jak již bylo uvedeno, banka Galatioto Sports Partners stanovila konečný termín pro nezávazné nabídky na 15. května. Po tomto termínu se pravděpodobně ukáže, kdo to s nákupem Senators myslí vážně, a kdo nakonec z honby o tým NHL kvůli výši částky raději odstoupí.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 500 Kč na své první sázky!

Share on Google+