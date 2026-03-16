Procitnutí švédské hádanky? Pettersson protrhl mlčení a zasloužil si chválu

19. března 12:30David Zlomek
Ve Vancouveru to letos připomíná spíše hokejový pohřeb než sezonu v NHL, ale úterní noc na svatého Patrika přinesla fanouškům Canucks nečekaný záblesk naděje a především úlevy. Nejdražší hráč týmu a švédská hvězda Elias Pettersson konečně rozkopl dveře od pomyslné místnosti, ve které byl posledních 20 zápasů mentálně zamčený.
Dvěma góly v první třetině sestřelil úřadující šampiony z Floridy a pomohl k výhře 5:2, která sice Vancouver ze dna tabulky nevykopne, ale aspoň na chvíli umlčela nejhlasitější kritiky. Pettersson se trefil poprvé od 13. ledna a jeho první rána z první byla přesně tím momentem, na který Rogers Arena čekala nekonečných devět týdnů. „Ty góly mohly přijít dřív, ale je to, jak to je,“ komentoval své probuzení sedmadvacetiletý centr. „Jsem prostě rád za ty dva dnešní zářezy.“
Trenér Adam Foote si všímá, že za Petterssonovým návratem do formy není zázračná změna hokejky, ale totální přenastavení hlavy a pracovní morálky, na kterém Švéd dře poslední měsíc. „Nemyslím si, že je to o jeho dovednostech. Je to o jeho přístupu k práci,“ nešetřil chválou Foote. „Chodí na led dřív, po zápasech dře na rotopedu, úplně změnil své nastavení. Je skvělé vidět, že se nenechal příliš frustrovat. Udělal další krok a přijal zodpovědnost za to, co se letos dělo. Je prostě hezké vidět, jak v tomto ohledu dospěl.“
Pettersson, který má letos na kontě 15 gólů a 25 asistencí, je sice stále na hony vzdálen své stobodové sezoně z roku 2023, ale úterní výkon ukázal, že jeho střela je stále světová, pokud se ji ovšem uráčí použít. Během svého dvacetizápasového sucha totiž hned v sedmi utkáních ani jednou nevystřelil na branku, což je u hráče s platem přes 11 milionů dolarů nepochopitelný úkaz.
Jeho spoluhráč Brock Boeser, který si v zápase připsal tři asistence, má pro Petterssona jasný vzkaz: prostě to tam sázej pod tlakem. „Potřebujeme sebevědomého Peteyho. Potřebujeme, aby střílel, aby tu svoji bombu vypouštěl,“ burcoval Boeser. „I kdyby to mělo v té třetí třetině někoho trefit a bolet, je to jedno. Vytváří to šance.“
Petterssonův druhý gól v zápase, který se do sítě Bobrovského odrazil od dvou obránců Panthers, byl navíc jubilejním 200. zásahem v jeho kariéře v NHL. Stadionem se okamžitě začalo ozývat sborové „Let’s go Petey!“ a Švéd neskrýval dojetí. „Znamená to pro mě hodně. Je fajn dosáhnout na takové milníky a doufám, že jich přidám víc,“ dodal.