Proč zvedali v posilovně cihlu? Pravý důvod se Hurikáni dozvěděli až ve finále

22. června 19:00Tomáš Zatloukal
Ten příběh odhalil po šestém finále Sebastian Aho, finské eso Caroliny. A kouč Hurikánů Rod Brind'Amour story o zvedání 15,9 kilogramové škvárobetonové tvárnice a jejím skrytém významu rád potvrdil. "Víte, jsme tým, který je hodně zaměřený na detaily," povídal, když čelil otázce na onen kus stavebního materiálu, s nímž nad hlavou uzavírali posledních pět sezon už vysprchovaní plejeři tréninkové dávky. Váží stejně jako Stanley Cup...
"Musíš jim to říct."
Kondiční kouč Billy Burniston ponoukal Brind'Amoura během finále, aby své skvadře prozradil skutečnou ideu za zvedáním tvárnice.
A byť chtěl bývalý kapitán Canes původně počkat až na chvíli, kdy s Carolinou po dvou dekádách dokráčí ke stříbrnému poháru, nakonec využil cihlu ze směsi škáry, cementu, vody a písku jako jedinečnou motivaci.
Celou tu dobu vás připravuje na to, jaké to je zvednout stříbrný pohár, má stejnou váhu. Zhruba tak jim odtajnil v průběhu finálové série s Vegas Golden Knights opravdové poslání tvárnice.
Rod Brind'Amour made a 35-pound cinder block lift a mandatory part of the Canes' workouts all season.
— Gino Hard (@GinoHard_) June 16, 2026
He called it the "Blue Collar Press."
Turns out he was making them practice lifting the Stanley Cup the whole time ???? pic.twitter.com/FHTmElZZmp
"A teď mohu říct, že to zabralo," culil se Brind'Amour, který s Burnistonem, jeho slovy nejlepším kondičákem v NHL, zařadil netradiční disciplínu do tréninku pod názvem "Blue Collar Press".
Mělo jít o poctu tvrdé dřině, kterou podstupují hokejoví profíci, ale také třeba zedníci na stavbách.
Právě jim a dalším manuálně pracujícím se říká kvůli typické barvě montérek a dalších odolných svršků právě "Blue Collars". Modří límečci. Burniston z takového prostředí pochází, vyrůstal v dělnické čtvrti.
Vše dávalo smysl, působilo to logicky.
Jenže tu byl ještě onen roky utajovaný skutečný důvod. Příprava na setkání s hokejovým grálem. Když Jordan Staal a spol. trofej zkraje týdne skutečně dobyli, byli ready.
Z toho kusu škváry a betonu, který se stal virální senzací, pak udělali jednu z ozdob velkolepých oslav, které trefně popsal Brind’Amour: “Vyrazilo mi to dech, došla mi slova.”