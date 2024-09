Proč se Marchessault stěhoval? Jednání ztroskotala na délce smlouvy

Jonathan Marchessault se během let ve Vegas přeměnil ve skutečně elitního střelce a příliš se mu odcházet nechtělo. Měl však určité představy, které nekorespondovaly s plány generálního manažera Rytířů Kellyho McCrimmona. A tak odešel do Nashvillu, který mu dal pětiletou smlouvu a získal velmi cennou posilu.

Jonathanovi Marchessaultovi se z Las Vegas moc odcházet nechtělo. Do týmu přišel během rozšiřovacího draftu v roce 2017 a během let se vypracoval mezi jednu z hlavních hvězd organizace. Díky tomu uzavřel tou dobou i životní smlouvu na pět let v hodnotě 30 milionů dolarů.

Jenže tento kontrakt po poslední sezoně vypršel a jednání o prodloužení ztroskotala na požadavcích Marchessaulta, jenž toužil po poslední velké smlouvě, která jej zajistí pro život bez hokeje. Podle McCrimmona nešlo přitom ani tak o částku jako spíš délku smlouvy.

„To prostě nebyly podmínky, které by nám vyhovovaly,“ řekl manažer v rozhovoru pro rádio SiriusXM NHL Network. „Jsme emocionálně vázáni na hráče, kteří nám pomohli k úspěchu, a přesto prostě neexistují žádná podpůrná data, která by ospravedlňovala nebo v našem pojetí prokazovala důvod, proč mít křídla v takovém věku na konci jejich kariér.“

Jinými slovy McCrimmon chtěl s Marchessaultem dál spolupracovat, ale rozhodně si ho nechtěl uvázat na delší období s vysokou smlouvou, což by mohlo při předpokládaném poklesu výkonnosti znamenat pro tým poměrně velkou zátěž.

„Jonathan udělal přesně to, na co má právo. Je ve fázi své kariéry, kdy ano, opravdu chtěl zůstat v Las Vegas, ale ano, také chtěl vydělat co nejvíce peněz na další smlouvě pro svou rodinu, což také udělal. Neudělali jsme nic špatného. Udělali jsme rozhodnutí, že nám nevyhovuje podepsat smlouvu na pět let, a tak to skončilo,“ poznamenal.

Situace ovšem není tak jednoduchá, jak se možná zná. Již dříve Marchessault uvedl, že požadoval čtyřletou smlouvu, tedy ne pětiletou, přičemž Vegas jej chtělo podepsat jen na tři roky. Ať už to ale bylo jakkoliv, tři roky byly pro Marchessaulta málo. Věřil, že si zaslouží víc.

„Myslel jsem si, že jsem pro ně za posledních sedm let udělal dost dobrého, abych mohl dostat to, co si zasloužím. Nechtěl jsem nic nehorázného, nesnažil jsem se vykrást banku nebo něco podobného. Ale takový je život a člověk jde dál... a teprve budoucnost nám ukáže, jestli měli pravdu, nebo ne,“ řekl ke svému odchodu Marchessault.

Rodák z Cap-Rouge v Quebecu se nakonec dočkal pětileté smlouvy, byť ne ve Vegas. Po otevření trhu s volnými hráči se třiatřicetiletý Kanaďan upsal Nashvillu, který mu během pěti sezon vyplatí 27,5 milionu dolarů. Predators tímto podpisem získali hráče, který v minulé sezoně nasázel 42 branek a dohromady vstřelil alespoň 25 gólů v šesti sezonách.

