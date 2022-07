Proč nezbylo na Paláta? Sergačjov, Černák, Cirelli – Tampa upsala 160 miliónů!

Otevření trhu s volnými hráči nepřináší jen přestupy a výměny. Tampa v několika okamžicích podškrábla hned tři vlastní hráče a nutno říct, že rozhodně nešetřila. Michail Sergačjov, Erik Černák a Anthony Cirelli mají garantováno dohromady bezmála 160 miliónů dolarů!

Kdyby to chtěl někdo v korunách, při současném kurzu je to 3,854 miliardy. To je roční starobní důchod pro asi 21 tisíc českých penzistů.

Všichni tři hokejisté prodloužili o maximálně možných osm let.

Sergačjov má garantováno 8,5 miliónu dolarů ročně. Čtyřiadvacetiletý obránce přišel do Tampy za Jonathana Douina před pěti lety, ve všech sezónách sbíral mezi 30-40 body, naposledy 7+31. V play off nastoupil k 92 zápasům s bilancí 30 bodů (8+22). Nový kontrakt bude platit od léta 2023, příští sezónu dojede Rusovi stará smlouva na 4,8 mil.

Dalším prodlouženým hráčem je Anthony Cirelli, který si ročně přijde na 6,25 miliónů dolarů hrubého. Za pár dnů pětadvacetiletý útočník patří Tampě od draftu 2015, v NHL zatím odehrál čtyři a půl sezóny. Loni nasbíral 43 bodů (17+26), v play off se letos blýskl osmi, loni dvanácti body.

Maximální, tj. osmiletou jistotu, má také Erik Černák, který bude hrát za 5,2 miliónu ročně. Pětadvacetiletý slovenský zadák odehrál zatím v Tampě čtyři ročníky, s bilancí 12-18 bodů, loni bodoval třináctkrát (1+12). Klub v jeho případě oceňuje především spolehlivou defenzivní práci. V play off stihnul rodák z Košic 73 zápasů.

Také Cirelli i Černák mají pro příští ročník ještě platné smlouvy, nové kontrakty jim naskočí od sezóny 2023-24. Cirelli si polepší o necelou polovinu, Černák vyskočil z 2,9 mil. o víc než 75%.

Byť se smlouvy nepochybně nějakou dobu domlouvaly, oznámeny byly v osmi minutách. Extrémně vysoké podpisy dostávají Tampu do potíží s platovým stropem, který už teď přetéká o víc než pět miliónů. Součástí rozpočtových čachrů je kontrakt již nehrajícího Brenta Seabrooka, který je pro příští dvě sezóny se stropovou zátěží 6,875 mil. ročně na listině dlouhodobě zraněných.

I tak má Tampa pro sezónu 2023-24 jen za brankáře, tři beky a šest útočníků (Vasilevskij, Hedman, Sergačjov, Černák, Kučerov, Point, Stamkos, Cirelli, Paul a Hagel) upsáno už teď 69,47 miliónů. Pokud nechce některou z opor měnit, bude hrát zbytek týmu na úrovni ligového minima, aby se Blesky vešly do platového stropu.

První obětí je Ondřej Palát, který si musí hledat angažmá jinde.

