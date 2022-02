Proč Marchandovi bouchly saze? Provokatér ochutnal vlastní medicínu, stačila jediná věta

Odvolal se, ale milosti se nedočkal. Brad Marchand se od Garyho Bettmana, šéfa NHL, dozvěděl, že jeho stopka na šest zápasů se nezkrátí ani o mač. Důvod? "Nepřehlédnutelná historie prohřešků, které vyústily v disciplinární potrestání," nechal se slyšet Bettman. Marchand byl už osmkrát suspendován, jen v této sezoně si vykoledoval dvě pauzy od hokeje. V listopadu podkopl Olivera Ekmana-Larssona z Vancouveru, pykal za to tři duely.

V to, že by Bettman přimhouřil oko, nejspíš věřil jedině Marchand samotný.

Vždyť seznam jeho průšvihů z minulosti byl tak početný, že téměř automaticky jeho žádost muchlal a házel do koše. Šéf NHL sice uznal, že muž s přezdívkou "Krysa" upřímně projevil lítost, ale ze šesti utkání z uvedeného důvodu jednoduše slevit nemohl.

Zajímavější než očekávané zamítnutí Marchandova odvolání, jsou detaily, které unikly z jednání mezi bostonským tahounem a Bettmanem.

Frank Seravalli, muž, co Seattlu de facto zničil oficiální prezentaci draftovaných Krakenů (a především pak prezident Asociace profesionálních hokejových novinářů), opět jednou ukázal, jak bezkonkurenční vhled má do hokejového zákulisí.

Podle Seravalliho Marchand napadl Tristana Jarryho, nejprve pěstí a pak hokejkou, po jediné větě.

Známý provokatér, kterému se říkává i "malá koule hněvu", popsal, že saze mu bouchly poté, co pittsburský gólman ve vypjatém závěru třetí třetiny jeho směrem prohodil: "Co říkáš na tenhle k***vskej zákrok?" Zrovna totiž parádně vychytal právě Marchanda.

Mezi oběma borci panovalo napětí od chvíle, kdy Marchand vysekl Jarrymu kotouč, který se brankář Pens snažil přehodit přes mantinel malému fanouškovi. Následovala výměna názorů, která o desítky minut později pokračovala po zmíněném zákroku.

Jarry použil slova, Marchand sáhl po hokejce a rukavici. "Přehnal jsem to," přiznal Marchand před Bettmanem.

Teď je terčem vtípků, protože se před časem vysmál Artěmiji Panarinovi za to, jak snadno se nechal vyprovokovat (Marchand se do něj navážel kvůli Rusku, kde nejsou populární Panarinovy politické názory). Teď poznal vlastní medicínu a jedinou poznámku vůbec neustál.

A to ještě de facto nevinnou, nikterak pobuřující. V originále zněla "How about that fucking save?"

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

