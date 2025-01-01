Proč Amerika vynechala zázračného zadáka? Má jít o trest za mistrovství světa

26. srpna 17:00Tomáš Zatloukal
Také vás zaskočilo, že mezi šestnáctkou beků, kteří dostali pozvánku do amerického orientačního kempu, kde se sešli ti nejvážnější adepti na nominaci na olympijské hry, Lane Hutson chyběl? Vždyť vyhrál Calderovu trofej, přepisoval klubové rekordy montrealských Canadiens, nastřádal přes 60 bodů... Jenže, jak uvádí zámořský novinář Marco D'Amico, udělal jednu zásadní chybu v úsudku...
Hutson se rozhodl vynechat mistrovství světa.
Což ho zpětně musí mrzet hned ze dvou důvodů - zaprvé se nepodílel na ukončení přes 60 let dlouhého čekání na zlatou medaili a zadruhé kvůli absenci na šampionátu klesl v očích generálního manažera amerického výběru Billa Guerina.
Škrtnout kvůli tomu Hutsona z olympijských plánů? Byla by to v Guerinově podání pro náramně nadaného obránce tvrdá lekce.
Zároveň by šlo možná o přijatelnou záminku, proč výjimečného, leč zatím směrem dozadu ne zcela přesvědčivého borce nechat doma. Protože, ať je Hutson sebevětší talent, nejspíš se Guerinovi do kádru nehodí. Kvůli slabším fyzickým parametrům i brutální konkurenci.
Guerin má k dispozici exkluzivní paletu beků, ze kterých může vybírat, a takoví machři jako třeba Quinn Hughes, Zach Werenski či Charlie McAvoy si rozhodně nezadají s Hutsonem v tvůrčích kvalitách. A v dalších aspektech ho převýší.
Co se týče obětavosti či především pak tvrdosti, tu Hutson nenabídne a Guerin sáhne logicky po jiných jménech.
Je dosti pravděpodobné, že by se se jednadvacetiletý drahokam nevešel do konečné nominace, ani kdyby na MS jel. Třeba by se ocitl v orientačním kempu, ale pak by stejně musel ustoupit hvězdnějším, zkušenějším či silnějším konkurentům.
Navíc Hutson získává cennou, byť draze nabytou zkušenost - odmítat repre dres ve chvíli, kdy USA mají tak znamenitý rezervoár kvalitních hráčů, se může šeredně nevyplatit.
