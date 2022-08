Probudí se Domi? Chicago si vybral kvůli trenérovi

Max Domi je takovým nevyřešeným rébusem světa NHL. Každý o jeho obřím potenciálu ví, nikomu se však nepodařilo ho rozjet naplno. I proto se z borce, který je ověnčen zejména úspěchy v juniorech, stává cestovatel. Na podzim nastoupí už za pátý klub v posledních pěti letech.

Kariéru poměrně slušně nakopl v Arizoně, která ho draftovala, avšak po pár letech přišel trejd do Montrealu. V hokejové Mekce zažil nejlepší rok kariéry, když v 82 utkáních pobral 72 bodů.

Následovala však ne moc povedená štace v Columbusu a letošní jarní výměna do Caroliny, kde měl pomoci ke Stanley Cupu. Nepovedlo se, a tak zamířil na trh s volnými hráči.

Jedním z týmů, kam hodně chtěl, bylo Chicago. Důvod byl jednoznačný, a sice trenér Luke Richardson. Právě pod ním zažil v Montrealu životní ročník.

„Jsme si hodně blízcí. Jsem strašně rád, že dostává takovou trenérskou příležitost,“ zářil Domi. „Možnost zase si pod ním zahrát jsem prostě nemohl nevyužít, snad z toho vytěžím co nejvíc. Mám ho moc rád, je to super člověk a nemůžu se dočkat, až to začne.“

Sedmadvacetiletý borec musí zaujmout. Dostal totiž pouze roční kontakt na tři miliony dolarů, tudíž nemá nic jistého. Poměrně jisté je však místo v sestavě, a to klidně v prvních dvou útocích.

„Jasně, na to jsem taky přihlížel,“ přiznal. „Luke ví, čeho jsem schopný, a má ve mně důvěru. Nic víc si jako hráč nemůžete přát. Ať už mě v sestavě dá kamkoliv, odvedu maximum."

Není moc velkých pochyb o tom, že značně osekaný kádr Blackhawks se bude pohybovat spíše u dna tabulky, nicméně pro Domiho je to opravdu velká možnost. Dostane totiž hodně prostoru, moc lepších útočníků v týmu není. A může se klidně stát, že odejdou Toews s Kanem.

„Max v sobě má spoustu energie. Hodně bude těžit z domácích fanoušků, ti jsou tu výborní,“ pokyvoval Richardson. „Nebojí se pozornosti ani zodpovědnosti. To mu určitě pomůže, hrát v Chicagu není lehké. Věřím, že má na to, aby to zvládnul.“

