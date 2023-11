Problémy s úzkostí, depresemi i alkoholem. Girard nastoupil do asistenčního programu

Colorado Avalanche se budou muset na významnou část sezony obejít bez jednoho ze základních stavebních pilířů své defenzivy. Samuel Girard, který je uprostřed své sedmileté smlouvy v hodnotě 35 milionů dolarů, nastoupil do asistenčního programu NHL/NHLPA.

O nástupu do asistenčního programu informoval sám Girard prostřednictvím hráčské agentury CAA Hockey, která jej zastupuje. Mladý obránce oznámil, že se rozhodl pro proaktivní přístup a hodlá řešit své problémy s duševním zdravím. Girarda trápí silné úzkosti a deprese, což se doposud snažil řešit alkoholem.

„Učinil jsem proaktivní rozhodnutí, abych se postaral o své duševní zdraví, a budu se léčit s těžkými úzkostmi a depresemi, které jsem příliš dlouho neléčil, což vedlo k alkoholismu,“ stojí v jeho prohlášení, které zveřejnila agentura CAA Hockey. „Postarat se o vlastní duševní zdraví je maximálně důležité a každého vyzývám, aby o svých problémech mluvil a hledal pomoc, když bude cítit, že ji potřebuje.“

„Chtěl bych vyjádřit vděčnost své ženě, rodině, přátelům, klubu, spoluhráčům a fanouškům za jejich trpělivost, porozumění a pokračující podporu,“ dodal.

Girard naposledy hrál 18. listopadu proti Dallasu. V dalších dvou zápasech chyběl kvůli osobním problémům a nebylo jasné, co jej přesně trápí. Nyní je zřejmé, že rodák z Robervalu v Quebecu čelí vážným problémům. Úzkosti a deprese ve spojení s alkoholem často končí nejhorším možným způsobem. Girard se ale rozhodl svou situaci řešit a s vlastními démony bojovat.

Pro Colorado je ovšem jeho absence zároveň velkým problémem. Girard je důležitou součástí obrany Avalanche. V 15 odehraných zápasech byl vytížen v průměru více než dvaceti minutami na utkání. Zapsal také gól a tři asistence.

Dá se očekávat, že Girard bude zařazen na listinu dlouhodobě zraněných hráčů, což je při zařazení do asistenčního programu přípustné. Pokud by tak vedení Colorada neučinilo, stále by se v platovém rozpočtu počítal jeho pětimilionový plat.

Avalanche se také musí zamyslet, jestli se nepokusí přivést do týmu nějakého dalšího obránce. Délka Girardovy absence totiž může být opravdu dlouhá.

