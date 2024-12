Problém pro Leafs, Stolarz je do února mimo hru. Vše je na Wollovi

Toronto Maple Leafs přišli o svou hlavní oporu v brance. Anthony Stolarz, který vévodí statistikám brankářů NHL, podstoupí operaci kolene a bude chybět přibližně čtyři až šest týdnů. Generální manažer Brad Treliving potvrdil, že zákrok není spojen s předchozími zraněními, ale volnost pohybu brankáře byla omezena natolik, že bez operace by návrat nebyl možný.

„Je to drobný zákrok na odstranění volného tělesa za kolenem, nic vážného, ale Stolarz nebude hrát alespoň měsíc,“ uvedl Treliving.

Ztráta Stolarze, který letos dosáhl úžasného průměru úspěšnosti zákroků 92,7 %, znamená pro Toronto velkou výzvu. Spolu s Josephem Wollem tvořili jednu z nejlepších brankářských dvojic ligy, ale nyní je vše na Wollovi. Ten se sice vrátil v solidní formě po říjnovém zranění třísel, ale dosud neodehrál ani polovinu profesionální sezóny.

„Joe se toho chopil dobře. V posledních devíti zápasech má sedm výher a ukazuje, že na něj můžeme spoléhat,“ komentoval situaci Treliving.

„Je důležité brát to den po dni, a to jsem se naučil,“ řekl Woll. „Abyste mohli hrát v této lize, je velmi důležité se soustředit na velmi krátkou dobu. Můžete mít trochu výhled do budoucnosti, pokud jde o to, jak se o sebe staráte a podobně. Ale vaše pozornost musí být pěkně ze dne na den.“

Maple Leafs však musí řešit také pozici záložního brankáře. Matt Murray, veterán z AHL, je potenciální možností, ale i on má za sebou sérii zranění a jeho stav není zcela jistý. Další jméno na seznamu je Artur Akhtyamov, talentovaný mladík s vynikajícími výsledky na farmě, kterého vývoj však organizace nechce uspěchat.

Pro tým to znamená jediné: nutnost zvýšit podporu z pole a doufat, že Woll vydrží tlak nabitého rozpisu. Útočník Auston Matthews věří, že tým situaci zvládne. „Joe je skvělý, máme v něj důvěru. Stolarz pro nás byl klíčový, ale zranění k hokeji patří. Musíme se přizpůsobit,“ prohlásil Matthews.

Návrat Stolarze se předpokládá až na konci února, což znamená, že Leafs musí najít způsob, jak udržet své ambice v silně konkurenční Východní konferenci.

Share on Google+