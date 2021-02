Pro povzbuzení zašel za Kämpfem. Chtěl být jedničkou, místo toho drží Černého Petra

Troufal si na post brankáře číslo jedna. Ostatně i nejeden zámořský list odhadoval, že to bude právě on, kdo mezi třemi tyčemi Chicaga zastoupí dlouholetou oporu Coreyho Crawforda. Jenže Collin Delia skončil zkraje sezony 2020/2021 v nezáviděníhodné pozici. Zaparkovaný mimo sestavu, trénující jen s gólmanským koučem Jimmym Waitem. Šestadvacetiletý Američan jednoduše prohrál boj o brankoviště Černých jestřábů s Kevinem Lankinenem a Malcolmem Subbanem.

Co se to v Chicagu stalo?

Vždyť Delia měl touhle dobou podle papírových předpokladů večer co večer stát v kleci Blackhawks a zastavovat puky.

Místo toho se mu ve statistikách krčí dva odchytané mače za posledních 11 měsíců (na jakékoliv úrovni) a do jeho mysli se vkrádá frustrace.

K tomu, aby se z přirozeného nástupce Crafworda stal tím třetím vzadu za Subbanem a Lankinenem, stačilo málo. Dvě nepovedená vystoupení za sebou.

Co je pro Deliu tíživější než současnost? Výhled pro příští týdny a měsíce. V dohledné době je naděje, že se jeho situace změní, spíše v teoretické rovině.

"Měl jsem ty dva duely odchytat líp a teď bychom se bavili o něčem jiném," načíná lakonickou poznámkou rozhovor pro The Athletic. Vyčítá si pár laciných gólů, co dostal. A hlásá, že musí dřít naplno, čekat na šanci a snažit se být co nejlepším spoluhráčem.

Působí nezlomně, pokouší se nelehké časy přestát. Soustředí se na věci, co může ovlivnit. "A to je můj přístup a nasazení," míní.

"Víte, jasně, že se mi nelíbí moje současná pozice. Přál bych si být na místě kluků a chytat. Je to asi nejtěžší období v mé kariéře," uznává, že se ocitl v nepřívětivé situaci. Zároveň je ale rád, že se podceňovanému mančaftu daří.

Samozřejmě, v koutku duše doufá, že se brzo obrátí karta a jeden z jeho konkurentů ztratí formu, nebo třeba ulehne s nachlazením. Vždyť na šanci v Chicagu čeká už tak dlouho!

V roce 2019 s ním Černí jestřábi podepsali novou tříletou smlouvu a zdálo se, že v něm vidí logickou náhradu za Crawforda.

Jenže pak se vše zamotalo. Chicago přivedlo Lehnera. Když ho později vyměnilo do Vegas, od Zlatých rytířů si vyžádalo Subbana. A když už nastala otevřená soutěž o post jedničky, Delia šanci propásl. A teď musí sledovat, jak září Lankinen, ještě nedávno jeho náhradník v AHL.

Mohl by zahořknout. Ale ví, že tudy cesta nevede. Raději zašel pro povzbuzení za Davidem Kämpfem, českým útočníkem, jehož kdysi na draftu jednoduše všichni přehlédli.

Do NHL se musel Kämpf probít, nakonec zaujal Blackhawks výkony v dresu Pirátů z Chomutova i reprezentace. Postupně se vypracoval ve stabilního člena kádru, hraje pravidelně.

Inspirací pro Deliu může být i Crawford, jehož v tradičním klubu dlouho přehlíželi. Na pořádnou příležitost se načekal dobrých pět let. Nakonec uspěl.

Povede se to Deliovi a vyhraje svůj boj o stálý flek v NHL? Momentálně mu okolnosti nepřejí. Subban poslední start zvládl výtečně. A Lankinen má už delší dobu fazonu jako hrom. Jednička a dvojka jsou jasně dané.

Pokud by začal někdo ze současného tandemu výrazněji klopýtat, Deliovy šance by ožily. V tuto chvíli ovšem drží Černého Petra.

článek vychází z textu na The Athletic

