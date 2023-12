Pro Oilers není k mání. Montembeault obdržel novou smlouvu

Montreal Canadiens odměnili svého brankáře Sama Montembeaulta za spolehlivé výkony v této sezoně novou tříletou smlouvou s průměrným ročním platem v hodnotě 3,15 milionu dolarů. Spekulace, že by Montembeault mohl změnit působiště, tak vzaly za své.

Je veřejně známým faktem, že Edmonton Oilers poptává nového brankáře, jelikož v této oblasti kanadský tým tlačí bota. Není to přitom tak dávno, kdy se začalo spekulovat nad tím, že by vedení Olejářů mělo zájem přivést do svých řad jednoho z brankářů Montrealu.

Favoritem na změnu dresu se okamžitě stal Sam Montembeault a důvodů bylo několik. Montembeaultovi měla po sezoně skončit smlouva, jeho plat je jen milion dolarů a například Cayden Primeau bude v roce 2025 chráněným volným hráčem, tudíž protihodnota za něho či za Jakea Allena by musela být o poznání vyšší.

Sedmadvacetiletý Montembeault se navíc od začátku sezony prezentoval nejlepšími výkony z brankářského trojlístku Montrealu. V 10 zápasech vychytal pět výher, drží průměr 2,73 inkasovaného gólu na zápas (jediný z brankářů Montrealu se dostal pod tři góly na zápas) a úspěšnost zákroků má rovných 91 %.

Dobrých výkonů svého brankáře si ovšem všimlo také vedení Montrealu. A místo toho, aby vyšlo vstříc Edmontonu a začalo o možné výměně jednat s vidinou zajímavé protihodnoty, přišel zcela opačný krok. Generální manažer Kent Hughes odměnil rodáka z Quebecu novou tříletou smlouvou v celkové hodnotě 9,45 milionu dolarů, která vstoupí v platnost od sezony 2024/25.

Byť to samozřejmě zákonitě neznamená, že by Edmonton nemohl zkusit o Montembeaultovi jednat, Hughes svými činy výrazně zvýšil Montembeaultovu hodnotu. Přeci jen za hráče, kterému nekončí po sezoně smlouva, musí na stole přistát o poznání zajímavější nabídka, než za hráče, který může být po sezoně volným hokejistou.

Edmonton se tak bude nejspíš muset poohlédnout po novém brankáři někde jinde. Nebo se plácnout přes kapsu za Allena či Primeaua, jejichž tržní hodnoty byly ještě na začátku týdne vyšší než u Montembeaulta.

