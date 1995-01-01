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Pro některé strašák, pro něj vtip. Svůj mobil nedám před Babcockem z ruky, směje se Rus

13. července 11:00

David Zlomek

Vedení Oilers se po krachu v prvním kole play-off s Anaheimem rozhodlo k radikálnímu řezu, od válu vyrazilo kouče Krise Knoblaucha, který tým předtím dvakrát za sebou dotáhl do finále Stanley Cupu, a na jeho místo dosadilo jednu z nejkontroverznějších postav hokeje poslední doby. Novým vládcem střídačky Olejářů se stal Mike Babcock. Ruský křídelník Vasilij Podkolzin v rozhovoru pro ruský web Sport-Express poprvé popsal pocity z kabiny.

Hned na úvod se vyjádřil i k Babcockově průšvihu, pověstnému nahlížení do soukromých telefonů hráčů, kvůli kterému naposledy letěl z Columbusu. „Dřív jsem mobil schválně nechával v šatně, teď ho asi budu muset nosit pořád s sebou,“ smál se Podkolzin při otázce na Babcockovy specifické nároky.

„Ale vážně, všichni to v týmu bereme už jenom jako vtip. Na druhou stranu, v Severní Americe mají lidé trochu jinou mentalitu a všechno berou hrozně defenzivně a vztahovačně. V Rusku by se o takových věcech nikdo ani nebavil. Nejdůležitější je, aby správně řídil tým. Je dost možné, že přinese něco úplně nového. Potřebovali jsme trochu zatřást sestavou a Mike je hokejová legenda, takže budu hrozně rád, když pod ním budu pracovat. Možná bude v určitých momentech tvrdý, ale to je přesně to, co teď jako tým potřebujeme,“ popsal.

Podkolzin zároveň neskrýval, že vyhazov předchozího trenéra Knoblaucha v kabině vyvolal obrovskou směsici emocí. Sám Knoblauchovi hned posílal děkovnou zprávu, protože pod ním herně neskutečně vyrostl a dostal na ledě vytouženou svobodu. Jenže čas v Edmontonu neúprosně letí a největší hvězdy klubu jsou na svém absolutním vrcholu.

„Pro trenéry je to prokletí i výhoda zároveň. Tlak a odpovědnost za výsledek jsou v Edmontonu kolosální, protože od toho ten trenér prostě je. Prokletím i požehnáním Oilers je fakt, že tým stojí na pár lídrech. Když létají oni, letíme všichni. Jakmile ale přišla zranění, začaly obrovské problémy. Co se mi na našem vypadnutí s Anaheimem vůbec nelíbilo, bylo to, že když jsme byli v úzkých, nenašel se nikdo další, kdo by vstal, vzal to na sebe a stal se novým vůdcem. Já sám jsem to neudělal, a to byla chyba. Ostatní hráči museli herně vyrůst, ale to se loni nestalo,“ sypal si Podkolzin popel na hlavu.

V rozhovoru přišla řeč i na letní nákupy Edmontonu, který nutně potřeboval vyztužit slabá místa. Ruský útočník neskrýval nadšení z příchodu zkušeného dánského gólmana Frederika Andersena, který čerstvě vyhrál Stanley Cup s Carolinou. Co ho ale během letního šílenství posadilo na zadek nejvíc, byl historický kontrakt Lea Carlssona v Anaheimu, který mladému Švédovi zaručil víc peněz, než kolik pobírá Connor McDavid. 

„Je to pro něj obrovský závazek a bude muset ty finance na ledě tvrdě obhájit a odpracovat. Ale přeju mu to, kluk je zabezpečený do konce života,“ dodal.

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