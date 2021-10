Přivyknout tempu hry. Michal Kempný míří i s vysokou smlouvou na farmu

Ruku na srdce, okruh českých zadáků v NHL není zrovna široký. Ještě dva roky nazpátek patřil Michal Kempný k tomu lepšímu ve skromném výčtu obránců ze srdce Evropy. V naší redakci se vedly debaty, zda to je bek do prvního páru. Osud ale někdy nehezky míchá kartami. Krátce před startem sezóny 2021-22 se Kempný dozvěděl, že se s ním v NHL prozatím nepočítá.

I se stropovou zátěží 2,5 miliónu dolarů byl odeslán na farmu v Hershey.

Předtím prošel waiver listinou nechráněných hráčů, odkud si jej nikdo nestáhnul. Washington tak bude sázet na obranný val tvořený Johnem Carlsonem, Dmitrijem Orlovem, Justinem Schultzem, Nickem Jensenem, Trevorem van Riemsdykem, Martinem Fevervarym a Mattem Irwinem.

Kempný přitom nebere zrovna málo peněz, v sestavě zůstalo několik levnějších beků. Ani solidní jednocestný kontrakt jej ale neochránil. Možná mu spíš uškodil. Klub mu sice musí platit garantované peníze i v AHL, odsunem na farmu ale 1,1 miliónu odepíše z platového stropu.

Po zisku Stanley Cupu v roce 2018 podepsal český bek s Washingtonem čtyřletou smlouvu na 10 miliónů dolarů, které byly rozloženy: 3,3, 2,7, 1,8 a letos 2,2 miliónu.

Bohužel od té doby bojuje se zraněními. Nejdřív si utrhnul stehenní sval. Potom achilovku. Když se rozehrával po dlouhé pauze v AHL, smolně se střetnul s chlapcem, který odklízel na ledě sníh, a zranil se o jeho hrablo.

Následně bojoval jako lev. Na internetu byla k vidění videa z jeho tvrdé fyzické přípravy. Bohužel to nestačilo. Jednatřicetiletý rodák z Hodonína rozjede novou sezónu na farmě.

Washingtonský tisk informuje o tom, že odsun Kempného „není překvapením“. Capitals prý cítili, že na úroveň NHL není dostatečně připravený. Trenér Laviolette ocenil úsilí a kvitoval postupné zlepšování, výkony ale nebyly kvalitní a vyrovnané.

Fyzicky se prý Kempný cítil dobře, podle všeho hlavně nestíhal dostatečně rychle číst tempo hry. „Potřebuji si všechno pořádně zažít, být v těch situacích opakovaně, protože na tréninku je to jiné, to musím říct upřímně,“ přiznal český obránce po prvním přípravném zápase. „Nemám problém se systémem hry, jde spíš o to všemu přivyknout a být v pohodě.“

Přivykat obnovené zápasové zátěži tedy bude v úvodu sezóny na farmě.

