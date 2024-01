Přiveďte mi ho! Vancouverský Hughes prý touží po Tanevovi

Vancouver Canucks je sice na prvním místě v NHL, ale stále je cítit, že soupiska není kompletní. Už nějakou dobu prosakují informace o tom, že by rádi posilnili útok, cílem má prý být Jake Guentzel. Nicméně kapitán Quinn Hughes si údajně vybral nového parťáka do obrany.

Na vrcholu formy jsou hvězdy, které sbírají body jako na běžícím páse, a to v podobě Eliase Petterssona, J.T. Millera a Brocka Boesera. Mají obránce číslo jedna Quinna Hughese a solidní dvojku Filipa Hronka. Mají brankářskou jedničku Thatchera Demka a spolehlivý záskok Caseyho DeSmitha. Dokonce mají i široký kádr ve třetí a čtvrté lajně.

Pokud však chtějí Canucks letos usilovat o Stanley Cup, měli by být stále aktivní na trhu a najít pár chybějících kousků. Canucks by potřebovali zejména centra nebo křídlo, které by posílilo první šestku a poskytlo jim dvě silné bodující formace, a také pravého obránce, který by vyvážil jejich dvojice a ještě více ztížil hru proti nim.

V případě této potřeby se Canucks poohlížejí po starém známém – po Chrisi Tanevovi, který ve Vancouveru odehrál deset sezon.

Podle novináře Ricka Dhaliwala, který se ve Vancouveru dobře orientuje, touží po návratu Taneva zejména kapitán týmu.

"Quinn Hughes se za něj v této sezoně stále přimlouvá a řekl vedení, že Tanev je člověk, na kterého by se měli zaměřit," řekl Dhaliwal. "A Tanev miluje Vancouver, vím jistě, že kdyby se 1. července stal volným hráčem, Vancouver by byl velmi, opravdu velmi vysoko na jeho seznamu potenciálních míst, kam by mohl jít."

Tanev pomáhal Hughesovi když přicházel do ligy. Oba si dobře rozuměli, protože Tanevova kombinace specializace na obranu a dobrého vývozu puku se dobře doplňovala s Hughesovým pohybem po celém ledu a ofenzivními choutkami.

Tanev navíc plnil roli mentora i mimo led, mladší hráči Canucks ho dokonce na sociálních sítích žertem nazývali tátou. Tanev a jeho tehdejší snoubenka Kendra pravidelně zvali mladší hráče na večeři, po jídle spolu s Hughesem hrávali šachy.

"Tanev je v lize už deset let a Kendra, ta je s ním celou tu dobu," řekl tehdy Hughes. "Jsou tu pro mě velkou oporou.“

Dá se čekat, že Calgary bude ochotno prodávat, každopádně Tanev nebude levný. Ale když ho chce kapitán…

