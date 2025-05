Přišel pod radarem, teď září. Beauvillier je pro Caps nečekaným tahounem

Washington Capitals sáhli po Anthonym Beauvillierovi jako po nenápadném posílení šířky sestavy. Výměnou za druhé kolo draftu získali zkušeného křídelníka z Pittsburghu a doufali, že se stane užitečným článkem při v play-off. Jenže z původního plánu být “čtvrtá lajna a pojistka” se vyklubala mnohem zásadnější role.

Když se totiž krátce před koncem základní části zranil Aliaksei Protas, volba trenérského štábu padla právě na Beauvilliera. Naskočil do první formace vedle Dylana Stromea a Alexe Ovečkina — a Capitals tím trefili jackpot.

V sérii proti Montrealu byl jedním z nejproduktivnějších hráčů týmu. Nasbíral pět bodů v pěti zápasech (1+4), jeho formace dominovala při hře pět na pět. Klíčovým momentem bylo působení v prvním utkání. Nejprve sám skóroval, poté geniálně nahrál na vítězný gól Ovečkina. Od té chvíle bylo jasné, že si říká o víc než jen o záskok.

Beauvillier nikdy nepatřil mezi superhvězdy ligy, ale ve vyřazovacích bojích pravidelně ukazuje, že právě takové typy mohou rozhodovat sérii. V play-off nasbíral v kariéře 36 bodů v 60 zápasech — jeho bodový průměr je o téměř 20 % vyšší než v základní části. A především: má na kontě řadu důležitých gólů. Capitals to ostatně vědí velmi dobře. V roce 2020 jim právě Beauvillier vystavil stopku — v dresu Islanders dal dva góly v pátém zápase a poslal Washington domů.

„Něco na těch důležitých zápasech mě prostě víc nabudí. Nedokážu říct co přesně, ale vždycky se v nich cítím ostřeji, víc soustředěný,“ popisuje sám.

Trenér Spencer Carbery jeho schopnost vystihuje jasně: „Zůstává mentálně vyrovnaný, ať se děje cokoliv. Umí si zachovat klid i v nejvypjatějších momentech sezony. A to odlišuje hráče, kteří v play-off doručí.“

Jeho schopnost přizpůsobit se různým spoluhráčům i rolím se ukázala už během základní části. Strávil spoustu minut ve čtvrté formaci po boku defenzivně laděných hráčů jako Dowd a Duhaime — a i tam Capitals dominovali v herních metrikách. „Cítím, že dokážu zapadnout do jakékoli lajny. A hodně si na tom zakládám. Takové věci vám dají víc příležitostí, víc minut, a člověk tak může týmu pomoct z různých pozic,“ říká Beauvillier.

S návratem Protase se nabízí otázka, co dál se složením první formace. Jenže i když by dávalo smysl vrátit 30gólového střelce zpět k Ovečkinovi, Beauvillier si zatím místo vydobyl takovým způsobem, že v něm pravděpodobně zůstane. A minimálně do úvodního duelu proti Carolině Capitals počítají s tím, že jejich elitní lajna zůstane beze změn.

