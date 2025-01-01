Příprava: Toronto dalo v Montrealu sedm gólů! Postava proti Buffalu neinkasoval

26. září 6:55Jan Šlapáček
Nejvýraznější vítězství během páteční noci zaznamenalo Toronto, které uspělo na ledě rivala z Montrealu a nasázelo mu sedm branek. Skvělý dojem pak udělal Michal Postava, který odchytal druhou polovinu utkání Detroitu proti Buffalu a neinkasoval.
Michal Postava dostal v noci poprvé prostor v brance Red Wings, když naskočil do druhé poloviny utkání s Buffalem a počínal si bezchybně. Český brankář pochytal všech deset střel a udělal velmi dobrý dojem. Postava neinkasoval ani při samostatných nájezdech, které přišly na řadu po skončení řádného zápasu.
Vysoké vítězství 7:2 během noci zaznamenalo Toronto, které vyhrálo na ledě rivala z Montrealu. Hlavní hvězdou utkání byl útočník Scott Laughton, který si celkem připsal čtyři kanadské body.
Žádný z českých hokejistů v noci bodovat nedokázal.
Detroit Red Wings - Buffalo Sabres
5:2 (2:1, 3:1, 0:0)
Branky a nahrávky
6. Appleton (Copp), 10. Brandsegg-Nygård (Sandin-Pellikka, Danielson), 31. Larkin (Bernard-Docker, Raymond), 33. Seider (Söderblom, Truscott), 39. Copp (Raymond) – 7. Ostlund (Doan, Quinn), 27. Doan (Quinn, Ostlund).
Statistiky
Střely na bránu: 40 – 18 | Přesilová hra: 1/4 – 2/5 | Trestné minuty: 12 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Cam Talbot (DET) – 6 zákroků, 2 OG, úspěšnost 75,0 %, odchytal 31:08
Michal Postava (DET) – 10 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 28:52
Alexandar Georgijev (BUF) – 35 zákroků, 5 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Michal Postava (DET) – 10 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 28:52
Radim Mrtka (BUF) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:57
Tři hvězdy utkání
1. Andrew Copp (DET) – 1+1
2. Josh Doan (BUF) – 1+1
3. Lucas Raymond (DET) – 0+2
New York Rangers - New York Islanders
4:5 (3:2, 1:0, 0:3)
Branky a nahrávky
16. Trocheck (Fox, Lafrenière), 18. Othmann (Morrow, Sheary), 18. Berard (Laba, Sheary), 31. J.T. Miller (Trocheck, Zibanejad) – 15. Veremyev (Day), 15. Ch. Terry (Pelech, Jefferies), 47. Berg (Jefferies), 56. Veremyev (Berg, Maggio), 57. Palmieri (Pelech).
Statistiky
Střely na bránu: 29 – 25 | Přesilová hra: 2/4 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Jonathan Quick (NYR) – 13 zákroků, 2 OG, úspěšnost 86,7 %, odchytal 40:00
Dylan Garand (NYR) – 7 zákroků, 3 OG, úspěšnost 70,0 %, odchytal 17:46
David Rittich (NYI) – 20 zákroků, 4 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 40:00
Marcus Högberg (NYI) – 5 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 20:00
Česká a slovenská stopa
David Rittich (NYI) – 20 zákroků, 4 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 40:00
Tři hvězdy utkání
1. Kyle Palmieri (NYI) – 1+0
2. Gleb Veremyev (NYI) – 2+0
3. Vincent Trocheck (NYR) – 1+1
Washington Capitals - Philadelphia Flyers
5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
Branky a nahrávky
9. Cristall (Lapierre, Chisholm), 30. Mirošničenko (Strome, Sandin), 32. Milano (Iorio, Lapierre), 42. McMichael, 59. Milano (Lapierre, Frank) – 36. Gaucher (Abols, Ginning).
Statistiky
Střely na bránu: 29 – 17 | Přesilová hra: 1/2 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Clay Stevenson (WSH) – 16 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 60:00
Daniel Vladař (PHI) – 8 zákroků, 1 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 20:00
Alexej Kolosov (PHI) – 16 zákroků, 4 OG, úspěšnost 80 %, odchytal 39:58
Česká a slovenská stopa
Daniel Vladař (PHI) – 8 zákroků, 1 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 20:00
Tři hvězdy utkání
1. Sonny Milano (WSH) – 2+0
2. Hendrix Lapierre (WSH) – 0+3
3. Clay Stevenson (WSH) – 16 zákroků
Montreal Canadiens - Toronto Maple Leafs
2:7 (1:3, 1:2, 0:2)
Branky a nahrávky
17. Matheson (Suzuki, Caufield), 26. Laine (Demidov, Mešár) – 5. Laughton, 14. Laughton (McMann, Maccelli), 17. McMann (Benning, Maccelli), 29. Lorentz (Laughton, Thrun), 31. Lorentz (Laughton), 46. Benning (Lorentz, Cowan), 53. Tverberg (Myers).
Statistika
Střely na bránu: 13 – 25 | Přesilová hra: 2/5 – 1/3 | Trestné minuty: 16 – 20
Kdo se postavil do brankoviště?
Sam Montembeault (MTL) – 12 zákroků, 5 OG, úspěšnost 70,6 %, odchytal 38:56
Jacob Fowler (MTL) – 6 zákroků, 2 OG, úspěšnost 75,0 %, odchytal 20:00
Dennis Hildeby (TOR) – 11 zákroků, 2 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 59:29
Česká a slovenská stopa
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:54
Filip Mešár (MTL) – 0+1, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:24
David Kämpf (TOR) - 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:23
Tři hvězdy utkání
1. Scott Laughton (TOR) - 2+2
2. Steven Lorentz (TOR) - 2+1
3. Matt Benning (TOR) - 1+1
Minnesota Wild - Dallas Stars
2:5 (2:0, 0:1, 0:4)
Branky a nahrávky
19. Rossi (Boldy, Johnson), 20. Rossi (Boldy, Faber) – 37. Johnston (Bourque, MacDonell), 41. Johnston (Hryckowian), 50. Hryckowian, 54. Bourque (Johnston, Kyrou), 59. Kolyachonok (Becker, Hyry).
Statistiky
Střely na bránu: 20 – 27 | Přesilová hra: 0/1 – 1/3 | Trestné minuty: 8 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Jesper Wallstedt (MIN) – 12 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 31:09
Samuel Hlavaj (MIN) – 10 zákroků, 4 OG, úspěšnost 71,4 %, odchytal 27:10
Casey DeSmith (DAL) – 18 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Samuel Hlavaj (MIN) – 10 zákroků, 4 OG, úspěšnost 71,4 %, odchytal 27:10
David Jiříček (MIN) – 0+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:54
Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:23
Tři hvězdy utkání
1. Wyatt Johnston (DAL) – 2+1
2. Marco Rossi (MIN) – 2+0
3. Justin Hryckowian (DAL) – 1+1
Vegas Golden Knights - Utah Mammoth
3:2pp. (0:1, 0:1, 2:0 - 1:0)
Branky a nahrávky
51. Eichel (Marner, Barbašev), 57. Eichel (Barbašev, Theodore), 64. Theodore (Eichel) – 16. Guenther (Peterka, Cole), 22. Guenther (Hayton, Šimašev).
Statistiky
Střely na bránu: 20 – 15 | Přesilová hra: 1/4 – 0/1 | Trestné minuty: 7 – 13
Kdo se postavil do brankoviště?
Adin Hill (VGK) – 13 zákroků, 2 OG, úspěšnost 86,7 %, odchytal 62:42
Vítek Vaněček (UTA) – 17 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,0 %, odchytal 63:04
Česká a slovenská stopa
Matyáš Šapovaliv (VGK) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:23
Viliam Kmec (VGK) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:26
Vítek Vaněček (UTA) – 17 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,0 %, odchytal 63:04
Tři hvězdy utkání
1. Shea Theodore (VGK) – 1+1
2. Jack Eichel (VGK) – 2+1
3. Ivan Barbašev (VGK) – 0+2
