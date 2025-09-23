Příprava: Toews je zpátky! Kdo z českých a slovenských hráčů bodoval?

24. září 7:06Radim Sochor
Dnes v noci se odehrálo hned jedenáct přípravných zápasů. Sezóna se blíží bleskovou rychlostí. Pojďme si vše zrekapitulovat.
Detroit doma jednoznačně přejel Chicago a i když vyhrál pouze 3:2, přestřílel soupeře vysoko 43:17. Za Blackhawks skóroval Bedard.
Juraj Slafkovský si připsal asistenci na vítězný gól Suzukiho proti Flyers, jedna gólová přihrávka ve statistikách svítí také u Nemce a Paláta, New Jersey porazilo Islanders vysoko 6:2.
Střelecky se blýskl Matěj Blümel proti Rangers, když v deváté minutě otevřel skóre. O další úvodní gól zápasu (Dallas vs. Minnesota) se postaral rovněž český hráč, trefil se David Jiříček.
Buffalo Sabres - Columbus Blue Jackets
2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Branky a nahrávky
38. Thompson (Benson, Norris), 52. Zucker (Helenius, McLeod) – 29. Wood (Hunt, Fasching).
Statistiky
Střely na bránu: 34 – 19 | Přesilová hra: 0/4 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Alex Lyon (BUF) – 13 zákroků, 1 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 39:47
Devon Levi (BUF) – 5 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 19:27
Ivan Fedotov (CBJ) – 24 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,0 %, odchytal 40:00
Zach Sawchenko (CBJ) – 8 zákroků, 1 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 17:57
Česká a slovenská stopa
Stanislav Svozil (CBJ) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:37
Tři hvězdy utkání
1. Jason Zucker (BUF) – 1+0
2. Tage Thompson (BUF) – 1+0
3. Zach Benson (BUF) – 0+1
Detroit Red Wings - Chicago Blackhawks
3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Branky a nahrávky
15. Mazur (Finnie, Leonard), 25. Danielson (Wallinder, Brandsegg-Nygård), 53. Finnie (Brandsegg-Nygård, Mitchell) – 23. Bedard (Rinzel, Nazar), 47. Kaiser (Thompson, Levšunov).
Statistiky
Střely na bránu: 43 – 17 | Přesilová hra: 1/5 – 1/3 | Trestné minuty: 8 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Sebastian Cossa (DET) – 15 zákroků, 2 OG, úspěšnost 88,2 %, odchytal 59:53
Arvid Söderblom (CHI) – 40 zákroků, 3 OG, úspěšnost 93,0 %, odchytal 58:56
Česká a slovenská stopa
Ondřej Becher (DET) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 10:52
Tři hvězdy utkání
1. Emmitt Finnie (DET) – 1+1
2. Michael Brandsegg-Nygård (DET) – 0+2
3. Connor Bedard (CHI) – 1+0
Montreal Canadiens – Philadelphia Flyers
4:2 (2:0, 1:2, 1:0)
Branky a nahrávky: 1. Caufield (Hutson, Suzuki), 10. Florian Xhekaj (Thorpe, Tuch), 37. Suzuki (Slafkovský, Caufield), 60. Arber Xhekaj – 32. Richard (Gilbert), 38. Tippett (Dvorak, Sanheim).
Statistiky
Střely na bránu: 23 – 21 | Přesilová hra: 0/1 – 1/4 | Trestné minuty: 20 – 14
Kdo se postavil do brankoviště?
Jakub Dobeš (MTL) – 9 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 30:57
Kaapo Kähkönen (MTL) – 10 zákroků, 2 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 29:03
Samuel Ersson (PHI) – 7 zákroků, 2 OG, úspěšnost 77,8 %, odchytal 20:00
Alexej Kolosov (PHI) – 12 zákroků, 1 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 39:09
Česká a slovenská stopa
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+1, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:00
Jakub Dobeš (MTL) – 9 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 30:57
Tři hvězdy utkání
1. Nick Suzuki (MTL) – 1+1
2. Cole Caufield (MTL) – 1+1
3. Florian Xhekaj (MTL) – 1+0
New Jersey Devils – New York Islanders
6:2 (1:1, 3:0, 2:1)
Branky a nahrávky
14. Hamilton (Hughes, Mercer), 21. Hischier (Bratt, Hughes), 30. Brown (Palát, Dillon), 31. Mercer (Meier, Hamilton), 45. Edwards (Glendening, Pesce), 47. Dadonov (Nemec, Meier) – 16. Heineman (Ritchie, Boqvist), 51. Ritchie (Holmström, Gauthier).
Statistika
Střely na bránu: 38 – 15 | Přesilová hra: 3/4 – 2/4 | Trestné minuty: 8 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Jacob Markström (NJD) – 2 zákroky, 1 OG, úspěšnost 66,7 %, odchytal 19:44
Georgij Romanov (NJD) – 11 zákroků, 1 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 40:00
Marcus Högberg (NYI) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,0 %, odchytal 30:32
Tristan Lennox (NYI) – 10 zákroků, 3 OG, úspěšnost 76,9 %, odchytal 29:28
Česká a slovenská stopa
Šimon Nemec (NJD) – 0+1, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 22:31
Ondřej Palát (NJD) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:32
Tři hvězdy utkání
1. Dougie Hamilton (NJD) 1+1
2. Dawson Mercer (NJD) 1+1
3. Ethan Edwards (NJD) 1+0
New York Rangers – Boston Bruins
4:5pp (1:1, 3:0, 0:3 – 0:1)
Branky a nahrávky
10. Fix-Wolansky (Berard, Laba), 24. Perreault (Cuylle), 30. Carrick, 32. Gavrikov (Laba) – 9. Blümel (Mittelstadt, Jokiharju), 48. Eyssimont, 52. Eyssimont (Harris), 59. Chusnutdinov (Eyssimont, Mittelstadt), 64. Zadorov (Chusnutdinov).
Statistiky:
Střely na bránu: 34 – 35 | Přesilová hra: 0/1 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
Igor Šesťorkin (NYR) – 10 zákroků, 1 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 29:53
Talyn Boyko (NYR) – 20 zákroků, 4 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 32:55
Joonas Korpisalo (BOS) – 33 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89,2 %, odchytal 62:29
Česká a slovenská stopa:
Andrej Šustr (NYR) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:46
Jaroslav Chmelař (NYR) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:23
Adam Sýkora (NYR) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:58
Matěj Blümel (BOS) – 1+0, +1 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:21
Tři hvězdy utkání:
1. Nikita Zadorov (BOS) 1+0)
2. Michael Eyssimont (BOS) 2+1
3. Vladislav Gavrikov (NYR) 1+0
Toronto Maple Leafs – Ottawa Senators
2:3pp (2:0, 0:0, 0:2 – 0:1)
Branky a nahrávky
5. Matthews (Ekman-Larsson, Maccelli), 19. McMann (Cowan, Maccelli) – 48. Zetterlund (Sebrango, Cozens), 58. Pinto, 61. Pinto (Amadio, Sanderson).
Statistiky
Střely na bránu: 33 – 41 | Přesilová hra: 1/5 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Dennis Hildeby (TOR) – 23 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 40:00
Artur Achtjamov (TOR) – 15 zákroků, 3 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 19:47
Leevi Meriläinen (OTT) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92 %, odchytal 40:00
Hunter Shepard (OTT) – 8 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 19:36
Česká a slovenská stopa
Tomáš Hamara (OTT) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:24
Tři hvězdy utkání
1. Shane Pinto (OTT) – 2+0
2. Dennis Hildeby (TOR) – 23 zákroků
3. Fabian Zetterlund (OTT) – 1+0
Dallas Stars - Minnesota Wild
3:2pp (0:1, 0:0, 2:1 - 1:0)
Branky a nahrávky
41. Rantanen (J. Robertson, Harley), 44. J. Robertson (Seguin, Duchene), 62. Seguin (Heiskanen) – 10. D. Jiříček (Heidt, Hinostroza), 48. Gleason (Bankier).
Statistiky
Střely na bránu: 37 – 21 | Přesilová hra: 0/3 – 1/3 | Trestné minuty: 11 – 11
Kdo se postavil do brankoviště?
Jake Oettinger (DAL) – 19 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,5 %, odchytal 61:40
Cal Petersen (MIN) – 34 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,9 %, odchytal 61:52
Česká a slovenská stopa
David Jiříček (MIN) – 1+0, -1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 24:17
Tři hvězdy utkání
1. Tyler Seguin (DAL) – 1+1
2. Jason Robertson (DAL) – 1+1
3. Ben Gleason (MIN) – 1+0
Nashville Predators - Tampa Bay Lightning
2:3sn (0:0, 2:0, 0:2 - 0:0)
Branky a nahrávky
23. Martin (Wood), 25. Martin (Bunting, Wood) – 50. S. O'Reilly (Bjorkstrand), 58. Pelletier (Spada, Santini), rozh. náj. Katchouk
Statistiky
Střely na bránu: 29 – 24 | Přesilová hra: 1/5 – 0/5 | Trestné minuty: 22 – 12
Kdo se postavil do brankoviště?
Juuse Saros (NSH) – 7 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 30:10
Justus Annunen (NSH) – 15 zákroků, 2 OG, úspěšnost 88,2 %, odchytal 34:50
Brandon Halverson (TBL) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 39:58
Caleb Heil (TBL) – 7 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 25:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti
Tři hvězdy utkání
1. Boris Katchouk (TBL) – 0+0
2. Brad Martin (NSH) – 2+0
3. Matthew Wood (NSH) – 0+2
Winnipeg Jets - Edmonton Oilers
2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
Branky a nahrávky
36. Miller (Clague, Lambert), 59. Barlow (Heinola, Lambert) – 28. Hutson (Philp, Dineen), 38. Howard (Nugent-Hopkins, Leppanen), 52. Emberson (Philp)
Statistika
Střely na bránu: 23 – 17 | Přesilová hra: 0/2 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Eric Comrie (WPG) – 14 zákroků, 3 OG, úspěšnost 82,4 %, odchytal 57:09
Calvin Pickard (EDM) – 8 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 33:10
Matt Tomkins (EDM) – 13 zákroků, 2 OG, úspěšnost 86,7 %, odchytal 26:50
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti
Tři hvězdy utkání
1. Noah Philp (EDM) 0+2
2. Colby Barlow (WPG) 1+0
3. Quinn Hutson (EDM) 1+0
Calgary Flames – Seattle Kraken
4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Branky a nahrávky
8. Šarangovič (Brzustewicz, Kerins), 24. Kerins (Zary, Brzustewicz), 41. Coronato (Frost, Huberdeau), 58. Morton (Honzek) – 10. Stephens (Marchment, Tolvanen).
Statistiky
Střely na bránu: 34 – 20 | Přesilová hra: 1/3 – 0/4 | Trestné minuty: 18 – 16
Kdo se postavil do brankoviště?
Dustin Wolf (CGY) – 12 zákroků, 1 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 39:48
Owen Say (CGY) – 7 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 20:00
Philipp Grubauer (SEA) – 17 zákroků, 2 OG, úspěšnost 89,5 %, odchytal 29:58
Matt Murray (SEA) – 13 zákroků, 1 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 29:18
Česká a slovenská stopa
Adam Klapka (CGY) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 14, čas na ledě 13:48
Samuel Honzek (CGY) – 0+1, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:57
Tři hvězdy utkání
1. Rory Kerins (CGY) – 1+1
2. Hunter Brzustewicz (CGY) – 0+2
3. Matt Coronato (CGY) 1+0
Vegas Golden Knights – Los Angeles Kings
1:3 (0:1, 0:0, 1:2)
Branky a nahrávky
49. Kmec (Saad, Lavoie) – 6. Ward (Dumoulin, Greentree), 48. Malott (Turcotte, Greentree), 59. Moore.
Statistiky
Střely na bránu: 33 – 28 | Přesilová hra: 0/4 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Adin Hill (VGK) – 12 zákroků, 1 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 31:13
Akira Schmid (VGK) – 13 zákroků, 1 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 28:13
Anton Forsberg (LAK) – 32 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,0 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, -2 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:08
Viliam Kmec (VGK) – 1+0, 1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:32
Jakub Demek (VGK) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:48
Tři hvězdy utkání
1. Viliam Kmec (VGK) – 1+0
2. Mark Stone (VGK) – 0+0
3. Anton Forsberg (LAK) – 32 zákroků
