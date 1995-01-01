Příprava po finsku: Výbušnost a žádné běhy. Pohled na trénink se mění

2. srpna 19:00Jiří Lacina
Je mu sedmadvacet, má za sebou osm sezón v NHL a podělil se s námi o letní tréninkový plán. Obránce Dallasu Stars Miro Heiskanen tráví léto v rodném Espoo. Nedaleko domova má tréninkové centrum Hypridiarena Hype, kde je nyní doslova od rána do večera.
Po skončení sezóny zůstal v Dallasu ještě zhruba týden. Podíval se na fotbalové mistrovství světa, když už ho měl přímo u nosu (v Dallasu se hrálo devět zápasů), s kamarády byl ve Španělsku. Zatímco před třemi, čtyřmi desítkami let chodili hokejisté do kempu s nadváhou a notně zlenivělí, v současné konkurenci neponechává nikdo nic náhodě. Heiskanen začal s přípravou už na začátku června.
Ve zmíněném tréninkovém centru má vedle tělocvičny i malou ledovou plochu. „Splňuje veškeré mé požadavky,“ svěřil se Fin. „Dobrá posilovna, ledová plocha, sauny i restaurace. Navíc jsou tu profesionální trenéři a výborná tréninková parta.“
Příprava hokejistů NHL je nyní s kluby pečlivě koordinována. Existuje spousta metrik, jak výkonnost ověřit. Heiskanen se svěřil, že jeho tréninkový plán zahrnuje pět tréninků týdně v posilovně, dva až tři na ledě, přičemž koncem léta se tréninky na ledě zvyšují.
Dominují rychlé změny pohybu a tahání závaží na saních. „Ve Finsku, když jsme byli mladší, jsme hodně běhali, ale teď už to vůbec neděláme. Ani v Americe. Veškerý pohyb se skládá hlavně z rychlých, explozivních cviků,“ potvrzuje Heiskanen trend, v němž je důraz kladen nikoli na vytrvalost, ale na výbušnost. Hokejisté nejsou maratónci, na ledě tráví jen pár desítek vteřin v maximální rychlosti!
Finský obránce sám pořádá kemp pro mladé hokejisty. Každý rok má narváno. Pro mladé kluky je vzorem. Tráví s nimi i 4-5 hodin denně, aniž by zanedbal vlastní přípravu. „Když jsem byl malý, zúčastnil jsem se několika takových kempů. Mým hokejovým vzorem byl Kimmo Timonen, z útočníků Pavel Dacjuk. Mám radost, že děti tábor milují. Atmosféra zůstává dobrá od začátku do konce.“
Vlastní cíle do nadcházející sezóny? V Dallasu jen ty nejvyšší. „Největší cíl je Stanley Cup, proto trénuju. Příprava bude úspěšná, pokud zůstanu zdravý a budu se po ní cítit dobře. Pořád věřím, že mohu svou hru posunout na vyšší úroveň,“ říká bek, který loni nasbíral 63 bodů (9+54), což byl jeho druhý nejlepší výsledek za osm let v zámoří.