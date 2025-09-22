Příprava: Nečas se podílel na všech třech gólech Colorada! Za Seattle se prosadil Šalé

22. září 6:45Jan Šlapáček
Příprava na nový ročník je v plném proudu a tentokrát se odehrálo hned patnáct zápasů. Z českého pohledu nejvíce zazářil Martin Nečas, který si připsal gól a dvě asistence a stal se první hvězdou utkání. Gólově se v noci prosadil i Eduard Šalé.
Hlavní postavou druhého nočního souboje Colorada s Utahem se stal Martin Nečas, který si na své konto připsal tři kanadské body a podílel se na všech gólech svého týmu. Nejdříve si český útočník připsal asistenci u gólu Lehkonena, následně se prosadil sám a nakonec v závěru přidal další asistenci, když jeho střelu dorazil do branky Nelson.
První gól Seattlu v letošním přípravném období měl rovněž českou stopu, protože se do sítě Vancouveru dokázal trefit Eduard Šalé. Krakeni i díky této brance porazili na domácím ledě Vancouver 5:3.
V noci se solidně prezentovali i čeští brankáři. David Rittich proti Philadelphii pochytal třináct střel a inkasoval pouze jednou. Šimon Zajíček pak odchytal druhou polovinu utkání za Boston bez inkasování, celkem si připsal šest úspěšných zákroků.
Bodovat v noci zvládli i David Špaček s Davidem Kämpfem.
New Jersey Devils - New York Rangers
3:5 (1:1, 1:4, 1:0)
Branky a nahrávky
11. Halonen (Cholowski, Hardman), 36. Cotter (Gritsjuk), 59. Gritsjuk (Cholowski, Halonen) – 4. Perreault (Fitzgerald), 24. Roobroeck (Rempe), 32. Sheary (Parssinen), 34. Morrow (Blidh, Laba), 37. Brodzinski (Vaakanainen, Roobroeck).
Statistika
Střely na bránu: 28 – 23 | Přesilová hra: 2/6 – 0/3 | Trestné minuty: 16 – 33
Kdo se postavil do brankoviště?
Jake Allen (NJD) – 9 zákroků, 1 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 20:00
Nico Daws (NJD) – 9 zákroků, 4 OG, úspěšnost 69,2 %, odchytal 13:37
Jonathan Quick (NYR) – 12 zákroků, 1 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 38:49
Dylan Garand (NYR) – 13 zákroků, 2 OG, úspěšnost 86,7 %, odchytal 31:44
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Conor Sheary (NYR) - 1+0
2. Dylan Roobroeck (NYR) - 1+1
3. Urho Vaakanainen (NYR) - 0+1
Nashville Predators - Florida Panthers
5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
Branky a nahrávky
6. Rolston, 24. Haula (Marchessault, Skjei), 33. Schaefer (Gravel), 48. Haula (Marchessault, Bunting), 56. Edstrom (Skjei).
Statistika
Střely na bránu: 26 – 19 | Přesilová hra: 1/1 – 0/3 | Trestné minuty: 28 – 14
Kdo se postavil do brankoviště?
Justus Annunen (NSH) – 7 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 28:53
Matt Murray (NSH) – 12 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 31:07
Brandon Bussi (FLA) – 17 zákroků, 2 OG, úspěšnost 89,5 %, odchytal 31:00
Kirill Gerasimjuk (FLA) – 4 zákroky, 3 OG, úspěšnost 57,1 %, odchytal 29:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Erik Haula (NSH) - 2+0
2. Jonathan Marchessault (NSH) - 0+2
3. Ryder Rolston (NSH) - 1+0
Ottawa Senators - Toronto Maple Leafs
3:4 (0:3, 2:1, 1:0)
Branky a nahrávky
22. Greig (Batherson, Sebrango), 34. Kaliyev (Greig, Perron), 45. Lycksell (Tkachuk, Batherson) – 1. Järnkrok, 13. Robertson (Kämpf), 18. Villeneuve (Lettieri, Haymes), 26. Barbolini (Groulx).
Statistiky
Střely na bránu: 35 – 20 | Přesilová hra: 1/6 – 2/4 | Trestné minuty: 19 – 23
Kdo se postavil do brankoviště?
Linus Ullmark (OTT) – 5 zákroků, 3 OG, úspěšnost 62,5 %, odchytal 20:00
Mads Sogaard (OTT) – 11 zákroky, 1 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 37:34
Vjačeslav Peksa (TOR) – 16 zákroků, 2 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 30:00
Artur Achtjamov (TOR) – 16 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 30:00
Česká a slovenská stopa
Jan Jeník (OTT) – 0+0, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 8:57
David Kämpf (TOR) - 0+1, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:11
Tři hvězdy utkání
1. Artur Achtjamov (TOR) – 16 zákroků
2. Ridly Greig (OTT) – 1+1
3. Nicholas Robertson (TOR) – 1+0
Winnipeg Jets - Minnesota Wild
2:3pp. (2:0, 0:1, 0:1 - 0:1)
Branky a nahrávky
6. Barron (Salomonsson, Fagemo), 9. Žilkin (He, Fagemo) – 25. Trenin (Hinostroza, Jurov), 58. Haight (Bankier, Špaček), 64. Trenin (Kiersted, Lambos).
Statistika
Střely na bránu: 23 – 19 | Přesilová hra: 1/4 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Thomas Milic (WPG) – 7 zákroků, 1 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 40:00
Isaac Poulter (WPG) – 9 zákroků, 2 OG, úspěšnost 81,8 %, odchytal 23:56
Jesper Wallstedt (MIN) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 63:59
Česká a slovenská stopa
David Jiříček (MIN) – 0+0, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 23:46
David Špaček (MIN) – 0+1, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:32
Adam Benák (MIN) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:40
Tři hvězdy utkání
1. Danil Žilkin (WPG) - 1+0
2. Samuel Fagemo (WPG) - 0+2
3. Kevin He (WPG) - 0+1
Columbus Blue Jackets - St. Louis Blues
4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
Branky a nahrávky
23. Gaunce (Voronkov), 36. Del Bel Belluz (Christiansen, Voronkov), 58. Voronkov (Del Bel Belluz, Fasching), 60. Olivier (B. Smith) – 37. Alexandrov (Carbonneau, Lucic).
Statistiky
Střely na bránu: 22 – 21 | Přesilová hra: 0/2 – 0/3 | Trestné minuty: 11 – 9
Kdo se postavil do brankoviště?
Ivan Fedotov (CBJ) – 14 zákroků, 1 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 40:00
Evan Gardner (CBJ) – 6 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 20:00
Joel Hofer (STL) – 13 zákroků, 2 OG, úspěšnost 86,7 %, odchytal 40:00
Vadim Žerenko (STL) – 6 zákroků, 1 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 17:59
Česká a slovenská stopa
Adam Jiříček (STL) – 0+0, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 23:04
Jakub Štancl (STL) – 0+0, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:21
Tři hvězdy utkání
1. Dmitrij Voronkov (CBJ) – 1+2
2. Luca Del Bel Belluz (CBJ) – 1+1
3. Ivan Fedotov (CBJ) – 14 zákroků
Boston Bruins - Washington Capitals
2:5 (1:4, 1:1, 0:0)
Branky a nahrávky
7. Geekie (Lindholm), 24. Brown (Duran, Viel) – 7. Milano (Lapierre), 12. Lapierre (Beauvillier, Milano), 16. Milano (Frank), 17. Trinejev (Mirošničenko), 29. Chesley (Lapierre, Milano).
Statistika
Střely na bránu: 31 – 27 | Přesilová hra: 0/3 – 0/0 | Trestné minuty: 0 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Michael DiPietro (BOS) – 16 zákroků, 5 OG, úspěšnost 76,2 %, odchytal 30:14
Šimon Zajíček (BOS) – 6 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 29:46
Logan Thompson (WSH) – 14 zákroků, 2 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 28:45
Garin Bjorklund (WSH) – 15 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 31:15
Česká a slovenská stopa
Matěj Blümel (BOS) – 0+0, -3 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:46
Šimon Zajíček (BOS) – 6 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 29:46
Tři hvězdy utkání (neoficiální)
1. Sonny Milano (WSH) - 2+2
2. Hendrix Lapierre (WSH) - 1+2
3. Garin Bjorklund (WSH) - 15 zákroků
Los Angeles Kings - Anaheim Ducks
3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
Branky a nahrávky
5. Turcotte (Clarke, Moverare), 47. Laferriere (Turcotte), 59. Lee – 2. Nesterenko.
Statistiky
Střely na bránu: 33 – 27 | Přesilová hra: 0/1 – 0/3 | Trestné minuty: 11 – 7
Kdo se postavil do brankoviště?
Carter George (LAK) – 22 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,7 %, odchytal 60:00
Ville Husso (ANA) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 58:45
Česká a slovenská stopa
Jakub Dvořák (LAK) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0
Martin Chromiak (LAK) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0
Tři hvězdy utkání
1. Carter George (LAK) – 22 zákroků
2. Brandt Clarke (LAK) – 0+1
3. Alex Turcotte (LAK) – 1+1
Nashville Predators - Florida Panthers
5:3 (2:1, 2:0, 1:2)
Branky a nahrávky
18. Smith (Blankenburg, Carr), 19. Stamkos (Wood, Forsberg), 30. Forsberg (O´Reilly, Wood.), 34. Wood (Hague, Martin), 60. O´Reilly – 8. Chorske, 41. Benning (Studnicka, Gregor), 47. Benning.
Statistika
Střely na bránu: 31 – 26 | Přesilová hra: 2/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Daniil Tarasov – 15 zákroků, 3 OG, úspěšnost 80,0 , odchytal 30:08
Cooper Black – 12 zákroků, 1 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 28:29
Juuse Saros – 9 zákroků, 1 OG, úspěšnost 90 %, odchytal 30:02
Magnus Chrona – 14 zákroků, 2 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 29:52
Česká a slovenská stopa
Marek Alscher (FLA) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:03
Mikuláš Hovorka (FLA) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:33
Tři hvězdy utkání
1. Matthew Wood (NSH) - 1+2
2. Filip Forsberg (NSH) - 1+1
3. Steven Stamkos (NSH) - 1+0
Utah Mammoth - Colorado Avalanche
1:5 (1:0, 0:4, 0:1)
Branky a nahrávky
11. Carcone (Marino, Lamoreux) – 25. Brindley (Makar, Ničuškin), 26. Brindley, 26. Guščin (Makar, Ničuškin), 39. Nielsen (Landeskog), 55. Nielsen (Ničuškin).
Statistika
Střely na bránu: 21 – 33 | Přesilová hra: 1/5 – 1/5 | Trestné minuty: 20 – 20
Kdo se postavil do brankoviště?
Matt Villalta (UTA) – 28 zákroků, 5 OG, úspěšnost 84,8 %, odchytal 60:00
Scott Wedgewood (COL) – 8 zákroků, 1 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 20:00
Isak Posch (COL) – 12 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 40:00
Česká a slovenská stopa
Ivan Ivan (COL) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0
Michal Kunc (UTA) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0
Tři hvězdy utkání (neoficiální)
1. Gavin Bridley (COL) - 2+0
2. Tristen Nielsen (COL) - 2+0
3. Valerij Ničuškin (COL) - 0+3
New York Islanders - Philadelphia Flyers
2:3sn. (0:1, 2:0, 0:1 - 0:0)
Branky a nahrávky
25. Palmieri (Schaefer, Mayfield), 37. Warren (Barzal, Palmieri) – 3. Abols (Nesbitt), 59. Mičkov (Drysdale, Zamula), rozh. náj. Andrae.
Statistiky
Střely na bránu: 34 – 30 | Přesilová hra: 0/3 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
David Rittich (NYI) – 13 zákroků, 1 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 33:21
Parker Gahagen (NYI) – 15 zákroků, 1 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 31:39
Alexej Kolosov (PHI) – 15 zákroků, 2 OG, úspěšnost 88,2 %, odchytal 39:56
Carson Bjarnason (PHI) – 17 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 24:06
Česká a slovenská stopa
David Rittich (NYI) – 13 zákroků, 1 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 33:21
Tomáš Poletín (NYI) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 11:50
Tři hvězdy utkání
1. Rodrigo Abols (PHI) – 1+0
2. Kyle Palmieri (NYI) – 1+1
3. Matvej Mičkov (PHI) – 1+0
Calgary Flames - Edmonton Oilers
0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Branky a nahrávky
3. Kapanen (Howard, Kulak), 49. Clattenburg, 52. Stillamn (Akey, Philp).
Statistiky
Střely na bránu: 20 – 29 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 9 – 11
Kdo se postavil do brankoviště?
Devin Cooley (CGY) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 60:00
Samuel Jonsson (EDM) – 12 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 30:29
Nathaniel Day (EDM) – 8 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 29:31
Česká a slovenská stopa
Samuel Honzek (CGY) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:42
Tři hvězdy utkání
1. Connor Clattenburg (EDM) - 1+0
2. Matt Coronato (CGY) - 0+0
3. Noah Philp (EDM) - 0+1
Edmonton Oilers - Calgary Flames
2:3pp. (0:0, 2:2, 0:0 - 0:1)
Branky a nahrávky
24. Nurse (Petrov), 39. Petrov (Marjala, Stonehouse) – 28. Frost (Hunt, Lomberg), 32. Farabee (Kerins, Miromanov), 62. Frost (Hunt, Bahl).
Statistika
Střely na bránu: 30 – 14 | Přesilová hra: 0/2 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Matt Tomkins (EDM) – 11 zákroků, 3 OG, úspěšnost 78,6 %, odchytal 61:07
Ivan Prosvětov (CGY) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 61:07
Česká a slovenská stopa
Martin Frk (CGY) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:17
Adam Klapka (CGY) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:56
Martin Pospíšil (CGY) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:08
Tři hvězdy utkání
1. Ivan Prosvětov (CGY) - 28 zákroků
2. Darnell Nurse (EDM) - 1+0
3. Matvej Petrov (CGY) - 1+1
Seattle Kraken - Vancouver Canucks
5:3 (1:0, 3:2, 1:1)
Branky a nahrávky
15. Šalé (Eberle, Fiddler), 31. Nyman (Kakko, Dunn), 34. Schwartz (Wright, Dunn), 35. Nyman (Kakko, Dunn), 44. Hayden (Molgaard) – 24. Mancini (Cootes, Sherwood), 40. Stillman (TS), 48. Åman (LaBate, Joseph).
Statistika
Střely na bránu: 24 – 25 | Přesilová hra: 0/2 – 1/6 | Trestné minuty: 27 – 9
Kdo se postavil do brankoviště?
Joey Daccord (SEA) – 9 zákroků, 2 OG, úspěšnost 81,8 %, odchytal 40:00
Nikke Kokko (SEA) – 13 zákroků, 1 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 20:00
Nikita Tolopilo (VAN) – 13 zákroků, 1 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 29:29
Ty Young (VAN) – 6 zákroků, 4 OG, úspěšnost 60,0 %, odchytal 27:18
Česká a slovenská stopa
Eduard Šalé (SEA) – 1+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:07
Filip Chytil (VAN) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:52
Tři hvězdy utkání (neoficiální)
1. Jani Nyman (SEA) - 2+0
2. Vince Dunn (SEA) - 0+3
3. Kaapo Kakko (SEA) - 0+2
and just like that, the first goal of the preseason belongs to Eduard Šalé ???? pic.twitter.com/lgcDuKn7Rh
— Seattle Kraken (@SeattleKraken) September 22, 2025
San Jose Sharks - Vegas Golden Knights
3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Branky a nahrávky
28. Klingberg (Toffoli), 40. Skinner (Dickinson, Smith), 60. Toffoli (Dickinson, Musty).
Statistiky
Střely na bránu: 21 – 24 | Přesilová hra: 1/3 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 16
Kdo se postavil do brankoviště?
Alex Nedeljkovic (SJS) – 24 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00
Carl Lindbom (VGK) – 10 zákroků, 1 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 31:29
Jesper Vikman (VGK) – 8 zákroků, 1 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 26:55
Česká a slovenská stopa
Pavol Regenda (SJS) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:42
Jakub Brabenec (VGK) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:12
Matyáš Šapovaliv (VGK) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:36
Tři hvězdy utkání
1. Alex Nedeljkovic (SJS) - 24 zákroků
2. Jeff Skinner (SJS) - 1+0
3. Will Smith (SJS) - 0+1
Colorado Avalanche - Utah Mammoth
3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Branky a nahrávky
18. Lehkonen (Nečas), 29. Nečas, 55. Nelson (Nečas, Manson) – 25. But (Crouse, Walker), 55. Walker (Simašev, Matikka).
Statistika
Střely na bránu: 21 – 25 | Přesilová hra: 0/4 – 2/5 | Trestné minuty: 22 – 20
Kdo se postavil do brankoviště?
Trent Miner (COL) – 19 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,0 %, odchytal 39:51
Kyle Keyser (COL) – 4 zákroků, 1 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 61:07
Vítek Vaněček (UTA) – 13 zákroků, 2 OG, úspěšnost 86,7 %, odchytal 40:00
Jaxson Stauber (UTA) – 5 zákroků, 1 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 20:00
Česká a slovenská stopa
Martin Nečas (COL) – 1+2, +3 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:08
Maroš Jedlička (COL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 06:56
Max Pšenička (UTA) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 06:05
Vítek Vaněček (UTA) – 13 zákroků, 2 OG, úspěšnost 86,7 %, odchytal 40:00
Tři hvězdy utkání
1. Martin Nečas (COL) - 1+2
2. Sammy Walker (UTA) - 1+1
3. Brock Nelson (COL) - 1+0
Zoom zoom with the perfect finish. pic.twitter.com/0MzpFP9kVV
— Colorado Avalanche (@Avalanche) September 22, 2025
