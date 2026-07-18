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Příprava jak má být! Hvězdný nováček Toronta nabírá síly po boku Celebriniho

27. července 13:00

David Zlomek

Gavin McKenna, letošní jednička draftu, se poctivě připravuje na svůj velký debut v NHL. Mladý supertalent tráví léto v Britské Kolumbii, kde se zapojil do tréninkového programu Kaivo Hockey. Na ledě přitom polyká fyzické dávky ve skutečně vybrané hokejové společnosti.

Fanoušky Maple Leafs nejvíce potěšily záběry, na kterých McKenna brousí led společně s Macklinem Celebrinim. Fenomén ze San Jose, který v uplynulém ročníku nasbíral 115 bodů a skončil čtvrtý v bodování celé NHL, je pro něj tím nejlepším možným mentorem. Na ledě s nimi nechyběl ani Celebriniho spoluhráč Will Smith nebo teprve třináctiletý Macklinův bratr RJ.

McKenna ale dostal obrovskou šanci čerpat cenné zkušenosti i od muže, který specifické torontské prostředí dokonale zná. Společně s ním totiž trénoval také útočník Alex Kerfoot. Ten v dresu Maple Leafs strávil několik solidních let a letos v létě podepsal smlouvu v Nashvillu.

Pro McKennu tak jde o ideální příležitost získat z první ruky nezkreslené informace o tom, jaké to je hrát v nejostřeji sledovaném hokejovém městě na světě.

Zvládat enormní mediální tlak by ale pro bývalou hvězdu z Penn State neměl být žádný problém. Hokejoví experti se po předdraftovém testování v Buffalu shodli, že je pro torontský trh po mentální stránce naprosto perfektní volbou. S novináři mluví s respektem a navzdory svému věku působí vyrovnaně. Už od útlého dětství je zvyklý na záři reflektorů, takže by ho všudypřítomné kamery neměly rozhodit.

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