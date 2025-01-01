Příprava: Hronek gólem pomohl Canucks k výhře, Tomášek třetí hvězdou utkání

27. září 7:30Jan Šlapáček
Další noc přípravného období je minulostí. Z českých hokejistů se mezi střelce zapsal Filip Hronek, svým výkonem pak zaujal i David Tomášek.
Filip Hronek dostal v noci na ledě hodně prostoru a dokázal toho plnohodnotně využít. Český zadák se zapsal mezi střelce a pomohl Canucks k výhře 4:2 nad Seattlem.
Velmi dobrým výkonem se v noci prezentoval útočník David Tomášek, který odehrál za Edmonton lehce přes šestnáct minut. Během těch si připsal jednu asistenci a byl vyhlášen třetí hvězdou utkání.
Za Vegas zaznamenal asistenci u vítězného gólu Jakub Brabenec.
Tampa Bay Lightning - Carolina Hurricanes
6:5 (2:1, 1:0, 3:4)
Branky a nahrávky
6. Girgensons (Bjorkstrand, Stachowiak), 12. Girgensons (Hedman), 40. Stachowiak (Gauthier, Abruzzese), 43. Grošev (James, Duke), 49. Stachowiak (Moser, Lundmark), 53. Bjorkstrand (Guentzel, Kučerov) – 15. Smith (Labanc, Suzuki), 44. Trikozov (Robidas), 45. Kotkaniemi (Nadeau), 50. Gunler (Nystrom, Robidas), 60. Nadeau (Smith, Nystrom).
Statistika
Střely na bránu: 28 – 31 | Přesilová hra: 2/3 – 0/7 | Trestné minuty: 14 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Jonas Johansson (TBL) – 16 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 40:00
Harrison Meneghin (TBL) – 10 zákroků, 4 OG, úspěšnost 71,4 %, odchytal 19:49
Amir Miftachov (CAR) – 22 zákroků, 6 OG, úspěšnost 78,6 %, odchytal 58:20
Česká a slovenská stopa
Gabriel Szturc (TBL) - 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 12:06
Tři hvězdy utkání
1. Wojtek Stachowiak (TBL) – 2+1
2. Zemgus Girgensons (TBL) – 2+0
3. Dominic James (TBL) – 0+1
Pittsburgh Penguins - Detroit Red Wings
5:2 (2:1, 3:1, 0:0)
Branky a nahrávky
23. Dewar (Ivany, Dumba), 45. Fabbri (Huglen, Puustinen), 50. Tomasino (Hallander, Novak) – 14. Leonard (Doucet), 19. Leonard (Wallinder, Danielson).
Statistika
Střely na bránu: 20 – 20 | Přesilová hra: 1/4 – 1/3 | Trestné minuty: 15 – 17
Kdo se postavil do brankoviště?
Tristan Jarry (PIT) – 11 zákroků, 2 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 31:48
Arturs Šilovs (PIT) – 7 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 28:12
John Gibson (DET) – 13 zákroků, 1 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 31:48
Michal Postava (DET) – 4 zákroků, 2 OG, úspěšnost 66,7 %, odchytal 25:53
Česká a slovenská stopa
Michal Postava (DET) – 4 zákroků, 2 OG, úspěšnost 66,7 %, odchytal 25:53
Tři hvězdy utkání
1. Philip Tomasino (PIT) - 1+0
2. John Leonard (DET) - 2+0
3. Robby Fabbri (PIT) - 1+0
New York Islanders - New Jersey Devils
2:4 (0:1, 1:0, 1:3)
Branky a nahrávky
32. Gatcomb (Barzal, DeAngelo), 57. Duclair (Schaefer) – 3. Glendening (Casey, Halonen), 49. Légaré (Crookshank, Rooney), 53. Gricjuk (Cotter, Casey), 59. Crookshank (Légaré, Nemec).
Statistika
Střely na bránu: 25 – 27 | Přesilová hra: 0/0 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 0
Kdo se postavil do brankoviště?
Ilja Sorokin (NYI) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5 %, odchytal 56:49
Jake Allen (NJD) – 11 zákroků, 1 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 31:30
Jakub Málek (NJD) – 12 zákroků, 1 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 28:30
Česká a slovenská stopa
Šimon Nemec (NJD) – 0+1, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 23:18
Jakub Málek (NJD) – 12 zákroků, 1 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 28:30
Tři hvězdy utkání
1. Nathan Légaré (NJD) – 1+1
2. Angus Crookshank (NJD) – 1+1
3. Seamus Casey (NJD) – 0+2
Edmonton Oilers - Winnipeg Jets
4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Branky a nahrávky
10. Nurse (Samanski, Jarvenie), 19. Samanski (Tomášek), 23. Philp (Stecher, Nurse), 50. Kapanen (Mangiapane, Kulak).
Statistiky
Střely na bránu: 20 – 21 | Přesilová hra: 0/4 – 0/4 | Trestné minuty: 29 – 29
Kdo se postavil do brankoviště?
Calvin Pickard (EDM) – 21 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 59:06
Domenic DiVincentiis (WPG) – 16 zákroků, 4 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 59:56
Česká a slovenská stopa
David Tomášek (EDM) - 0+1, +2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:15
Tři hvězdy utkání
1. Josh Samanski (EDM) – 1+1
2. Noah Philp (EDM) – 1+0
3. David Tomášek (EDM) – 0+1
Vancouver Canucks - Seattle Kraken
4:2 (0:1, 1:1, 3:0)
Branky a nahrávky
30. Cootes (Lekkerimäki, Kudrjavcev), 41. Hronek, 53. DeBrusk (Boeser, Hughes), 59. Kane – 3. Nyman (Dragicevic), 28. Jugnauth (Winterton, Meyers).
Statistika
Střely na bránu: 37 – 23 | Přesilová hra: 1/2 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Kevin Lankinen (VAN) – 17 zákroků, 2 OG, úspěšnost 89,5 %, odchytal 40:00
Nikita Tolopilo (VAN) – 4 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 19:51
Matt Murray (SEA) – 33 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 59:47
Česká a slovenská stopa
Filip Hronek (VAN) – 1+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 22:29
Tři hvězdy utkání
1. Braeden Cootes (VAN) - 1+0
2. Jake DeBrusk (VAN) - 1+0
3. Jani Nyman (SEA) - 1+0
San Jose Sharks - Vegas Golden Knights
1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Branky a nahrávky
25. Orlov (Wennberg, Cardwell) – 29. Schwindt, 46. Cormier (Brabenec, Bowman).
Statistika
Střely na bránu: 14 – 29 | Přesilová hra: 0/3 – 1/5 | Trestné minuty: 16 – 22
Kdo se postavil do brankoviště?
Jaroslav Askarov (SJS) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 58:52
Akira Schmid (VGK) – 13 zákroků, 1 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Jakub Brabenec (VGK) – 0+1, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:13
Jakub Demek (VGK) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:26
Matyáš Šapovaliv (VGK) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:34
Tři hvězdy utkání
1. Lukas Cormier (VGK) – 1+0
2. Dmitrij Orlov (SJS) – 1+0
3. Jaroslav Askarov (SJS) – 27 zákroků
