Příprava: Hronek bodoval při velké výhře Canucks, Vegas porazilo Colorado

2. října 7:15Jan Šlapáček
Přípravné období se velmi rychle blíží ke svému konci. Během dnešní noci dokázal z českých hráčů bodovat pouze Filip Hronek, který si při vysoké výhře Vancouveru připsal jednu asistenci.
Calgary v noci nezvládlo domácí zápas s Vancouverem a v poměrně silné sestavě prohrálo s Vancouverem 1:8. Za Canucks nastoupil Filip Hronek a připsal si jednu asistenci.
Vyrovnaný souboj se uskutečnil mezi Vegas a Coloradem. Golden Knights dokázali ve třetí třetině smazat jednobrankovou ztrátu a nakonec vyhráli těsně 2:1.
Buffalo Sabres - Pittsburgh Penguins
3:5 (1:1, 0:2, 2:2)
Branky a nahrávky
18. Norris (Krebs, Johnson), 45. Norris (Thompson, Krebs), 52. Dahlin – 18. Broz (Tomasino, Fabri), 26. Dumba (Kindel, Tomasino), 40. Hayes (Hallander), 51. Koivunen (Shea, Dumba), 58. Hallander (Fabri, Koppanen).
Statistika
Střely na bránu: 30 – 25 | Přesilová hra: 1/4 – 1/3 | Trestné minuty: 8 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 11 zákroků, 1 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 20:00
Alexandar Georgijev (BUF) – 10 zákroků, 3 OG, úspěšnost 76,9 %, odchytal 37:22
Artūrs Šilovs (PIT) – 27 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90 %, odchytal 59:37
Česká a slovenská stopa
Radim Mrtka (BUF) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:35
Jiří Kulich (BUF) – 0+0, -1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:11
Tři hvězdy utkání
1. Josh Norris (BUF) – 2+0
2. Matt Dumba (PIT) – 1+1
3. Rasmus Dahlin (BUF) – 2+0
Vegas Golden Knights - Colorado Avalanche
2:1 (0:1, 0:0, 2:0)
Branky a nahrávky
46. Howden (McNabb, Barbašev), 55. Karlsson (Stone, Smith) – 19. Landeskog (Ničuškin).
Statistika
Střely na bránu: 32 – 22 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Akira Schmid (VGK) – 21 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,5 %, odchytal 60:00
Scott Wedgewood (COL) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 58:49
Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:10
Martin Nečas (COL) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:48
Hvězdy zápasu
1. William Karlsson (VGK) - 1+0
2. Brett Howden (VGK) - 1+0
3. Akira Schmid (VGK) – 21 zákroků
Calgary Flames - Vancouver Canucks
1:8 (0:4, 1:2, 0:2)
Branky a nahrávky
21. Farabee (Šarangovič, Kadri) – 7. Boeser (Hughes), 16. Pettersson (Hughes, Garland), 17. Myers (Bains), 20. Forbort (Garland, Blueger), 25. Sasson (DeBrusk), 34. Raty (Karlsson, Hronek), 49. Hughes (Boeser, Pettersson), 60. Sasson (Bains).
Statistika
Střely na bránu: 30 – 26 | Přesilová hra: 0/6 – 2/4 | Trestné minuty: 8 – 12
Kdo se postavil do brankoviště?
Ivan Prosvetov (CGY) – 14 zákroků, 5 OG, úspěšnost 73,7 %, odchytal 31:24
Devin Cooley (CGY) – 4 zákroky, 3 OG, úspěšnost 57,1 %, odchytal 28:24
Kevin Lankinen (VAN) – 29 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,7 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Martin Pospíšil (CGY) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 05:25
Filip Hronek (VAN) – 0+1, +3 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 21:16
Hvězdy zápasu
1. Quinn Hughes (VAN) - 1+2
2. Elias Pettersson (VAN) - 1+1
3. Brock Boeser (VAN) – 1+1
San Jose Sharks - Anaheim Ducks
2:5 (0:0, 0:3, 2:2)
Branky a nahrávky
41. Eklund (Toffoli, Smith), 46. Skinner (Kurashev) – 22. Sennecke (Poehling), 27. Colangelo (Helleson, Hinds), 28. Gauthier, 59. Sidorov (Zellweger, Mintjukov), 60. Vatrano.
Statistika
Střely na bránu: 28 – 25 | Přesilová hra: 1/5 – 0/3 | Trestné minuty: 8 – 12
Kdo se postavil do brankoviště?
Jaroslav Askarov (SJS) – 20 zákrpků, 3 OG, úspěšnost 87,0 %, odchytal 58:54
Calle Clang (ANA) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. William Eklund (SJS) – 1+0
2. Cutter Gauthier (ANA) – 1+0
3. Calle Clang (ANA) – 26 zákroků
Seattle Kraken - Edmonton Oilers
4:2 (3:1, 0:1, 1:0)
Branky a nahrávky
7. Mahura (Wright, Schwartz), 13. Winterton, 15. Tolvanen (Beniers, Marchment), 43. Winterton (Gaudreau, Kartye) – 18. Nurse (Howard, Henrique), 21. Savoie (Henrique, Howard).
Statistika
Střely na bránu: 17 – 34 | Přesilová hra: 2/6 – 1/5 | Trestné minuty: 10 – 12
Kdo se postavil do brankoviště?
Calvin Pickard (EDM) – 13 zákroků, 4 OG, úspěšnost 76,5 %, odchytal 57:29
Joey Daccord (SEA) – 32 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 59:41
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Ryan Winterton (SEA) - 2+0
2. Eeli Tolvanen (SEA) - 1+0
3. Joey Daccord (SEA) - 32 zákroků
