Příprava: Fleury se loučil v Pittsburghu! Mrtka skóroval proti Detroitu

28. září 7:25Jan Šlapáček
Pozornost si pro sebe v noci ukradl Marc-André Fleury, který naskočil do přípravného zápasu Penguins, aby se rozloučil na místě, kde působil během svých nejlepších let v kariéře.
Marc-André Fleury během minulého ročníku oznámil, že jeho kariéra je u konce. Před přípravným kempem pak přišlo gesto od Pittsburghu, že ho pozve do kempu, aby se mohl rozloučit s fanoušky Penguins v přípravném zápase s Columbusem. Fleury nastoupil na třetí třetinu, neinkasoval ani jednou z osmi střel a pomohl Pittsburghu k vítězství.
V zámoří se hovoří o tom, že se několik týmů snažilo Fleuryho přesvědčit, aby v kariéře ještě pokračoval. Uvidíme, jak je rozhodnutí kanadského brankáře pevné.
Z českých hráčů se pak během dnešního programu prosadil pouze Radim Mrtka, kterému se povedlo skórovat v domácím prostředí proti Detroitu. Slovenským fanouškům udělal gólem radost Dalibor Dvorský.
Buffalo Sabres - Detroit Red Wings
5:2 (2:1, 1:1, 2:0)
Branky a nahrávky
4. Dahlin (Byram, Benson), 13. Mrtka (Helenius, Rosen), 21. Thompson (Norris), 41. Thompson (Tuch, Norris), 60. Norris (Thompson) – 19. Kane, 34. Kasper (Chiarot, DeBrincat).
Statistiky
Střely na bránu: 21 – 28 | Přesilová hra: 1/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Alex Lyon (BUF) – 19 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,5 %, odchytal 60:00
Sebastian Cossa (DET) – 23 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,2 %, odchytal 56:09
Česká a slovenská stopa
Radim Mrtka (BUF) – 1+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě: 17:03
Ondřej Becher (DET) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 10:08
Tři hvězdy utkání
1. Tage Thompson (BUF) – 2+1
2. Joshua Norris (BUF) – 1+2
3. Radim Mrtka (BUF) – 1+0
Philadelphia Flyers - Boston Bruins
3:4 (1:1, 2:2, 0:1)
Branky a nahrávky
9. Sanheim (Dvorak, Couturier), 28. Grebenkin (Mičkov, Zegras), 34. Zegras (Mičkov, Tippett) – 20. Beecher, 24. Bancroft (Lohrei, Lindholm), 36. Bancroft (Merkulov, Brunet), 54. Viel (Brown, Jokiharju).
Statistika
Střely na bránu: 27 – 27 | Přesilová hra: 2/4 – 1/3 | Trestné minuty: 10 – 12
Kdo se postavil do brankoviště?
Samuel Ersson (PHI) – 23 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,2 %, odchytal 56:40
Michael DiPietro (BOS) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Pavel Zacha (BOS) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:29
Tři hvězdy utkání
1. Dalton Bancroft (BOS) – 2+0
2. Trevor Zegras (PHI) – 1+1
3. Jeffrey Viel (BOS) – 1+0
Los Angeles Kings - Anaheim Ducks
3:5 (2:1, 0:1, 1:3)
Branky a nahrávky
4. Ceci (Moverare, Wright), 19. Ward (Greentree, Burroughs), 41. Moore – 11. Minťukov (Poehling, Colangelo), 27. Gaucher (Moore, SIdorov), 54. Hinds (Sidorov, Luneau), 60. Phillips (Zellweger, Sennecke), 60. Myatovic (Gaucher, Moore).
Statistika
Střely na bránu: 40 – 29 | Přesilová hra: 0/6 – 2/4 | Trestné minuty: 8 – 12
Kdo se postavil do brankoviště?
Erik Portillo (LAK) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5 %, odchytal 56:49
Petr Mrázek (ANA) – 37 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,5 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Jakub Dvořák (LAK) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0,
Jan Myšák (ANA) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0,
Petr Mrázek (ANA) – 37 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,5 %, odchytal 60:00
St. Louis Blues - Chicago Blackhawks
2:4 (1:0, 1:0, 0:4)
Branky a nahrávky
6. Dvorský (Pekarčík, Fowler), 21. Schenn (Neighbours, Parayko) – 51. Toninato (Murphy, Lafferty), 52. Hayes (Toninato, Crevier), 57. O. Moore (Murphy), 60. Dickinson (Del Mastro).
Statistiky
Střely na bránu: 33 – 26 | Přesilová hra: 0/2 – 0/3 | Trestné minuty: 11 – 9
Kdo se postavil do brankoviště?
Jordan Binnington (STL) – 16 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 39:27
Will Cranley (STL) – 6 zákroků, 3 OG, úspěšnost 66,7 %, odchytal 18:56
Spencer Knight (CHI) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,9 %, odchytal 59:39
Česká a slovenská stopa
Adam Jiříček (STL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:13
Dalibor Dvorský (STL) – 1+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 15:19
Juraj Pekarčík (STL) – 0+1, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:10
Martin Mišiak (STL) – 0+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:39
Tři hvězdy utkání
1. Dominic Toninato (CHI) – 1+1
2. Oliver Moore (CHI) – 1+0
3. Brayden Schenn (STL) – 1+0
Pittsburgh Penguins - Columbus Blue Jackets
4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
Branky a nahrávky
26. Crosby (Hayes, Letang), 40. Rakell (Crosby, Karlsson), 49. Koivunen, 58. Rakell (Rust, Crosby) – 17. Belluz (Činachov, Ceulemans).
Statistika
Střely na bránu: 36 – 21 | Přesilová hra: 1/4 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Sergej Murašov (PIT) – 12 zákroků, 1 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 40:00
Marc-André Fleury (PIT) – 8 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 20:00
Elvis Merzlikins (CBJ) – 32 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,4 %, odchytal 59:29
Česká a slovenská stopa
Stanislav Svozil (CBJ) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:58
Tři hvězdy utkání
1. Marc-André Fleury (PIT) – 8 zákroků
2. Sidney Crosby (PIT) - 1+2
3. Rickard Rakell (PIT) - 2+0
Colorado Avalanche - Dallas Stars
4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
Branky a nahrávky
31. Brindley (Ivan, Kiviranta), 44. Lehkonen (MacKinnon, Burns), 48. Bardakov (Lehkonen), 59. Nielsen – 40. Stranges (Koljačonok, Becker).
Statistika
Střely na bránu: 22 – 13 | Přesilová hra: 0/7 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 14
Kdo se postavil do brankoviště?
Scott Wedgewood (COL) – 6 zákroků, 1 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 40:00
Trent Miner (COL) – 6 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 20:00
Antoine Bibeau (DAL) – 12 zákroků, 1 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 40:00
Rémy Poirier (DAL) – 6 zákroků, 2 OG, úspěšnost 75,0 %, odchytal 19:03
Česká a slovenská stopa
Ivan Ivan (COL) – 0+1, +2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:47
Tři hvězdy utkání
1. Artturi Lehkonen (COL) - 1+1
2. Gavin Brindley (COL) - 1+0
3. Zachar Bardakov (COL) - 1+0
Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens
2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
Branky a nahrávky
33. Tavares, 57. Nylander (Tavares, Rielly) – 12. Newhook (Carrier, Bolduc), 30. Kidney (Farrell, Blais), 37. Hutson (Thorpe, Newhook), 50. Farrell (Belzile).
Statistiky
Střely na bránu: 23– 29 | Přesilová hra: 1/3 – 2/3 | Trestné minuty: 8– 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Anthony Stolarz (TOR) – 15 zákroků, 3 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 40:00
Artur Achťjamov (TOR) – 10 zákroků, 1 OG, úspěšnost 90,9, odchytal 16:38
Kaapo Kähkönen (MTL) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Sean Farrell (MTL) – 1+1
2. Alex Newhook (MTL) – 1+1
3. John Tavares (TOR) – 1+1
Tampa Bay Lightning - Nashville Predators
4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Branky a nahrávky
15. Raddysh (Allard, Sabourin), 25. Chaffee (Cirelli, Hagel), 58. Hagel (Goncalves, Raddysh), 60. Goncalves (Cirelli) – 32. Wiesblatt (Svečkov, Bunting).
Statistika
Střely na bránu: 17 – 29 | Přesilová hra: 2/7 – 0/5 | Trestné minuty: 14 – 18
Kdo se postavil do brankoviště?
Brandon Halverson (TBL) – 19 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,0 %, odchytal 40:00
Ryan Fanti (TBL) – 9 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 20:00
Juuse Saros (NSH) – 11 zákroků, 2 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 39:34
Matt Murray (NSH) – 2 zákroků, 1 OG, úspěšnost 66,7 %, odchytal 18:18
Česká a slovenská stopa
Erik Černák (TBL) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:26
Tři hvězdy utkání
1. Mitchell Chaffee (TBL) 1+0
2. Darren Raddysh (TBL) 1+1
3. Cage Goncalves (TBL) 1+1
Winnipeg Jets - Calgary Flames
4:2 (3:1, 1:0, 0:1)
Branky a nahrávky
6. Duehr (Pionk), 13. Čibrikov (Yager, Samberg), 18. Ford (Anderson-Dolan, Morrissey), 32. Pionk (Nyquist, Čibrikov) – 14. Parekh (Frost, Kerins), 46. Gridin (Pachal, Frost).
Statistika
Střely na bránu: 29 – 24 | Přesilová hra: 1/3 – 1/2 | Trestné minuty: 8 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Eric Comrie (WPG) – 22 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 59:55
Devin Cooley (CGY) – 25 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,2 %, odchytal 58:34
Česká a slovenská stopa
Martin Pospíšil (CGY) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 4, čas na ledě 12:10
Adam Klapka (CGY) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:52
Samuel Honzek (CGY) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:20
Tři hvězdy utkání
1. Neal Pionk (WPG) – 1+1
2. Nikita Čibrikov (WPG) – 1+1
3. Eric Comrie (WPG) – 22 zákroků
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.