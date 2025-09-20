Příprava: Dallas na úvod porazil St. Louis, žádný z Čechů nebodoval

21. září 5:05Jan Šlapáček
V noci na neděli se odehrál první z přípravných zápasů na novou sezónu. Dallas v něm hostil St. Louis a po vyrovnaném klání vyhrál 2:1 po samostatných nájezdech.
Dallas byl v úvodním přípravném zápase střelecky aktivnějším týmem, nicméně to nedokázal přetavit do výsledku a duel dokráčel za stavu 1:1 až do samostatných nájezdů. V nich ten rozhodující proměnil Sam Steel, jenž rozradostnil solidně zaplněnou arénu Stars.
První odehrané minuty na své konto v přípravném období zapsali z českých hráčů Radek Faksa a Adam Jecho, ani jeden z nich ale nedokázal bodovat.
Dallas Stars - St. Louis Blues
2:1sn. (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0)
Branky a nahrávky
35. Bourque (Erne, Petrovic), rozh. náj. Steel – 21. Carbonneau (Mailloux, Holloway).
Statistiky
Střely na bránu: 34 – 15 | Přesilová hra: 0/2 – 1/2 | Trestné minuty: 9 – 9
Kdo se postavil do brankoviště?
Rémi Poirier (DAL) – 10 zákroků, 1 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 38:48
Antoine Bibeau (DAL) – 4 zákroky, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 25:00
Jordan Binnington (STL) – 19 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,0 %, odchytal 39:52
Colten Ellis (STL) – 14 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 25:00
Česká a slovenská stopa
Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:25
Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:56
Adam Jecho (STL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:05
Tři hvězdy utkání
1. Mavrik Bourque (DAL) – 1+0
2. Justin Carbonneau (STL) – 1+0
3. Sam Steel (DAL) – 0+0
First game of the preseason // first scrap of the preseason ???? pic.twitter.com/zW9SnJnh8X
— B/R Open Ice (@BR_OpenIce) September 21, 2025
