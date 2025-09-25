Příprava: Chytil přispěl k výhře Canucks gólem a asistencí! Florida otočila zápas s Carolinou

25. září 7:10Jan Šlapáček
Příprava na novou sezónu pokračovala pěti zápasy. Ve velmi dobrém světle se ukázal útočník Filip Chytil, který si při výhře Canucks nad Flames připsal dva kanadské body za gól a asistenci.
Filip Chytil byl v zápase proti Calgary vyhlášen první hvězdou utkání. Český hokejista si nejdříve v první třetině připsal asistenci u branky Nilse Höglandera, aby se následně krátce po polovině duelu i sám střelecky prosadil.
Ze slovenských hráčů dokázal v noci skórovat Martin Chromiak, který se prosadil proti Anaheimu a jeho přesná trefa se nakonec stala vítěznou.
Za zmínku stojí i obrat Panthers ze závěru třetí třetiny. Carolina byla v zápase jednoznačně lepším týmem, na konci utkání ale selhala a nakonec prohrála 2:4.
Carolina Hurricanes - Florida Panthers
2:4 (2:0, 0:0, 0:4)
Branky a nahrávky
11. Suzuki (Reilly, Labanc), 17. Kotkaniemi (Svečnikov, Robinson) – 44. Harpur (Benning), 57. Gregor (Sawchyn), 58. Benning, 60. Studnicka (Harpur).
Statistiky
Střely na bránu: 49 – 16 | Přesilová hra: 0/4 – 0/2 | Trestné minuty: 9 – 13
Kdo se postavil do brankoviště?
Frederik Andersen (CAR) – 8 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 40:00
Amir Mifťakov (CAR) – 4 zákroků, 3 OG, úspěšnost 57,1 %, odchytal 19:11
Daniil Tarasov (FLA) – 47 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,9 %, odchytal 59:50
Česká a slovenská stopa
Dominik Badinka (CAR) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:14
Marek Alscher (FLA) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:36
Tři hvězdy utkání
1. Daniil Tarasov (FLA) – 47 zákroků
2. Jesperi Kotkaniemi (CAR) – 1+0
3. Mike Benning (FLA) – 1+1
Columbus Blue Jackets - Pittsburgh Penguins
4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Branky a nahrávky
18. Činachov (Werenski, Fabbro), 25. Christiansen (Coyle, Činachov), 52. Johnson (Werenski, Marchenko), 57. Fabbro – 10. Gallant (Koivunen).
Statistika
Střely na bránu: 24 – 25 | Přesilová hra: 2/7 – 0/5 | Trestné minuty: 10 – 14
Kdo se postavil do brankoviště?
Jet Greaves (CBJ) – 24 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,0 %, odchytal 60:00
Arturs Šilovs (PIT) – 12 zákroků, 2 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 29:39
Filip Larsson (PIT) – 8 zákroků, 1 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 29:36
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Jegor Činachov (CBJ) - 1+1
2. Jake Christiansen (CBJ) - 1+0
3. Jet Greaves (CBJ) - 24 zákroků
Edmonton Oilers - Seattle Kraken
1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Branky a nahrávky
50. Mangiapane (Bouchard, Jarventie) – 20. Firkus (Morrison, Beniers), 36. Morrison (Meyers, Molgaard), 53. Meyers (Schwartz, Eberle), 60. Nyman.
Statistiky
Střely na bránu: 25 – 19 | Přesilová hra: 0/2 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Stuart Skinner (EDM) – 15 zákroků, 1 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 58:01
Joey Daccord (SEA) – 16 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 40:00
Nikke Kokko (SEA) – 8 zákroků, 1 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 20:00
Česká a slovenská stopa
Eduard Šalé (SEA) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:45
David Tomášek (EDM) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:13
Tři hvězdy utkání
1. Logan Morrison (SEA) – 1+1
2. Andrew Mangiapane (EDM) – 1+0
3. Ben Meyers (SEA) – 1+1
Anaheim Ducks - Los Angeles Kings
0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Branky a nahrávky
19. Chromiak (Malott), 48. Malott (Burroughs, Woolley), 53. Fiala (Laferriere, Byfield).
Statistiky
Střely na bránu: 14 – 30 | Přesilová hra: 0/2 – 0/6 | Trestné minuty: 12 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Lukáš Dostál (ANA) – 17 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 31:39
Calle Clang (ANA) – 10 zákroků, 2 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 28:08
Darcy Kuemper (LAK) – 14 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 59:16
Česká a slovenská stopa
Lukáš Dostál (ANA) – 17 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 31:39
Martin Chromiak (LAK) – 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:34
Vancouver Canucks - Calgary Flames
3:1 (2:0, 1:1, 0:0)
Filip Chytil brings the Heat-il. #Canucks up 3-0 pic.twitter.com/4ZKs95Ny46
— Lachlan Irvine (@LachInTheCrease) September 25, 2025
Branky a nahrávky
6. Höglander (Willander, Chytil), 8. Mancini (Karlsson, Bains), 33. Chytil (Kudrjavcev, Willander) – 35. Zary (Pospíšil, Farabee).
Statistika
Střely na bránu: 32 – 19 | Přesilová hra: 2/4 – 1/5 | Trestné minuty: 15 – 13
Kdo se postavil do brankoviště?
Thatcher Demko (VAN) – 11 zákroků, 1 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 40:00
Nikita Tolopilo (VAN) – 7 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 20:00
Ivan Prosvětov (CGY) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6 %, odchytal 59:23
Česká a slovenská stopa
Filip Chytil (VAN) – 1+1, 0 účast, 3 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 22:22
Martin Pospíšil (CGY) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 20:06
Samuel Honzek (CGY) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:14
Tři hvězdy utkání
1. Filip Chytil (VAN) - 1+1
2. Tom Willander (VAN) - 0+2
3. Victor Mancini (VAN) - 1+0
