Příprava: Anaheim rozstřílel Utah, Tampa vyhrála v Carolině

23. září 7:13
Příprava před následující sezónou je v plném proudu. Dnes byly na programu čtyři zápasy, pojďme si je zrekapitulovat.
Hvězdou zápasu mezi Carolinou a Tampou Bay byl rozhodně brankář Johansson, i když vyhlášen nebyl. Připsal si 29 úspěšných zákroků a nebýt šikovné teče Stankovena v 56. minutě, udržel by čisté konto.
Buffalo zvládlo přípravné utkání na půdě Columbusu na výbornou, po výsledku 4:0 se mohou radovat oba brankáři Sabres, ale spokojenost může panovat také na straně českých fanoušků, neboť si Mrtka i Kulich připsali asistenci.
Souboj mezi Canadiens a Penguins doputoval až do nájezdů, které lépe vyšly domácím. Slovák Mešár si připsal asistenci na vyrovnávací gól Becka. V posledním hraném zápase rozstřílel Anaheim na domácí půdě Utah vysoko 6:1, Myšák si připsal asistenci.
Carolina Hurricanes - Tampa Bay Lightning
1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Branky a nahrávky
56. Stankoven (Labanc, Nikišin) – 20. Lilleberg (Chaffee, Geekie), 27. Chaffee (Moser, Geekie)
Statistika
Střely na bránu: 30 – 19 | Přesilová hra: 1/6 – 1/5 | Trestné minuty: 37 – 29
Kdo se postavil do brankoviště?
Cayden Primeau (CAR) – 17 zákroků, 2 OG, úspěšnost 89,5 %, odchytal 58:17
Jonas Johansson (TBL) – 29 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,7 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti
Tři hvězdy utkání
1. Mitchell Chaffee (TBL) 1+0
2. Logan Stankoven (CAR) 1+0
3. Emil Lilleberg (TBL) 1+0
Columbus Blue Jackets - Buffalo Sabres
0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
Branky a nahrávky
25. Byram (Mrtka, Kozak), 29. Malenstyn (Power, Kesselring), 56. Quinn (Kulich, Doan), 60. Helenius (Wahlberg, Komarov)
Statistiky
Střely na bránu: 22 – 35 | Přesilová hra: 0/0 – 0/2 | Trestné minuty: 9 – 5
Kdo se postavil do brankoviště?
Elvis Merzlikins (CBJ) – 8 zákroků, 2 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 29:59
Jet Greaves (CBJ) – 23 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,8 %, odchytal 29:21
Alexandar Georgijev (BUF) – 16 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 40:00
Devon Levi (BUF) – 6 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 20:00
Česká a slovenská stopa
Christián Jaroš (CBJ) – 0+0, -3 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:07
Radim Mrtka (BUF) – 0+1, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 20:25
Jiří Kulich (BUF) – 0+1, +1 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:39
Tři hvězdy utkání
1. Alexandar Georgijev (BUF) – 16 zákroků
2. Bowen Byram (BUF) – 1+0
3. Jet Greaves (CBJ) – 23 zákroků
Montreal Canadiens - Pittsburgh Penguins
2:1sn (0:1, 0:0, 1:0 - 0:0)
Branky a nahrávky
43. Beck (Mešár, Matheson), rozh. náj. Kapanen – 11. Broz (Puustinen, Brunicke)
Statistiky
Střely na bránu: 31 – 34 | Přesilová hra: 0/5 – 1/4 | Trestné minuty: 13 – 15
Kdo se postavil do brankoviště?
Samuel Montembeault (MTL) – 20 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,2 %, odchytal 30:05
Jacob Fowler (MTL) – 13 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 34:55
Joel Blomqvist (PIT) – 11 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 30:05
Sergej Murašov (PIT) – 19 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,0 %, odchytal 34:55
Česká a slovenská stopa
Filip Mešár (MTL) – 0+1, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:42
Tři hvězdy utkání
1. Owen Beck (MTL) – 1+0
2. Harrison Brunicke (PIT) – 0+1
3. Oliver Kapanen (MTL) – 0+0
Anaheim Ducks - Utah Mammoth
6:1 (1:0, 2:1, 3:0)
Branky a nahrávky
18. Helleson (Terry, Vatrano), 25. Phillips (Helleson, LaCombe), 26. Sennecke (Hinds, Carlsson), 46. Strome (Terry, LaCombe), 50. Johnston (Myšák, LaCombe), 55. Phillips (Granlund, Helleson) – 35. Guenther (Schmaltz, Sergačev)
Statistiky
Střely na bránu: 27 – 26 | Přesilová hra: 0/2 – 0/5 | Trestné minuty: 25 – 19
Kdo se postavil do brankoviště?
Petr Mrázek (ANA) – 26 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,2 %, odchytal 60:00
Karel Vejmelka (UTA) – 14 zákroků, 3 OG, úspěšnost 70,0 %, odchytal 40:00
Jaxson Stauber (UTA) – 7 zákroků, 3 OG, úspěšnost 82,4 %, odchytal 20:00
Česká a slovenská stopa
Petr Mrázek (ANA) – 26 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,2 %, odchytal 60:00
Karel Vejmelka (UTA) – 14 zákroků, 3 OG, úspěšnost 70,0 %, odchytal 40:00
Jan Myšák (ANA) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 11:04
Radko Gudas (ANA) – 0+0, -1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 23:22
Tři hvězdy utkání
1. Matthew Philips (ANA) – 1+0
2. Drew Helleson (ANA) – 0+1
3. Jackson LaCombe (ANA) – 0+0
