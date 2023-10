Případ Zegras vyřešen, Ducks se však stále ještě nedohodli s Drysdalem

Zatímco jedna hvězdička už má podepsáno, ta druhá stále čeká na novou smlouvu. Problém není v tom, že by Anaheim neměl pod stropem dost peněz, ale vedení se dívá do blížícího se příštího léta, kdy vyprší několik kontraktů. Nechce si svazovat ruce příliš vysokými smlouvami. Proto se snaží najít co nejšetrnější řešení.

Začátek sezony už klepe na dveře a fanoušci Kačerů jsou stále jako na jehlách. Velký kámen ze srdce jim spadl po podpisu Trevora Zegrase, který podškrábnul přemosťovací tříletý pakt s roční průměrnou gáží 5,75 milionu dolarů.

Pro tým se jedná o velmi přijatelnou smlouvu. Jednání trvala déle i z toho důvodu, že Ducks chtěli uhádat ještě nižší plat okolo čtyř milionů za sezonu.

Podobně vedení smýšlí i v otázce šestky draftu z roku 2020. Jamie Drysdale má za sebou první kompletní sezonu v dresu Kačerů, v níž nasbíral 32 bodů v 81 kláních. Ducks by se s mladou nadějí rádi dohodli na kratší smlouvě s platem okolo 3 až 4 milionů dolarů.

Samotný hráč nemohl využít ani arbitráže, takže je vše pouze na něm a na klubu. Anaheim má přitom velmi solidní polštář. Do hranice platového stropu mu chybí něco přes 10 milionů dolarů.

Kačeři však zřejmě nechtějí moc riskovat. Příští sezonu mají totiž práce až nad hlavu. Kontrakty skončí hned několika hráčům. Můžeme zmínit například Adama Henriquea, Jakoba Silfverberga, Sama Carricka a Maxe Jonese. Když se na situaci podíváme podrobně, tak po sezoně bude mít sedm hráčů status UFA a šest hráčů status RFA.

Generální manažer by si tedy rád zachoval co největší manipulační prostor, aby se mohl rozhodnout, koho udržet a koho naopak nechat jít dál. Každopádně je nutné s Jamiem Drysdalem podepsat v co nejkratším čase.

Anaheim Ducks totiž zahájí svou sezónu 14. října proti Vegas Golden Knights. Na vyjednávání tak už nezbývá moc prostoru. Nemluvě o netrpělivosti fanoušků, kteří nechápou, proč se vedení na stěžejním kontraktu nedomluvilo již během léta a dohání resty těsně před startem nového ročníku.

Share on Google+