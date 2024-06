Případ pro CIA, zlobil se Maurice. Šesté utkání ovlivnilo sporné rozhodnutí sudích

Kris Knoblauch si vybudoval pověst trenéra, který v play off mačká ty správné knoflíky ve správný čas, přičemž žádný z nich zatím nebyl tak odvážný jako posazení brankáře Stuarta Skinnera na lavičku na dvě utkání proti Vancouveru ve druhém kole. Pak ale přišel šestý zápas finále.

V pátek, na začátku druhé třetiny šestého zápasu, udělal trenér Oilers možná nejlepší rozhodnutí ze všech. Samozřejmě s malou pomocí svých přátel, konkrétně videotrenéra Noaha Segalla a jeho pobočníků.

Dramatická trenérská výzva, kterou Knoblauch předvedl, pomohla připravit půdu pro vítězství Oilers nad Floridou 5:1. V tomto utkání – a nakonec možná i v celé sérii – došlo k velkému zlomu. „To chce koule,“ usmál se útočník Oilers Leon Draisaitl.

I kdyby to Oilers nedotáhli do vítězného konce, na tento moment se bude vzpomínat. A jestli ano, historie si bude pamatovat, že Knoblauchovo rozhodnutí bylo klíčovým momentem na cestě Oilers k titulu.

Paul Maurice is LIVID following the no-goal announcement ???? pic.twitter.com/fHoc6QmQ4W — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) June 22, 2024

K dotyčnému zákroku došlo v 56. sekundě druhé třetiny, pouhých 10 sekund poté, co útočník Oilers Adam Henrique zvýšil vedení Edmontonu na 2:0. Když ještě diváci bouřili po druhém gólu Oilers, Florida okamžitě odpověděla útočnou akcí, která vyústila v gól Aleksandera Barkova, čímž okamžitě odčerpala energii z bouřlivého Rogers Place a přidala Panthers na tempu, přičemž stav utkání byl těsný 2:1.

Nebo si to alespoň všichni mysleli.

Knoblauch a řada jeho hráčů měli pocit, že hra vedoucí ke gólu Barkova byla na modré čáře v ofsajdu. Po poradě se svými zaměstnanci opravdu požádal o přezkoumání. Kdyby tuto výzvu prohrál, Oilers by dostali trest za zdržování hry. Nejenže by se Panthers dostali na dostřel jedné branky, ale také by okamžitě hráli přesilovou hru.

Nestalo se a Knoblauch teď vypadá jako génius. Zatímco on a jeho tým je oslavovaný, na Panthers je vidět frustrace. Trenér Paul Maurice na střídačce několikrát vybouchnul, a to i směrem ke svým hráčům. Zpátky se nedržel ani na tiskové konferenci.

„Netuším, jestli rozhodli správně," řekl. "Dost možná to byl ofsajd. Čárový mě informoval, že to byl až poslední klip, díky kterému učinili rozhodnutí, které ukazuje, že je to ofsajd. Ten jsem ale já neměl,“ kroutil hlavou.

A pokračoval: „Být to opačně, v životě bych si výzvu nevzal, v životě bych si nemyslel, že to byl ofsajd a nebylo možné přesvědčivě říct, že to byl ofsajd. Nevím, jaké video mají Oielrs, jaké liga, ale s tím, co jsem viděl, bych to absolutně neudělal. Neříkám, že to není ofsajd. Tohle je jako případ pro CIA."

