Příliš brzo? Možná, ale kdo by mohl za rok slavit trofej pro nováčka roku?

Jasně, je půlka srpna a některá ze jmen, která článek zmíní, možná ani nebudou hrát v NHL. Nicméně zaspekulovat si může být zábava, což o mladých hráčích platí dvojnásob. Kteří borci by měli útočit na Calder Trophy pro nováčka roku?

Favoritem bude dvojice Macklin Celebrini a Matvej Mičkov. Celebrini se stal jedničkou draftu a má za sebou oslnivou juniorskou hokejovou kariéru. Poté, co jako šestnáctiletý získal v sezóně 2022/23 ocenění pro nováčka roku i nejužitečnějšího hráče USHL, se Celebrini stal nejmladším hráčem, který kdy získal Hobey Baker Award pro nejlepšího hráče univerzitního hokeje.

Jeho zdatnost je nepopiratelná. Je to rozhodně výjimečný tvůrce hry, který má všechno potřebné k tomu, aby se vyrovnal nejvyšší úrovni. Celebrini má našlápnuto do první lajny San Jose.

Mičkov naskočí do NHL o rok dříve, než se očekávalo, poté co byl v létě uvolněn ze smlouvy s SKA Petrohrad. Do Severní Ameriky se stěhuje poté, co hrál v HK Soči a dokázal během posledních dvou sezón nasbírat 61 bodů v 77 zápasech KHL. Mičkov je střelcem, který dokáže využít kombinaci neuvěřitelně hbitého bruslení, skvělého držení hole a výborné střely k tomu, aby soupeře v útočném pásmu řádně potrápil.

Celebrini a Mičkov budou bojovat s dlouhým seznamem špičkových útočníků, včetně Willa Smithe – ten by mohl v San Jose hrát Celebrinimu druhé housle. V úvahu připadá i centr Anaheimu Cutter Gauthier. Z mnoha uchazečů je to však dynamické duo Logan Stankoven a Mavrik Bourque, kteří se zdají být v prvních jednáních o Calderovi nejvíce přehlíženi.

Stankoven se blýskl hned při své první zkušenosti s NHL. Prvním rokem se probojoval do NHL, když v prvních 47 zápasech AHL nasbíral 57 bodů. Bodování se nezastavilo ani v Dallasu, kde Stankoven pokračoval se 14 body ve 24 zápasech, což je nejvyšší bodový průměr na zápas (0,58) od nováčka od dob Jasona Robertsona v roce 2021 (0,88) a Johna Klingberga v roce 2015 (0,58).

Pokud ne Stankoven, pak to bude centr Bourque. Oba útočníci byli v minulé sezoně v AHL k nezastavení a hráli v sehranosti, se kterou soupeři nedokázali držet krok. Bourque zůstal i po Stankovenově povolání v ráži, a nakonec vyhrál AHL v bodování se 77 body v 71 zápasech.

Kdo dál? Šakir Muchamadullin v San Jose, Lane Hutson v Montrealu a Olen Zellweger v Anaheimu jsou hlavními kandidáty z řad beků, zatímco Dustin Wolf v Calgary a Yaroslav Askarov v Nashvillu jsou favority v brance.

